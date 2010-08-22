Seagate Momentus XT Hybrid Disk video inceleme

Seagate, SSD'lerin yüksek performansını mekanik disklerin yüksek kapasitesi ve düşük fiyatıyla harmanladığı Hybrid Disk ailesini görücüye çıkarttı. Bu videomuzda Seagate'in Momentus XT 500GB 2,5" Hybrid Sabit Diskini inceliyoruz.
DH Misafiri Ben 500GB'lık modelini 5 gündür kullanıyor ve test ediyorum. Zaman geçtikçe disk daha garip sonuçlar vermeye başladı. İlk başta yaptığım denemede önce bir mavi ekran gördüm. Daha sonra hiç tekrarı olmadı. Diskin performansı daha hızlı bir mekanik olmasından öte pek kendini hissettirmedi bana. Saniyede 100MB eşiğine dayanmış baş kısımlarında. Öyle videolardaki gibi hep aynı işleri tekrar etmediğim için sanırım, gerçek hayatta fazla fark etmedi. Kimi zaman hiç beklemeden çok hızlı olabiliyor tabii... Ama... Disk hiç susmuyor, deli gibi titreşim yapıyor, tam bir pil canavarı. Normalde haftada 1, olmadı 2 kere rastladığım donan bilgisayar sendromunu sık sık yaşıyorum. SMART kısmına gelince ise, iş hayli eğlenceli(!) bir hal alıyor. Raw Read Error Rate şu an 146 milyonlu değerleri geçti. Bu parametre, 3610 saat çalışması olan bir önceki Seagate (7200.4 500GB) diskimde, 79512. Momentus XT'de şu anda aynı değer, 154,955,537. Hardware ECC Recovered değerleri de maşaallah tam olarak izliyor bunu... Bu kadar hardware okuma hatası'nın her birini recover ettiğini düşününce, diskin reklamlardaki performansı verememesini anlıyorum... Bu disk benim kafa karışıklığım oldu. İşletim sistemimi ve dosyalarımı üzerine geçirdiğim halde wipe ederek iade edeceğim; bana kesinlikle güven vermiyor (Sık sık yaşanan takılmaları hesaba katmıyorum bile). Bu arada, şansız bir alışveriş olduğunu düşünmediğimi de belirtmeliyim. Aşağıdaki adreste insanların aylardır bu disk üzerine yazdıkları yorumlar var. forums.seagate.com/... sodalimon
yakup_unsal Hızlıal getirmiş hayırlı olsun
2,5 inç - 500 gb ve 7200 rpm spot HDD ler 70/75 tl den forumda satılıyordu ve bende 200 TL gibi bir rakam verdiyseniz büyük bir ( genel anlamda ) hata olmuş. hatta 120 TL den bu dediğiniz ürünü satan arkadaşlar vardı. mac pro nun ses yalıtımı iyi olabilir, ortamınız sesli olabilir , siz farkedemeyebilirsiniz , ancak bu ürün ZİHNİ SİNİR TARZI bir mode l . . . ( sanırım bu wd raptor lar var 2,5 inç bunlar bile daha iyi )
Incelemeyi izledikten sonra kafamda hep vardı ve almaya karar verdim.
Sonuy Vaio Vpcf11z1e/Bi model notebook um var.
Ozellikleri su sekilde idi
VAIO VPC F11 Z1E/BI
İŞLEMCİ: Intel® Core™ i7-720QM
İŞLETİM SİSTEMİ: Windows® 7 Home Premium
HAFIZA: 8GB DDR3 SDRAM
HDD: 500GB Serial ATA 5400 Rpm
EKRAN: VAIO Display Premium 41.6cm (16.4”) Full HD (1920 x 1080)
Anti-glare 100% Adobe RGB coverage
EKRAN KARTI: NVIDIA® GeForce® GT 330M (1GB GDDR3 VRAM)
SES: Dolby® Home Theatre® v3
OPTİK SÜRÜCÜ: Blu-ray Disc™ Writer
Biraz yavas çalıştıgı kararındaydım ve Momentus Xt yi alıp kurdum.
Suanda Laptop umum %60 ı dolu ve acılısta , programları acmada belırgın bır fark olustu.
Butun işlemleri daha kısa surede yapmakta.
Ve cok memnun kaldım.
Sadece canımı sıkan su oldu windows değerlendirmesinde 5.9 du Veri aktarım hızı,Yine aynı kaldı :) ama ıslem yapma acısından barız hızlandı makıne...
İnceleme için çok tesekkurler.
Zaman geçtikçe disk daha garip sonuçlar vermeye başladı.
İlk başta yaptığım denemede önce bir mavi ekran gördüm.
Daha sonra hiç tekrarı olmadı.
Diskin performansı daha hızlı bir mekanik olmasından öte pek kendini hissettirmedi bana. Saniyede 100MB eşiğine dayanmış baş kısımlarında.
Öyle videolardaki gibi hep aynı işleri tekrar etmediğim için sanırım, gerçek hayatta fazla fark etmedi. Kimi zaman hiç beklemeden çok hızlı olabiliyor tabii...
Ama...
Disk hiç susmuyor, deli gibi titreşim yapıyor, tam bir pil canavarı.
Normalde haftada 1, olmadı 2 kere rastladığım donan bilgisayar sendromunu sık sık yaşıyorum.
SMART kısmına gelince ise, iş hayli eğlenceli(!) bir hal alıyor.
Raw Read Error Rate şu an 146 milyonlu değerleri geçti.
Bu parametre, 3610 saat çalışması olan bir önceki Seagate (7200.4 500GB) diskimde, 79512.
Momentus XT'de şu anda aynı değer, 154,955,537.
Hardware ECC Recovered değerleri de maşaallah tam olarak izliyor bunu...
Bu kadar hardware okuma hatası'nın her birini recover ettiğini düşününce, diskin reklamlardaki performansı verememesini anlıyorum...
Bu disk benim kafa karışıklığım oldu. İşletim sistemimi ve dosyalarımı üzerine geçirdiğim halde wipe ederek iade edeceğim; bana kesinlikle güven vermiyor (Sık sık yaşanan takılmaları hesaba katmıyorum bile).
Bu arada, şansız bir alışveriş olduğunu düşünmediğimi de belirtmeliyim. Aşağıdaki adreste insanların aylardır bu disk üzerine yazdıkları yorumlar var. forums.seagate.com/...
sodalimon
Notebook özelliklerini yazar mısın ?
kAFAM kARIŞTI........................................
yada sanki hiç değitirmemiş gibi harddiski yani demek istediğim aynı bilgiler masaüstündeki belge ve wallpaper a kadar kopyalanıp açıldığın da çalıştırılabilir mi...
Bende aynı ürünü almayı düşünüyorum vatanda kopyalama yaparlar mı ?
seagate
Ön sipariş alıyor. 15 Eylül de girecekmiş stoklarına.
Ayrıca;
320gb liği 260tl , 500gb liği ise 307tl