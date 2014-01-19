İşte dünyanın en güçlü akıllı telefonu: Gionee Elife E7

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Las Vegas'taki CES 2014 Fuarı'nda, dünyanın en güçlü telefonu olan Gionee Elife E7 ile de tanıştık. Snapdragon 800 8974AC işlemcisine sahip ilk telefon olan Elife E7, 2.5GHz işlemci hızı, 3GB bellek, rakiplerine göre daha büyük pikselli sensöre sahip 16MP kamerası ile oldukça iddialı bir telefon. Detaylar videomuzda.
Paylaş Tweetle
Çift çekirdekli 768mb ramlı klasik bir android telefon.
Ramı 3gb yapıp saat hızını 2.5ghzlere çıkarmakla bitmiyor adam gibi bi batarya gerekiyor onuda herkes atlıyor
Merhaba, iyi sabahlar.
Evet, Mobilite'nin yeni bölümü de bugün yayına girecek fakat şimdilik, gece boyunca süren çalışmalara birkaç saat ara verme vakti benim için, günün ilerleyen saatlerinde Mobilite'de görüşmek üzere :)
Teşekkürler,
Erdi.