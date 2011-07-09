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1e1 Haber: "3. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Yeni Bölüm!

7 yıl
123,8b
1
Donanım
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber, 3.bölümüyle tekrar karşınızda. Oyun, Bilgisayar ve Cep Telefonu dünyasındaki gelişmeleri bir arada bulabileceğiniz 1e1 programımız birçok farklı teknolojik gelişmeye yer verdik.
Nvidia'nın yeni 600 serisi ekran kartlarıyla ilgili son durum?, GTA V'in çıkışı yaklaşıyor mu?, Samsung Galaxy SII cephesindeki son gelişmeler ve çok daha fazlası 1e1:Haber'de.

PES 2012 Nasıl Olacak? Telefonlar'da Konsol Kalitesine Ulaşılabilir Mi? Nokia 700 Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Killzone Serisi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Oy Ver 839 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CILGIN_TURK_96 7 yıl en beğenilen
isiklar kapansin kolalar doldurulsun 1e1 basliyor ....
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Lordinarius 7 yıl
kola bitmiş :(
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BSC Misafiri 7 yıl
ya vakti zamanında programının street fighter sürümünüde yaparmısınız?
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Volkanbaba 7 yıl
Dolakoysun izlemeye koyulacağım şimdi
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Ali_80 7 yıl
Benim gibi 1e1 Haber i bekleyenlerin dikkatine.Erdinç abiden yeni twit geldi arkadaşlar

erdinciyikul Erdinç İyikul
İşleme süreci beklenenden uzun sürdü. 1e1 Haber ilerleyen saatlerde yayında.
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eriten 7 yıl
1e1 in 4. Bölümünü bekliyorum nerde kaldı üstadlar ??? :-) hadi ama açiz teknoloji ile besleyin bizi yorumlarınız ile dinleyelim zevkle cok guzel oldu bu bolum
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Ali_80 7 yıl eriten
eriten

1e1 in 4. Bölümünü bekliyorum nerde kaldı üstadlar ??? :-) hadi ama açiz teknoloji ile besleyin bizi yorumlarınız ile dinleyelim zevkle cok guzel oldu bu bolum


Erdinç abi twitter dan yazmış

erdinciyikul Erdinç İyikul
1e1 Haberin montajı için ofisteyim. Aksilik olmazsa bu akşam 52 dakikalık uzunluğu ile daha erken saatlerde yayında.
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34sem 7 yıl
En sondaki nfs haber hiç yakışmadı. Cocuklarda izliyor bu videoları...
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BSC Misafiri 7 yıl
Bence Bu Yayınlanacak Seri Half Life'ın 3 . Serisi Olabilir
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HAAltuntas 7 yıl
Çok güzel bir program.. Oyunlardaki gerçekçilikten bahsederken etrafın kırılması dökülmesinden bahsediyorlar. (bkz.Battlefield 3)
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DH Misafiri 7 yıl
Bize her yer trabzon donanım haber bile :)
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sniper23 7 yıl
benim yorumlar güzelmiş
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BSC Misafiri 7 yıl
Bu sezon nba 2k12'nin video incelemesini lütfen yapın.
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emiLL 7 yıl
40 dklık videoyu 5 dkda izleyip bitirdiğimi sanıyorum.Bunu nasıl başarıyorsunuz gerçekten hiç sıkılmadan izliyorum sizi.Dakikalar su gibi akıyor
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