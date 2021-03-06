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    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“

    2
    06 Mart 2021, 22:13
    3b
    6
    Ağ Ürünleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda Zyxel Armor G5 router'ı inceliyoruz. Tasarımı ve entegre antenli yapısını değerlendiriyor, bileşen detaylarına iniyor, gerçek dünya koşullarıyla 802.11ac/ax standardında hızını sınıyoruz.

    Hoş bir kutusu var, açınca “Hızlı internete hazır olun” diyor, arkasında Wi-Fi 6 desteği, 10Gbit LAN desteği, 5GHz için 8x8 anten kurulumu, 2.2GHz’de çalışan 4 çekirdekli yonga gibi vurgular yapılmış. İçinden router’ın kendisi, adaptörü ve kısa bir RJ-45 kablosu çıkıyor.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Tasarım. Bir defa görünürde bir anten yok ama aslında içinde tam 13 tane anten var. Entegre ve harici antenlerin kıyasla başarımları tartışılır, test de edeceğiz menzilini ama bu cihazın yeri geldiğinde duvara veyahut tavana takılabilmesini hayli kolaylaştıran, böyle yüzeylerde sırıtmamasını sağlayan bir şey, konumlandırmaya göre bir avantaj oluşturabilir yani. Normal bir modem/router boyutlarında gördüğünüz üzere ama 1 kilo ağırlığında, rakiplerine kıyasla en ağırlarından biri, açıp bakacağız. 

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Üstünde kendini görselde Armor G1’den ayıran kırmızı bir logosu var, bir buton gibi görünüyor ama değil, onun da üstünde RGB bir aydınlatma var, istediğiniz bir renge ayarlayabilirsiniz, dikkat çekmesin diye kapatılabilir de, genel olarak üzerinden durumunu görebileceğiniz tek ışığı bu aslında.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Kenarlarında havalandırma ızgaraları var, altında da aynı şekilde, bir tane bilgilendirme etiketi görüyorsunuz. Arkasına geçtiğimizde bu makinenin segmenti çok sert bir dille kendini belli ediyor. USB 3.1 ikinci jenerasyon port, buraya medya sunucusu olarak kullanmak istediğiniz bir depolama birimi mesela takılabilir, istediğiniz medyayı tüm ağla paylaşabilirsiniz, bu çoğu modem/router’de karşılaştığımız bir kullanım senaryosu. 2.5GBit WAN Portu, bu da üst segment makinelerde, özellikle Wi-Fi 6’lı rakiplerinde gördüğümüz bir şey, yavaş yavaş alışıyoruz ama 10Gbit’lik port, işte bu tüketici sınıfında sayılı cihazda karşılaştığımız bir şey. Masaüstüne mesela 10Gbit kart alayım dediğinizde 1000TL civarındalar ve 10Gbit saniyede 1250MB demek arkadaşlar, bu oldukça ciddi profesyonel kullanımlar dahilinde ihtiyacınız olabilecek uçuk bir hız, gerçi Armor G5 de uçuk bir router. 4 tane Gigabit RJ-45 portundan giriş çıkışlar bu şekilde bitiyor.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Donanım altyapısı. 64-bit 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir yongaya ve 1GB RAM’e sahip olduğu belirtilmiş ama yonga ne marka, bu konuda bir açıklama yok. İçinde kompleks bir yapı var, soğutma tarafı yeterince kuvvetli görünüyor, kullandığım süre boyunca ısıyla stabiliteyle alakalı en ufak bir sorun yaşamadım. Antenler gördüğünüz üzere anten görevi görecek metal bir plakaya takılılar. Yongalar lehimlerini sökmemi gerektirecek metal plakaların altındalar, o yüzden kendim açıp göremedim de.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Arayüz. Google Play ve App Store’da bulabileceğiniz Zyxel Armor adında bir uygulaması var, masaüstüne gitmeye bile gerek kalmıyor, çok daha rahat. Bir Zyxel hesabı veyahut sosyal medya hesabıyla giriş yapıyorsunuz, internet kablosu takılı olsun benzeri görsellerle sizi yönlendiriyor ama İngilizce, haberiniz olsun, kısa bir süre içerisinde ağlar oluşturuluyor, isterseniz 2.4Ghz/5GHz şeklinde ayırabiliyorsunuz, adlarını şifrelerini belirliyorsunuz, her şeyi bitirmeden önce bir de güncelleme var mı bakıyor, varsa yapıyor ve bitti, bu kadar.

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    Uygulamada internet durumunu kontrol edebilirsiniz, kimler bağlı bunların takibi yapabilirsiniz, istediğiniz cihazı engelleyebilirsiniz, hız testi yapabilirsiniz internet mi yavaşladı acaba dediğinizde, sinyal testi yapabilirsiniz, Wi-Fi sekmesi var ana ve misafir ağını açıp kapayabilirsiniz ve evebeyn kontrolleri var. Detaylı ayarlarda da port yönlendirme, UPnP, DMZ ve ağ modu ayarlarını yapabilirsiniz.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Masaüstü arayüzü de var, mobil arayüzden çok farklı değil değil, mobil taraf gayet yeterli yani. Burada Open VPN göze çarpıyor, uzaktan erişimli bir ağ oluşturmanızı sağlıyor aslında, noktadan noktaya, siteden siteye özel bir köprünüz oluyor, kısaca dışarıdayken evdeki ofisteki ağı kontrol edebiliyorsunuz. Evebeyn kontrolü var, seçtiğiniz alıcıların bağlantı sürelerini belirleyebiliyorsunuz. USB uygulamalarından bağladığınız flaş bellek veya harici diski ağın kullanımına açabilirsiniz, bir medya sunucusuna çevirebilirsiniz. 

