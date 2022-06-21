Fall Guys ücretsiz oldu, Steam’den kaldırıldı

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Bir süredir merakla beklenen Fall Guys oyunu bugün itibariyle ücretsiz bir şekilde tüm platformlarda erişime açıldı. Yeni sezon da başlarken ayrıca oyun içerisine bazı güncellemeler de yapıldı.

Fall Guys artık ücretsiz

Yayınlandığı dönemde PS Plus ve Steam mağazalarının en çok indirilen oyunu olan Fall Guys ayrıca en çok oynanan oyunu da olmuştu. Pandemi döneminin etkisiyle hızlı büyüyen oyun farklı bir yöne doğru ilerledi.

Ücretsiz dağıtılan Fall Guys, PS Plus tarihine geçti 2 yıl önce eklendi

Epic Games’in geliştirici Mediatonic’i satın alması ile birlikte Fall Guys oyununda da değişim başlamıştı. Ücretsiz bir oyun mekaniğine geçiş yapan oyun tüm platformlarda erişime açılma kararı almıştı.

Bugün itibariyle tüm platformlarda ücretsiz olarak indirmeye sunulan Fall Guys’ın yeni sezonu da başlamış oldu. Büyük bir arenada yeni etkinlikler ve lokasyonlar oyuncuları beklerken Show-Bucks adındaki yeni oyun içi para birimi de kullanıma sunulacak.

Fall Guys yeni sezon ile birlikte Steam mağazasında da satışlar durduruldu. Bundan sonra sadece Epic Games üzerinden ulaşılabilecek. Mevcut oyunculara ise farklı kozmetikler ve sezon biletinin olduğu Legacy Pack hediye edilecek.

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Fall Guys herkese ücretsiz