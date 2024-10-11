2si1 - Tatsız bir Türkiye gündemi, Discord’un kapanması

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2si1'in bu haftaki bölümü maalesef üzücü Türkiye gündemi ve Discord'un kapanması ile başlıyor. Ardından bu hafta çıkan söylentileri konuştuk.

2si1'in bu haftası yine maalesef üzücü Türkiye gündemi ile başlıyor. Ardından da RTX 5090, God of War Remastered ve Nintendo Switch 2 söylentilerini konuştuk.

00:00 Türkiye Gündemi ve Discord'un kapanışı

18:01 Red Dead Redemption PC duyuruldu

21:36 Samsung özür diledi

28:51 God of War Remastered söylentisi

32:37 Mijia'dan yemek ısıtma tahtası

38:05 Yasaklar devam edecek mi?

40:51 Nintendo Switch 2 söylentisi

41:32 RTX 5090 geliyor

44:30 Black Flag 4 söylentisi

46:48 USB Standartları

49:11 Shorts 3 dakika oluyor

54:37 Kapanış

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