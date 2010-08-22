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Seagate Momentus XT Hybrid Disk video inceleme

8 yıl
138,6b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Seagate, SSD'lerin yüksek performansını mekanik disklerin yüksek kapasitesi ve düşük fiyatıyla harmanladığı Hybrid Disk ailesini görücüye çıkarttı. Bu videomuzda Seagate'in Momentus XT 500GB 2,5" Hybrid Sabit Diskini inceliyoruz.


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ceremony 8 yıl
Ha bu arada ses yaptigini soyleyen arkadaslar var.. Acikcasi Macbook Pro'da boyle bir durumla kesinlikle karsilasmadim. Hatta isinir diyenler bile vardi. Inanin onu da gormedim. Sanirim cihazdan cihaza degisen bir durum soz konusu olabilir. Tabi yine de karar sizin.
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Bukalemun 8 yıl
@ ceremony

2,5 inç - 500 gb ve 7200 rpm spot HDD ler 70/75 tl den forumda satılıyordu ve bende 200 TL gibi bir rakam verdiyseniz büyük bir ( genel anlamda ) hata olmuş. hatta 120 TL den bu dediğiniz ürünü satan arkadaşlar vardı. mac pro nun ses yalıtımı iyi olabilir, ortamınız sesli olabilir , siz farkedemeyebilirsiniz , ancak bu ürün ZİHNİ SİNİR TARZI bir mode l . . . ( sanırım bu wd raptor lar var 2,5 inç bunlar bile daha iyi )
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ceremony 8 yıl
Ayni urunu Macbook Pro icin aldim. Zira SSD'ler hem fiyat hem de kapasite acisindan yeterli gelmiyordu benim icin. Kaldi ki SSD'ler ucuzlamasi epey bir zaman alir diye dusundum. Cunku o kadar buyuk bir performans'a karsilik fiyatin cok asagilarda olmasini beklemek hayal olurdu. Neyse Momentus Hybrid'i aldiktan sonra uzerinde var olan 5400 devirlik Hitachi HDD'ye nazaran epey fark attigini gordum. Ozellikle genel kullanimda cok iyi performans verdi. Hem fiyat hem de kapasite olarak Hybrid oldukca iyi bir secenek. Vatan Bilgisayar'in yaptigi bir hafta sonu kampanyasi ile 210 liraya almistim. Kesinlikle tavsiye ederim.
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Carpediem 8 yıl
Merhaba;
Incelemeyi izledikten sonra kafamda hep vardı ve almaya karar verdim.
Sonuy Vaio Vpcf11z1e/Bi model notebook um var.
Ozellikleri su sekilde idi
VAIO VPC F11 Z1E/BI
İŞLEMCİ: Intel® Core™ i7-720QM
İŞLETİM SİSTEMİ: Windows® 7 Home Premium
HAFIZA: 8GB DDR3 SDRAM
HDD: 500GB Serial ATA 5400 Rpm
EKRAN: VAIO Display Premium 41.6cm (16.4”) Full HD (1920 x 1080)
Anti-glare 100% Adobe RGB coverage
EKRAN KARTI: NVIDIA® GeForce® GT 330M (1GB GDDR3 VRAM)
SES: Dolby® Home Theatre® v3
OPTİK SÜRÜCÜ: Blu-ray Disc™ Writer
Biraz yavas çalıştıgı kararındaydım ve Momentus Xt yi alıp kurdum.
Suanda Laptop umum %60 ı dolu ve acılısta , programları acmada belırgın bır fark olustu.
Butun işlemleri daha kısa surede yapmakta.
Ve cok memnun kaldım.
Sadece canımı sıkan su oldu windows değerlendirmesinde 5.9 du Veri aktarım hızı,Yine aynı kaldı :) ama ıslem yapma acısından barız hızlandı makıne...
İnceleme için çok tesekkurler.
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unhappyboy 8 yıl
Asus g73jw notebookta bu diskten iki tane var. hepsiburada.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
Ben 500GB'lık modelini 5 gündür kullanıyor ve test ediyorum.
Zaman geçtikçe disk daha garip sonuçlar vermeye başladı.
İlk başta yaptığım denemede önce bir mavi ekran gördüm.
Daha sonra hiç tekrarı olmadı.
Diskin performansı daha hızlı bir mekanik olmasından öte pek kendini hissettirmedi bana. Saniyede 100MB eşiğine dayanmış baş kısımlarında.
Öyle videolardaki gibi hep aynı işleri tekrar etmediğim için sanırım, gerçek hayatta fazla fark etmedi. Kimi zaman hiç beklemeden çok hızlı olabiliyor tabii...
Ama...
Disk hiç susmuyor, deli gibi titreşim yapıyor, tam bir pil canavarı.
Normalde haftada 1, olmadı 2 kere rastladığım donan bilgisayar sendromunu sık sık yaşıyorum.
SMART kısmına gelince ise, iş hayli eğlenceli(!) bir hal alıyor.
Raw Read Error Rate şu an 146 milyonlu değerleri geçti.
Bu parametre, 3610 saat çalışması olan bir önceki Seagate (7200.4 500GB) diskimde, 79512.
Momentus XT'de şu anda aynı değer, 154,955,537.
Hardware ECC Recovered değerleri de maşaallah tam olarak izliyor bunu...
Bu kadar hardware okuma hatası'nın her birini recover ettiğini düşününce, diskin reklamlardaki performansı verememesini anlıyorum...
Bu disk benim kafa karışıklığım oldu. İşletim sistemimi ve dosyalarımı üzerine geçirdiğim halde wipe ederek iade edeceğim; bana kesinlikle güven vermiyor (Sık sık yaşanan takılmaları hesaba katmıyorum bile).
Bu arada, şansız bir alışveriş olduğunu düşünmediğimi de belirtmeliyim. Aşağıdaki adreste insanların aylardır bu disk üzerine yazdıkları yorumlar var. forums.seagate.com/...
sodalimon
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MEDUSAL 8 yıl
Amanınnn ...Hocam napsak iptal mi ettirelim siparişi....
Notebook özelliklerini yazar mısın ?
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MEDUSAL 8 yıl

