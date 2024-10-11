Kim Nerede? 454 15 MW’lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini kuruldu 174 Yeni keşif fizik kurallarını değiştiriyor: 5. bir kuvvet olabilir 163 Kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınacak
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    2si1 - Tatsız bir Türkiye gündemi, Discord’un kapanması

    2si1'in bu haftaki bölümü maalesef üzücü Türkiye gündemi ve Discord'un kapanması ile başlıyor. Ardından bu hafta çıkan söylentileri konuştuk.                    

    2si1'in bu haftası yine maalesef üzücü Türkiye gündemi ile başlıyor. Ardından da RTX 5090, God of War Remastered ve Nintendo Switch 2 söylentilerini konuştuk.

    00:00 Türkiye Gündemi ve Discord'un kapanışı
    18:01 Red Dead Redemption PC duyuruldu
    21:36 Samsung özür diledi
    28:51 God of War Remastered söylentisi
    32:37 Mijia'dan yemek ısıtma tahtası
    38:05 Yasaklar devam edecek mi?
    40:51 Nintendo Switch 2 söylentisi
    41:32 RTX 5090 geliyor
    44:30 Black Flag 4 söylentisi
    46:48 USB Standartları
    49:11 Shorts 3 dakika oluyor
    54:37 Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız