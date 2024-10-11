2si1 - Tatsız bir Türkiye gündemi, Discord’un kapanması

2si1'in bu haftası yine maalesef üzücü Türkiye gündemi ile başlıyor. Ardından da RTX 5090, God of War Remastered ve Nintendo Switch 2 söylentilerini konuştuk.
00:00 Türkiye Gündemi ve Discord'un kapanışı
18:01 Red Dead Redemption PC duyuruldu
21:36 Samsung özür diledi
28:51 God of War Remastered söylentisi
32:37 Mijia'dan yemek ısıtma tahtası
38:05 Yasaklar devam edecek mi?
40:51 Nintendo Switch 2 söylentisi
41:32 RTX 5090 geliyor
44:30 Black Flag 4 söylentisi
46:48 USB Standartları
49:11 Shorts 3 dakika oluyor
54:37 Kapanış