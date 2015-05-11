ASELSAN KORKUT ve HİSAR akıllı hava savunma sistemi özel video

Genel Yayın Yönetmeni
Speed-StepDH Misafiri Bu videoları Ekşi Sözlük platformuna gösterin size hangi ülkenin çakma aletini kullandığımızı söylerler. Kusura bakmayın ama 2008 de tanıttıkları Mehmetçik piyade tüfeklerini 2009 da seri üretime taşıyacaklardı. 2015 oldu esamesi bile okunmuyor hatta unutuldu. Bunlar seçim zamanlarında hortlayan sunumlar, (SAZAN) gibi atlıyorsunuz hemen. Siz nasıl bi kitlesiniz lan! Araştırın olum kör etmeyin beyinlerinizi!!!Merhaba, Ekşi Sözlüktekileri bilmem ama genelde işe yaramaz, elinden hiç bir şey gelmez, vatanı geçtim çevresine bir yararı olmayan insanlar yarar sağlayanları sevmez, yapılan işi de küçümsemeyi çok iyi bilirler. Yerli piyade tüfeklerimizi bir araştırın derim zira teslimatları yapılmaya çoktan başlandı ve Azerbaycana da satılmaktalar. Sizin o çakma dediğiniz savunma silahlarımızdan Roketsan Ciriti de bir araştırın bakalım hangi Avrupalı hangi çakma helikopteri için bizden bu roketleri satın alıyor. Arkadaşlar lütfen kin ve nefretinizi kendinize saklayın da iş yapan, yararı dokunanın hevesini törpülemeyin. İşe yaramıyorsunuz yarayanı engellemeyin. Her haltı da siyasete çekip çakma 3-5 bilginizle rezil olup insanları sinir etmeyin. Sevgiler, Mesut Çevik
merhaba ,
ben ufak bir bilgi edindim , böyle haberler görmek gurur verici elbette ,
ancak ; şöle de bir durum var alıntılar yaparak yazacağım .
FNSS Firma Profili
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.; Nurol Holding A.Ş. (%51) ve BAE Systems (%49) ortaklık girişimi olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik silahlı kuvvetlerinin kullanımı için paletli ve tekerlekli Zırhlı muharebe araç aileleri ile silah sistemlerinin tasarım ve üretiminde önder bir kuruluştur.
bu ordumuza ilgili araç yapımında destek veren firma fakat ilgili ortaklıklarına baktığımda BAE System dikkatimi çekti ve Vikiped'de onun hakkında şöle bazı açıklama yer almakta bunlar da düşündürücü ..
"BAE Systems (kısa adı: BAE), savunma sanayisinde çalışan dünyanın en büyük şirketidir.
Bu İngiliz şirketinin merkezi Farnborough'dadır. BAE'nın 20 ülkede 100.000'in üzerinde çalışanı vardır. BAE savunma sanayisinin yanında hava ve uzay sanayisinde de çalışıyor.
BAE Systems 1999 yılında British Aerospace ve Marconi Electronic Systems'in birleşmesiyle ortaya çıktı ve böylece savunma sanayisinde dördüncü büyük şirket oldu.
2003 yılına kadar bu şirket Lockheed Martin ve Boeing'in birçok alt kuruluşunu satın aldı. 2005 yılında tank üreticisi Alvis'i satın alıp kara araçları bölümünü geliştirdi. Aynı yıl United Defense'i satın alarak ABD'deki konumunu güçlendirdi.
BAE'nin yıllık cirosu 15 Milyar $ olup bunun %40'ını ABD'de elde etmektedir. Amerikalı olmayan bu şirket Pentagon'un en önemli 10 sağlayıcıları arasındadır.