DH Misafiri

Ben 500GB'lık modelini 5 gündür kullanıyor ve test ediyorum.
Zaman geçtikçe disk daha garip sonuçlar vermeye başladı.
İlk başta yaptığım denemede önce bir mavi ekran gördüm.
Daha sonra hiç tekrarı olmadı.
Diskin performansı daha hızlı bir mekanik olmasından öte pek kendini hissettirmedi bana. Saniyede 100MB eşiğine dayanmış baş kısımlarında.
Öyle videolardaki gibi hep aynı işleri tekrar etmediğim için sanırım, gerçek hayatta fazla fark etmedi. Kimi zaman hiç beklemeden çok hızlı olabiliyor tabii...
Ama...
Disk hiç susmuyor, deli gibi titreşim yapıyor, tam bir pil canavarı.
Normalde haftada 1, olmadı 2 kere rastladığım donan bilgisayar sendromunu sık sık yaşıyorum.
SMART kısmına gelince ise, iş hayli eğlenceli(!) bir hal alıyor.
Raw Read Error Rate şu an 146 milyonlu değerleri geçti.
Bu parametre, 3610 saat çalışması olan bir önceki Seagate (7200.4 500GB) diskimde, 79512.
Momentus XT'de şu anda aynı değer, 154,955,537.

Hardware ECC Recovered değerleri de maşaallah tam olarak izliyor bunu...
Bu kadar hardware okuma hatası'nın her birini recover ettiğini düşününce, diskin reklamlardaki performansı verememesini anlıyorum...

Bu disk benim kafa karışıklığım oldu. İşletim sistemimi ve dosyalarımı üzerine geçirdiğim halde wipe ederek iade edeceğim; bana kesinlikle güven vermiyor (Sık sık yaşanan takılmaları hesaba katmıyorum bile).

Bu arada, şansız bir alışveriş olduğunu düşünmediğimi de belirtmeliyim. Aşağıdaki adreste insanların aylardır bu disk üzerine yazdıkları yorumlar var.
forums.seagate.com/...

sodalimon










kAFAM kARIŞTI........................................
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DH Misafiri 8 yıl
Vatan Bilgisayar da satmaya başlamış. Kampanyasız fiyatı şu an için 270-280 TL civarında. Yaklaşık yarım saat önce laptopuma taktım ve ilk dakikadan itibaren eski Seagate 7200rpm 500GB harddiskime göre açık ara hızlı olduğunu söyleyebilirim.
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MEDUSAL 8 yıl
kopyalama işlemini nasıl yaptın ... Recovery partlar var...
yada sanki hiç değitirmemiş gibi harddiski yani demek istediğim aynı bilgiler masaüstündeki belge ve wallpaper a kadar kopyalanıp açıldığın da çalıştırılabilir mi...

Bende aynı ürünü almayı düşünüyorum vatanda kopyalama yaparlar mı ?
seagate
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teknoCat 8 yıl
abiler yokmu destkop pc için 30gb SSD disk ucuza performanslı bişey maksat windows ve uygulamalar hızlı olsun
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biroga 8 yıl
Ürün bence iyi olmuş alternatif olabilir uygun olursa alabilirim
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greenleafffff 8 yıl
Uygun Ssd disk nereden nasıl alabiliriz arkadaşlar?
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jay jay justified 8 yıl
Yurtdışından
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-K@- 8 yıl
Hızlıal getirtmiş hayırlı olsun
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-K@- 8 yıl
Hızlıal getirmiş hayırlı olsun
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GoldPunch 8 yıl

yakup_unsal

Hızlıal getirmiş hayırlı olsun


Ön sipariş alıyor. 15 Eylül de girecekmiş stoklarına.

Ayrıca;

320gb liği 260tl , 500gb liği ise 307tl
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