    DNS ayarları var, DyDNS, no-ip gibi, Port yönlendirme var, UPnP var. En önemli şeylerden biri, Armor G5 güncel şifreleme protokolü WPA 3 destekli, misafir ağı ve WPS standart şeyler zaten. Güvenlik duvarı var ama özellikle DDoS korumasına has bir şey göremedim, halbuki buna müsait bir donanımı var.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Teknik özellikler listesinde 802.11ax yani Wi-Fi 6 destekli router için 2.4GHz’de 1200MBit, 5GHz’de ise 4800MBit potansiyel bir hızdan bahsedilmiş. Hız ve menzil konusu. 802.11ac standardında Armor G5 ile aynı odada 2.4GHz’de 110Mbit 14MB/saniye civarı, 5GHz’de 800Mbit 100MB/saniye civarı bir hız aldı. 75 metre/kare ve 3 duvar ardından 2.4GHz’de 6MB/saniye 5GHz’de 270Mbit 34MB/saniye civarı. 

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    802.1ax standardında Armor G5 ile aynı odada 2.4GHz’de ortalama 170Mbit 21MB/saniye, 5GHz’de 880Mbit 110MB/saniye civarında. 2.4GHz’de menzilden dolayı bağlanmakta zorlanıyor, 30Mbit’ten anlık olarak 100Mbit üstüne kadar çıkabiliyor, 5GHz’de de 200-300Mbit aralığında tablodan da gördüğünüz üzere oldukça değişken seyrediyor.

    Entegre anten kurulumu konumlandırmasını, mesela tavana yerleştirilmesini kesinlikle kolaylaştırıyor ama yapısı itibarıyla menzil başarımı ve hızı segmenti harici antenli rakiplerinden belirgin şekilde geride kalıyor,  2.4GHz’de çok daha belirginleşiyor fark, 5GHz’de de Gigabit sınırını zorluyor rakipleri. Armor G5’i alıcı cihazlara yakın bir yere konumlandırmakta fayda var.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Güç tüketimi. Boştayken 14W, yük altındayken 25W civarı tüketiyor, üst segment, güçlü yongaya sahip router’larda böyle bir tüketim abes kaçmıyor açıkçası. Kullanımım itibarıyla yaklaşık 15 cihaz, telefon, dizüstü, masaüstü, akıllı ev aletleri bağlı oluyor, yaklaşık 1 aydır aktif bir şekilde kullanıyorum, 100Mbit altyapımı köprülüyorum, sorunsuz çalıştı bu süre zarfı boyunca.

    Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“
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    Zyxel Armor G5. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 3500TL civarında, güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Entegre anten yapısıyla duvara, tavana sabitlenebilir, kullanıma göre avantaj oluşturabilir çünkü 13 tane harici anten olduğunu düşünün, çirkin görünür böyle yüzeylerde. Lakin bunun için bir şeylerden fedakarlık ediliyor, o da hız ve menzil, fiyatı segmenti rakiplerinin gerisinde, dolayısıyla alıcı cihazlara daha yakın konumlandırmak gerekiyor, böyle bir konumlandırma yapacaksanız eğer Zyxel Armor G5 listenizde bulunabilir.



    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'nin dandik internetleri olduğu sürece bu cihazlar hiç bir anlamı kalmıyor. Hız akşamları 25mbit düşer sınırsız almaya kalksan 490tl gibi bir ara fiyatlar sunuyorlardı. Upload 5 mbit üstüne çıkamıyorsun. Askeri ücret ne ülkede oda ayrı bir konu. Bu modemler anca akıllı evleri olanlara hitap eder. Birde alt yapısı düzgün 200 veya 1gbit download ve upload kullananlar için gerekli ama o segmen girdim mi bunu almam açıkçası neyse ülkedeki internete sinirlendim yine.....
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    H Hakan Yüksek (Hakan Yüksek) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ürünün performans nasıl acep? O kadar özelliğe karşın? Ben şimdiye kadar bu konuda en başarı ürün olarak Keenetic markanın ürünleri gördüm. Donanımdan daha önem ama bu tür ürünlerde yazılım daha öenmli. Hiç abartmadan yazıyorum Keenetic Extra Dsl modeli ile ki giriş seviyesinin bir üst modeli uçuk kaçık model değil.6.5-7 Mbps adsl hızı ile 10 kullanıcıya internet,mail hizmeti ayrıca dışarıdan içeriye vpn'i sorunsuz yaptım.
    Yazılımı veri dağıtımı vs. çok iyi....
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    3500tl ahahaha
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beyler yukarıdaki modem değil. :) evlerde internete Bağlı cihaz sayısı artıyor, ev ortamında dosya transferi olayları artıyor. Yani ev içi dosya transferi yapmıyorsan, kişisel bulut yoksa alma.
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    soneday (Soner Çakır) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    DH neden alabileceğimiz güçteki ürünleri incelemiyor?
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    sir_recep (recep şentürk) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye versiyonunun açılış yazısını Kısmetse, hızlı internete hazır olun yazmalılar bence :)
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    cem650 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    aruba hp wifi alırım daha iyi bu ne
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    AnadoluEfes 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne yapıyor superonline cgn havuzundan mı çıkartıyor yoksa evin önündeki santrele kadar fiber çekip eve bakır kablo ile internet veren bu yüzden paket kaybı ve dalgalanma olmasını mı önlüyor ? alt yapın düzgün değilse dünyanın en iyi modemini getir yine bir işe yaramaz
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    bullx 15 sa. ( Mesaj Silindi ) AnadoluEfes
    benim altyapım düzgün, evde 12 tane cihaz bağlı routera, routerin kaliteliyse içerden indirme başlatsınlar senin oyununa ping bile girmiyor, router üzerinden samba paylaşımı torrent indirmek, film izlemek gibi şeylerden bahsetmiyorum bile.
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