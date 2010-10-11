Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hazırladığı anti-virüs yazılımlarıyla tanınan Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile konuştuk. Sunduğu veri güvenliği çözümleriyle alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan Rusya merkezli Kaspersky firmasının kurucusu Eugene Kaspersky, siber tehditler, anti-virüs yazılımları ve virüslerden korunma yollarıyla ilgili sorularımıza yanıt verdi.
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Kaspersky'ı piyasadaki ilk versiyonundan beri kullanan biri olarak yazıyorum.
Çernobil virüsünü hatırlarsınız belki, o gün yani virüsün aktif olacağı saate 2 saat kala internette dolaşırken virüs hakkında bilgiler bulmuştum. Bu bilgiler kaspersky tarafından açıklanmıştı ve kaspersky virüs için güncellemeyi çoktan çıkarmıştı. Bende hemen kaspersky ı kurup tarama yaptım ve virus bendede mevcuttu. Virüsü kolaylıkla sistemden sildi. 2 saat sonra bilgisayar teknik servisleri iyi para kazandı :). O gün bu gündür kaspersky kullanıyorum. Yazdıklarınıza gelince;
Sistemi yavaşlatıyor, yavaş tarıyor: Donanımınıza bağlı olarak bilgisayarınız kasacaktır. Son kullanıcılar aynı donanımı güncellemeden hangi programın yeni versiyonu çıkarsa hemen yeni sürümü yükleme eğilimindedirler. Yeni sürümde daha fazla özellik dolayısıyla daha fazla donanım kaynağı gerektirir. En basit olarak xp döneminde aldığınız bir pc ye windows 8 kurarsanız pc niz kasacaktır! Ve de bence bilinmeyen önemli birşey pc niz toplamaysa yanlış donanım bileşeni seçimi vede ucuz yetersiz power seçimidir. Powerınız yetersiz ve ucuz bir power ise donanımınız ne kadar iyi olursa olsun gerekli güç stabil ve gerekli ölçüde sağlanmadığı için pc niz kasacaktır.
Sağlam virüs girince....: Öncelikle kaspersky'ı kurduktan sonra ayarlarda bir değişim yapmaz iseniz ve her hangi bir sebepten dolayı anlık korumayı yada tamamen kapatmaz iseniz virüs sisteme bulaşmadan önce sizi uyaracaktır. ne yapayım diye size soracaktır! Pc nizin durumuna göre ( crack ve tehlikeli sitelere giriyorsanız mesela) güvenlik ayarını yukarı ve ya aşağı doğru ayarlayabilirsiniz. Genellikle hiç bi ayara dokunmazsanız kaspersky sizin için yeterli olacaktır. Kaspersky virüslere karşı çok agresiftir. Silinen dosyaları karantinadan geri çağırabilirsiniz!
Yüksek güvenlik gerektiren durumlarda da gayet başarılıdır. Kaspersky'ı 4 server 200 client üzerinde senelerce kullandım. Server + client ortamında değişen şeyler ise yapı ile alakalı şeylerdir mantığı değişmez.
Kısacası yanlış donanım ve şartlar altında hiç bir virüs programı işe yaramaz! Sadece sorun donanım ise o yavaşlığa katlanmanızı öneririm. güvenliğiniz önemli değilse ona birşey diyemem.
Kullanıcı faktörü devreye girince donanım ve yazılım ne kadar iyi olursa olsun sonuçlar farklılık gösterir unutmayın.
Ergin BULUT
MCSE+SECURITY