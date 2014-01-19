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İşte dünyanın en güçlü akıllı telefonu: Gionee Elife E7

5 yıl
97,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'taki CES 2014 Fuarı'nda, dünyanın en güçlü telefonu olan Gionee Elife E7 ile de tanıştık. Snapdragon 800 8974AC işlemcisine sahip ilk telefon olan Elife E7, 2.5GHz işlemci hızı, 3GB bellek, rakiplerine göre daha büyük pikselli sensöre sahip 16MP kamerası ile oldukça iddialı bir telefon. Detaylar videomuzda.
 

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açmayın-bağıran-karı 5 yıl
LG Optimus L7 II de bile 2460mah batarya var.
Çift çekirdekli 768mb ramlı klasik bir android telefon.
Ramı 3gb yapıp saat hızını 2.5ghzlere çıkarmakla bitmiyor adam gibi bi batarya gerekiyor onuda herkes atlıyor
LG Optimus L7 II de bile 2460mah batarya var.Çift çekirdekli 768mb ramlı klasik bir android telefon.Ramı 3gb yapıp saat hızını 2.5ghzlere çıkarmakla...
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fx57 5 yıl DaRKFoRCeS
masculine

Başarılar dilerim bu saatte uyumamıdınız sanırım.
Birazdan mobilite programı çıkarsa şaşırmam.
Telefon güzel bence bu sene Çinli firmaların seri atakları olacağı kanısındayım.


Merhaba, iyi sabahlar.

Evet, Mobilite'nin yeni bölümü de bugün yayına girecek fakat şimdilik, gece boyunca süren çalışmalara birkaç saat ara verme vakti benim için, günün ilerleyen saatlerinde Mobilite'de görüşmek üzere :)

Teşekkürler,

Erdi.
masculineBaşarılar dilerim bu saatte uyumamıdınız sanırım.Birazdan mobilite programı çıkarsa şaşırmam.Telefon güzel bence...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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doctor5945 5 yıl
erdinin hızına teknoloji bile yetişemiyor valla samsung s5 lansmanını yapacağım dese bugün 8 uçağıyla güney koreye gidecek iphone 5s kadar stabil çalışıyor :-)
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DH Misafiri 3 yıl
Güvenlik kodu
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DH Misafiri 4 yıl
tr.aliexpress.com/...
bende burdan aldım harika telefon ve inanılmaz fiyat kesinlikle tavsiye edilir. hatta discovery rom kurdum imei de attım. :)
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yilmazguney 4 yıl DH Misafiri
Hocam son giriş tarihin 8 yıl önce yazıyor hiç çıkmadınmı
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba arkadaşlar bu telefonu inşallah bende alacam banggood adlı siteden türkiyedeki oranla çok daha ucuza alabilirsiniz bilginize
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dascii 4 yıl
slm arkadaşlar geekbuying sitesinden gione elife e7 aldım tlf gümrüğe girmesine rağmen sorunsuz elime ulaştı 3g ve 3gb ram 32gb telefon büyüleyici gerçekten playdan nova oyununu yükledim banamısın demedi ama tek sorun snapdragon işlemcisi bu işlemcinin imeil i değişmiyormuş değişsede herkes yapamıyor

şimdi pasaport olayına bakmak zorunda kaldım ama o da hüsran gibi gözüküyor benim pasaportum yok olan tanıdık ta yok :(

hee bu arada hiç te denildiği gibi değil çok güçlü bir pil düşük gözükebilir ama idareli harcıyor pili ve wayfi si çok güçlü ekran desen harika gören bayılıyor ve bu cihaz elime 500tl gibi komik bir rakamla ulaştı kanpanya lı aldım sanırım



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DH Misafiri 4 yıl
acaba fiyatı ne kadar ?
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DH Misafiri 4 yıl
discoery elitede sapdragon Qualcomm 800 kullanılmış türkiyeye gelen
gione elife e 7 de ise sapdragon Qualcomm 800ac işlemci kullanılmış
türkiyeye gelen 2.2 ghz
yurt dişindakı 2.5 ghz
çoğu kişi biliyordur bilmeside normaldr ama niye böle bişey yapmaşlar anlamadm acıkası :(
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Zengin Dük 5 yıl
android mi kullaniyor? kullaniyorsa cop ios varken :)
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Apple Specialist 5 yıl
İphone 5s i satıp bundan alasım var o derece hoşuma gitti.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl Apple Specialist
Apple Specialist
İphone 5s i satıp bundan alasım var o derece hoşuma gitti.

Discovery elite alabilirsin.Cunku aynisi
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su_şişesi 5 yıl
Telefonun nekadar güçlü olması gerekirki zaten? İyi ama endüstri ve teknoloji gelişsin de pahalılaşmasın be usta.
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Taha0194 5 yıl
Gmd Elite'nin ilk hali

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AdiGe38 5 yıl
Bu telefon şu an piyasaya çıktı mı arkadaslar?
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