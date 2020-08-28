Ücretsiz dağıtılan Fall Guys, PS Plus tarihine geçti

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PlayStation Plus ile bu ay ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyunundan tarihi bir rekor geldi. Dün bir açıklama yayınlayan Sony, Fall Guys'ın PS Plus tarihinin en çok indirilen oyunu olduğunu açıkladı. 10 yıllık bir geçmişe sahip olan PlayStation Plus'ta bugüne kadar yüzlerce farklı yüksek kaliteli yapım dağıtılmış olsa da ilk sıraya Fall Guys gibi süpriz bir oyun yerleşmiş oldu.

Fall Guys ayrıca Steam'de de beklenmedik bir başarıya ulaştı. Konuyla ilgili konuşan yayıncı firma Devolver Digital, Fall Guys'ın sadece Steam platformunda 7 milyonun üzerinde kopya satmayı başardığını duyurdu.

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PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi

4 Ağustos'ta PC vs PS4 için yayınlanan Fall Guys: Ultimate Knockout sadece ilk gününde 1,5 milyon kişi tarafından oynanmıştı. Geride bıraktığımız üç haftalık süreçte ise oyunun popülerliği sürekli olarak artmaya devam etti. Steam'de her gün yeni anlık oyuncu rekorları kırıldı. Twitch'te ise en çok izlenen oyunlar arasında yerini korumaya devam ediyor.

Battle royale türüne farklı bir bakış açışı getiren Fall Guys; canlı renkleri, basit mekanikleri ve şiddet içermeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Fall Guys'ta bir tura 60 farklı oyuncuyla başlanıyor ve oyuncular sırasıyla farklı oyun türlerinde yavaş yavaş eleniyor. Bir turda 4-5 farklı oyun oynanıyor ve kalan son kişi turun kazananı oluyor.

Fall Guys'ın ikinci sezonu önümüzdeki Ekim ayında yayınlanacak. Yeni sezona ait ilk görüntüler dün Gamescom'da yayınlanmıştı. Orta çağ temalı yeni haritalar ve içerikler bizleri bekliyor.

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