BAE'nin Lockheed Martin veya Boeing ile şirket evliliğine gideceği söyleniyor. 2010 yılına kadar BAE'nin Airbus hisselerini satması bekleniyor, muhtmelen EADS BAE'ye ait olan Airbus hisselerine talip olacak."
yoksulseytan22Speed-StepSeverek takip ederim sizi ama sizde de bu milli duygularla hareket etme eyilimi son zamanlarda fazla aşırıya kaçıyor. Aselsanın devlet ya da hükümet şirketi olmadığını biliyorsunuz. Bize ne olduysa bu milli duygular, inanç ve ideoloji istismarından oluyor. Kimseyi küçümsediğim felan yok! Kızdığım şey kediyi aslan kargayı şahin yapmanız. Ben yıllardan beri takip ederim gelişmeleri. Olması gereken envanteri bile oouuvv huuvv ne büyük başarı diye kaktırmanız. Adamlar hayrına yapmıyor ne kadar para o kadar mal. Hatırlarsınız sivil otobüsle asker taşınıyordu, pusuda otobüs tarandı 10 şehit oldu. Kirpilerin ihalesi o 10 asker şehit olduktan sonra çözülmüştü. Milli duygularla anca kendinizi kandırırsınız. Bu ülkede devletin kendi MİTi otobüse Molotof kokteyl attı gencecik kızı yakarak öldürdü. Dediğim gibi kediyi aslan kargayı şahin olarak sunmayın. Nedense bu haberler seçim zamanında hortlamaya başlıyor. Şaibeli olaylarda seçim yaklaştıkça artıyor.(mitin otobüs yakması gibi)DH Misafiri Bu videoları Ekşi Sözlük platformuna gösterin size hangi ülkenin çakma aletini kullandığımızı söylerler. Kusura bakmayın ama 2008 de tanıttıkları Mehmetçik piyade tüfeklerini 2009 da seri üretime taşıyacaklardı. 2015 oldu esamesi bile okunmuyor hatta unutuldu. Bunlar seçim zamanlarında hortlayan sunumlar, (SAZAN) gibi atlıyorsunuz hemen. Siz nasıl bi kitlesiniz lan! Araştırın olum kör etmeyin beyinlerinizi!!!Merhaba, Ekşi Sözlüktekileri bilmem ama genelde işe yaramaz, elinden hiç bir şey gelmez, vatanı geçtim çevresine bir yararı olmayan insanlar yarar sağlayanları sevmez, yapılan işi de küçümsemeyi çok iyi bilirler. Yerli piyade tüfeklerimizi bir araştırın derim zira teslimatları yapılmaya çoktan başlandı ve Azerbaycana da satılmaktalar. Sizin o çakma dediğiniz savunma silahlarımızdan Roketsan Ciriti de bir araştırın bakalım hangi Avrupalı hangi çakma helikopteri için bizden bu roketleri satın alıyor. Arkadaşlar lütfen kin ve nefretinizi kendinize saklayın da iş yapan, yararı dokunanın hevesini törpülemeyin. İşe yaramıyorsunuz yarayanı engellemeyin. Her haltı da siyasete çekip çakma 3-5 bilginizle rezil olup insanları sinir etmeyin. Sevgiler, Mesut Çevik
Aselsan devlet kuruluşu değil mi? Bazılarının "san kardeşler" de dediği Aselsan, Roketsan havelsam vs. şirketler TSKGV'nın ve SSM'nın (toplamda an az %80-%90 oranında) ortaklıkları yani özel şahışlara ait değiller. Bu kadar yakından takip ettiğiniz konularda bunu biliyor olmanızı beklerdim. Evet bu şirketler mükemmel olmayabilirler ancak "oouuvv huuvv" dedirtecek pek çok iş yapıyorlar.
|önemli olan atış / isabet oranı. kaç atışta bir isabeti var ona bakmak lazım. o oran düşükse bir işe yaramaz diyebilirim. kaldı ki klasik mermi atarak jet uçağı düşürmek hayal bence. helikopter saldırılarına güzel ilaç olur bu cihaz o ayrı konu.
|Korkut ve Hisar'ı TSK şu an kullanıyor mu?
|Ulan adamlar c&c generals oynayıp silah geliştirmiş gibiler ha. Şaka bir yana güzel silahlar
|Bu videoları Ekşi Sözlük platformuna
gösterin size hangi ülkenin çakma aletini kullandığımızı söylerler.
