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Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk

9 yıl
68,6b
1
Anti Virus
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı anti-virüs yazılımlarıyla tanınan Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile konuştuk. Sunduğu veri güvenliği çözümleriyle alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan Rusya merkezli Kaspersky firmasının kurucusu Eugene Kaspersky, siber tehditler, anti-virüs yazılımları ve virüslerden korunma yollarıyla ilgili sorularımıza yanıt verdi.


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DH Misafiri 5 yıl
kaspersky ile bitdefender a laf söyleyenin bilgisizliğine yanarım ;d
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DH Misafiri 6 yıl
ÇayLaK KRaL
Kasperskyı hiç beğenmiyorum; sistemi yavaşlatıyor, taraması çok uzun sürüyor, en basit ama en sık karşılaşılan virüslerde bile çaresiz kalıyor (autorun.inf virüsünü bile bulamıyor). Biraz sağlam bir virüs girince de ne varsa siliyor windows u bozuyor format tan başka çare bırakmıyor. Ekleme: Tabi bu dediklerim normal ev kullanıcısı için geçerli yüksek güvenlik gerektiren durumlarda nasıldır onu bilemem.

Kaspersky'ı piyasadaki ilk versiyonundan beri kullanan biri olarak yazıyorum.
Çernobil virüsünü hatırlarsınız belki, o gün yani virüsün aktif olacağı saate 2 saat kala internette dolaşırken virüs hakkında bilgiler bulmuştum. Bu bilgiler kaspersky tarafından açıklanmıştı ve kaspersky virüs için güncellemeyi çoktan çıkarmıştı. Bende hemen kaspersky ı kurup tarama yaptım ve virus bendede mevcuttu. Virüsü kolaylıkla sistemden sildi. 2 saat sonra bilgisayar teknik servisleri iyi para kazandı :). O gün bu gündür kaspersky kullanıyorum. Yazdıklarınıza gelince;
Sistemi yavaşlatıyor, yavaş tarıyor: Donanımınıza bağlı olarak bilgisayarınız kasacaktır. Son kullanıcılar aynı donanımı güncellemeden hangi programın yeni versiyonu çıkarsa hemen yeni sürümü yükleme eğilimindedirler. Yeni sürümde daha fazla özellik dolayısıyla daha fazla donanım kaynağı gerektirir. En basit olarak xp döneminde aldığınız bir pc ye windows 8 kurarsanız pc niz kasacaktır! Ve de bence bilinmeyen önemli birşey pc niz toplamaysa yanlış donanım bileşeni seçimi vede ucuz yetersiz power seçimidir. Powerınız yetersiz ve ucuz bir power ise donanımınız ne kadar iyi olursa olsun gerekli güç stabil ve gerekli ölçüde sağlanmadığı için pc niz kasacaktır.
Sağlam virüs girince....: Öncelikle kaspersky'ı kurduktan sonra ayarlarda bir değişim yapmaz iseniz ve her hangi bir sebepten dolayı anlık korumayı yada tamamen kapatmaz iseniz virüs sisteme bulaşmadan önce sizi uyaracaktır. ne yapayım diye size soracaktır! Pc nizin durumuna göre ( crack ve tehlikeli sitelere giriyorsanız mesela) güvenlik ayarını yukarı ve ya aşağı doğru ayarlayabilirsiniz. Genellikle hiç bi ayara dokunmazsanız kaspersky sizin için yeterli olacaktır. Kaspersky virüslere karşı çok agresiftir. Silinen dosyaları karantinadan geri çağırabilirsiniz!
Yüksek güvenlik gerektiren durumlarda da gayet başarılıdır. Kaspersky'ı 4 server 200 client üzerinde senelerce kullandım. Server + client ortamında değişen şeyler ise yapı ile alakalı şeylerdir mantığı değişmez.
Kısacası yanlış donanım ve şartlar altında hiç bir virüs programı işe yaramaz! Sadece sorun donanım ise o yavaşlığa katlanmanızı öneririm. güvenliğiniz önemli değilse ona birşey diyemem.
Kullanıcı faktörü devreye girince donanım ve yazılım ne kadar iyi olursa olsun sonuçlar farklılık gösterir unutmayın.
Ergin BULUT
