İşte dünyanın en güçlü akıllı telefonu: Gionee Elife E7

Las Vegas'taki CES 2014 Fuarı'nda, dünyanın en güçlü telefonu olan Gionee Elife E7 ile de tanıştık. Snapdragon 800 8974AC işlemcisine sahip ilk telefon olan Elife E7, 2.5GHz işlemci hızı, 3GB bellek, rakiplerine göre daha büyük pikselli sensöre sahip 16MP kamerası ile oldukça iddialı bir telefon. Detaylar videomuzda.

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