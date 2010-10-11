Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk

Hazırladığı anti-virüs yazılımlarıyla tanınan Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile konuştuk. Sunduğu veri güvenliği çözümleriyle alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan Rusya merkezli Kaspersky firmasının kurucusu Eugene Kaspersky, siber tehditler, anti-virüs yazılımları ve virüslerden korunma yollarıyla ilgili sorularımıza yanıt verdi.

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