Kusura bakmayın ama 2008 de tanıttıkları Mehmetçik piyade tüfeklerini 2009 da seri üretime taşıyacaklardı. 2015 oldu esamesi bile okunmuyor hatta unutuldu.
Bunlar seçim zamanlarında hortlayan sunumlar, (SAZAN) gibi atlıyorsunuz hemen.
Siz nasıl bi kitlesiniz lan!
Araştırın olum kör etmeyin beyinlerinizi!!!
DH Misafiri
Merhaba,
Ekşi Sözlük'tekileri bilmem ama genelde işe yaramaz, elinden hiç bir şey gelmez, vatanı geçtim çevresine bir yararı olmayan insanlar yarar sağlayanları sevmez, yapılan işi de küçümsemeyi çok iyi bilirler.
Yerli piyade tüfeklerimizi bir araştırın derim zira teslimatları yapılmaya çoktan başlandı ve Azerbaycan'a da satılmaktalar. Sizin o çakma dediğiniz savunma silahlarımızdan Roketsan Cirit'i de bir araştırın bakalım hangi Avrupalı hangi çakma helikopteri için bizden bu roketleri satın alıyor.
Arkadaşlar lütfen kin ve nefretinizi kendinize saklayın da iş yapan, yararı dokunanın hevesini törpülemeyin. İşe yaramıyorsunuz yarayanı engellemeyin. Her haltı da siyasete çekip çakma 3-5 bilginizle rezil olup insanları sinir etmeyin.
Sevgiler,
Mesut Çevik
DH Misafiri
Ya bir git surdan ya her konuya boyle cevaplar yaziyorsun sanki bir mok biliyorsun da konusup duruyorsunuz sen ve senin gibiler anca evinizde oturup burda konusuyonuz bir sey yaptiginiz yok.
DH Misafiri
|Ordumuzun ve teknolojimizin gelişmesi göğsümüzü kabartıyor. Konudan bağımsız fakat ordumuzla alakalı gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Hızlı bir özet geçeceğim. Doğuda üs bölgesinde şark görevimi yaparken bulunduğumuz bölgeye yakın bir arazide çatışma çıktı. Çatışmada askerlerimizden bir tanesi karnından yaralandı. Acil tahliye için helikopter istendi. Helikopter mesafesi 5 dakika. helikopter yarım saatten uzun bir süre sonrasında malum yere vardı. Bu bir. Bir gün üs bölgesine Tuğgeneral paşa teftişe geldi. teftiş bittiğinde kurmayına şöyle bir emir verdi. 15 dakika sonra helikopter gelip beni alsın. 15 dakika dolmadan helikopter geldi ve yerdeydi Bu da iki. Bunların haricinde doğuda kullanılmasına izin verilmeyen tanklarımız var. Biraz araştırın hangisi olduğunu bulursunuz. hala aktif birliklerde 1964-69 model tanlar kullanılıyor. İş görüyor mu görüyor. fakat konu bu değil. Umarım. Bu askeri teknolojileri siyasetten uzak tutup korumaya alırlar. Daha aselsan daki 3 mühendisimizin sözde intiharını ve bir uçak dolusu üst düzey akademisyenimizi kayıp verdiğimizi unutmayalım.
|Elektromanyetik bir saldırı olunca bütün aletler havlumu atar acaba :)
draconistAbehesti ABD 2060 ta kullanacağı şeylerin videosunu izletip milleti korkutuyor. Bizde yapıyoruz ama kimse bilmiyor bu yüzden sıkıntı diyor idiniz ve şimdi bu tarz bir şeyler yapmanız harika.Kimse bilmiyor diye bir şey yok, Türkiyede uzun yıllardır Savunma Sanayi konusunda forumlar, bloglar ve internet siteleri mevcut, biz bunların haberini daha proje aşamasında bile değilken, (çok stratejik ve gizli bir proje değilse) fikir halinde iken çok çok uzun yıllar öncesinden biliyoruz, bilmeyen varsa biraz araştırsın, neden bilmediğinin suçunu da kendisinde arasın, lafım size değil, genel olarak konuştum. En basiti, haberde geçen, ülkemizin gururlarından biri olan FNSS şirketinin resmi sitesi. fnss.com.tr/... Ayrıca bu tür araçları kullanıp, özellikle seçimlere yaklaşıldığında bazı partiler bunları sanki kendileri yapmış gibi, reklam malzemesi olarak kullanıyor, bundan da çok rahatsızım, bu firmalar köklü firmalar ve bunları reklam malzemesi olarak kullananlar daha parti bile değilken bu firmalar proje üretiyordu.