MCSE+SECURITY
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ruyanfa0203 7 yıl
Basit arayüzü, sistem kaynaklarını çok az kullanışıyla kalbimi kazandı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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burak_5866 8 yıl
bence norton ve kaspersky dünyanın en iyi antivirüsleri.ikisininde bir eksiği var norton crackleri virüs sanıyor kaspersky de nortona göre fazla kasıyor.eskiden norton çok kasardı adamlar 2011 den beri hiç kasmıyorlar kaspersky de aynı hamleyi yapması gerekir.nortonda crackleri en azından bize bırakmalı güvenilir filan gibi seçenekleri olabilir.
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DH Misafiri 8 yıl
KIS 2011 kullanmaktayım ve hiç bir şekilde kasma yapmıyor kaçırdığı herhangi bir virüste yok bilgisayarımı gönül rahatlığı ile kullanmaktayım. tavsiye ederim
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esTFyz 8 yıl
Bana göre Kaspersky bu işin en iyisi, yıllardır norton esed antivir avast kullandım avastın Allah belasını versin, sistemden kalkmıyor şerefsiz yazılım illa pre aldırcaklar adama onun dışında pcnizin özellikleri yavaş ise kesinlikle Esed güçlü bir donanıma sahipseniz kesinlikle Kaspersky. Bu Antivirüs yazılımı boşuna kasmıyor beyler :) bir ata sözüyle "hamama giren terler" kaldı ki bu güçsüz sistemler için böyle benim sistemimde bir rahatsızlık yok ve 3.5 TB lıkbir arşiv söz konusu sürekli taramada yani ama SSD kullandığımdan işler tıkırında, ve gene kısa bir tüyo ilk kurdugunuzda ne var ne yok hemen taramak istiyor ve kasabilir biraz normal pcler için ama sabırlı olun emin olun 1 hafta sonra tüm dosyaları taradıgı zaman (taradıgı dosyayı tekrar taramaz bir değişilik olmadıgı sürece içinde) bu sayede tüm bilgisayarınızda dosya ve programlar tarandıgından artık normal korumaya geçecektir ve bilgisayarınız dahada hızlı çalışacaktır ;) 4 yıldır Kaspersky kullanıyorum demekki " Forever Kaspersky "
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hayati54 8 yıl
taaki türkiyeden desteğini çekene kadar....
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Faux Carnival 8 yıl
Ben de yıllarca Kaspersky kullandım ama son yıllarda NOD 32 sanırım önüne geçmiş durumda. Basit arayüzü, sistem kaynaklarını çok az kullanışıyla kalbimi kazandı.
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darknessturk 8 yıl
Yıllardır Kaspersky kullanıyorum ve gercekten beni uzecek bir durumla karsılasmadım ve fiyatı da digerlerine gore cok daha uygun .
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Onurmsq 8 yıl
kaspersky kasıyor evet ama güvenliği tam. kasmasının sebebi. kaspersky kendi güvenlik duvarını kullanıyor olması. kasper 2008,2009,2010 güvenlik duvarı hafifsede kasper 2011 de güvenlik duvarı maksimum oldugundan baya bir kasıyor. ayarlardan güvenlik duvarını ve uygulama filtresini devre dısı bırakırsanız kasmayı en aza getirirsiniz. windows güvenlik duvarını aktif edebilirsinz
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DH Misafiri 8 yıl
mükemmel bir röportaj. teşekkür ederim emeği geçen herkese. böyle dünya çapındaki başarılı insanlarla röportaj yapabilmek bir web sitesi için bence çok büyük bir başarıdır.
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northernlights 8 yıl
Elinize sağlık.
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swes 9 yıl
Ellerinize sağlık güzel bir röportaj olmuş.böyle videoları bu sitede görmek oldukça güzel, dh ailesinin bir üyesi olarak gururlandım açıkçası.
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