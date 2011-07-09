1e1 Haber: "3. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Yeni Bölüm!

Genel Yayın Yönetmeni
1e1:Haber, 3.bölümüyle tekrar karşınızda. Oyun, Bilgisayar ve Cep Telefonu dünyasındaki gelişmeleri bir arada bulabileceğiniz 1e1 programımız birçok farklı teknolojik gelişmeye yer verdik.
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erdinciyikul Erdinç İyikul
İşleme süreci beklenenden uzun sürdü. 1e1 Haber ilerleyen saatlerde yayında.
Erdinç abi twitter dan yazmış
erdinciyikul Erdinç İyikul
1e1 Haberin montajı için ofisteyim. Aksilik olmazsa bu akşam 52 dakikalık uzunluğu ile daha erken saatlerde yayında.