tamamda hacı zaten hükümetin verdiği destek alım sözü ve ihracat desteği ile yapılıyor bu türk silahlar yoksa adam salak değil o kadar parayı sadece tsk nın kullanacağı bir silaha gömmek bu yüzden partı zamanında yapıldığı için biz yaptık diye seçim malzemesi olarak rahatlıkla kullanılır
| FNSS firması nurol holding ve bae system (ingiliz ortağı) oluşuyor. Yapılan kunduz isimli araç ingilterenin bosna savaşında kullandığı zırhlı aracın geliştirilmiş hali. Tıpkı koreden alınan XK-2 tankının altay tankına dönüşmesi yada, italyan helikopterinin atak a dönüşmesi gibi.
Elbette günümüzde %100 yerliden bahsetmek mümkün değil ama %100 yerli demekte uygun değil.
| Bizim koyde rafet adinda bir adamdan bahsederler. Rafete sorarlar tufek tutabilirmisim diye. Rafet de derki tutarim ama ates edemem.
Gelismeler cok guzel fakat onu kullanacak irade olmali. Terorle masaya oturan devlet baska ulkeyle savasamaz. Rafet gibi o silahimiz var bu silahimiz var der gezeriz.
Bu mesaj bakalim admin kardesler tarafindan silinecek mi ?
|Korkutun hava savunma kabiliyetinden bahsederken yetkili 400km gibi birşey söyledi lakin 35mm hava savunma sisteminin menzilinin 4km olduğunu biliyorum. Bu sistem dahaçok konvoy koruma, stratejik hedef korumak amaçlı kullanılıyor nato kapsamında. Ruslarda muadili silka.
halitozbasli
Merhaba,
400 değil aslen 4 diyor. Oradayken ben çok net anladım ama sanırım ses mikrofondan gelince farklı anlaşılabiliyor zira bir kaç arkadaşımız da 400KM olarak algılamışlar :)
Bu tip teknik konulardaki yorumlarınızı da ilgi ile takip ediyorum.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,
Ekşi Sözlük'tekileri bilmem ama genelde işe yaramaz, elinden hiç bir şey gelmez, vatanı geçtim çevresine bir yararı olmayan insanlar yarar sağlayanları sevmez, yapılan işi de küçümsemeyi çok iyi bilirler.
Yerli piyade tüfeklerimizi bir araştırın derim zira teslimatları yapılmaya çoktan başlandı ve Azerbaycan'a da satılmaktalar. Sizin o çakma dediğiniz savunma silahlarımızdan Roketsan Cirit'i de bir araştırın bakalım hangi Avrupalı hangi çakma helikopteri için bizden bu roketleri satın alıyor.
Arkadaşlar lütfen kin ve nefretinizi kendinize saklayın da iş yapan, yararı dokunanın hevesini törpülemeyin. İşe yaramıyorsunuz yarayanı engellemeyin. Her haltı da siyasete çekip çakma 3-5 bilginizle rezil olup insanları sinir etmeyin.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Güzel olurdu ama halihazırda askeri ihtiyaçlarımızı tamamen karşılamayı başarmadan mevcut kadroyu bölmek savunma stratejisi üzerine negatif etki yapar. Vatanı savunmada dışa bağımlılıktan kurtulmak tüketici elektroniğinden daha mühimdir diye düşünüyorum.