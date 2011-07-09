1e1 Haber: "3. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Yeni Bölüm!

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PES 2012 Nasıl Olacak? Süper 2011'den daha iyi Bekleneni veremeyecek Bir beklentim yok Telefonlar'da Konsol Kalitesine Ulaşılabilir Mi? Evet Hayal Yakın gelecekte sanmıyorum Nokia 700 Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Gelişmeleri merakla takip ediyorum İlgilenmiyorum İncelemeler sonunda karar vereceğim Killzone Serisi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Beğeni ile takip ediyor ve oynuyorum Oynamak isterdim Beklentilerimi karşılamadı İlgilenmiyorum Oy Ver 839 kişi oy verdi. Sonuçları Göster PES 2012 Nasıl Olacak? Süper 2011'den daha iyi Bekleneni veremeyecek Bir beklentim yok Telefonlar'da Konsol Kalitesine Ulaşılabilir Mi? Evet Hayal Yakın gelecekte sanmıyorum Nokia 700 Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Gelişmeleri merakla takip ediyorum İlgilenmiyorum İncelemeler sonunda karar vereceğim Killzone Serisi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Beğeni ile takip ediyor ve oynuyorum Oynamak isterdim Beklentilerimi karşılamadı İlgilenmiyorum Anket Sonlandı 839 kişi oy verdi. Sonuçları Göster PES 2012 Nasıl Olacak? 8% Süper 69 oy 34% 2011'den daha iyi 284 oy 21% Bekleneni veremeyecek 176 oy 39% Bir beklentim yok 329 oy Telefonlar'da Konsol Kalitesine Ulaşılabilir Mi? 51% Evet 430 oy 15% Hayal 126 oy 35% Yakın gelecekte sanmıyorum 294 oy Nokia 700 Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? 9% Gelişmeleri merakla takip ediyorum 75 oy 65% İlgilenmiyorum 546 oy 24% İncelemeler sonunda karar vereceğim 205 oy Killzone Serisi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? 12% Beğeni ile takip ediyor ve oynuyorum 102 oy 38% Oynamak isterdim 323 oy 7% Beklentilerimi karşılamadı 59 oy 40% İlgilenmiyorum 339 oy 839 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

