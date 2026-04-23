Kim Nerede? 161 Toyota'dan az yakıyor, Dacia fiyatına satılıyor: Geely Preface i-HEV satışa sunuldu 74 Türkiye’den VPN düzenlemesi: Ağır cezalar gündemde 51 İzmitli Hyundai IONIQ 3'ün standart versiyonu da ortaya çıktı: İşte görüntüler
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Geriye Dönüş #7 Samsung Galaxy S

    Akıllı telefon dünyası için sessiz bir devrimin ilk modeli olan Samsung Galaxy S modelini Geriye Dönüş serisinin yeni bölümünde masaya yatırıyoruz.             

    Samsung’un akıllı telefon dünyasındaki rüştünü başlatan ve 2010 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S döneminin teknik özellikler açısından çok iyi duran bir telefonuydu. Telefon 4.0 inç Super AMOLED ekranıyla dönemin tüm telefonlarından ayrılıyordu. O dönem için büyük sayılan bu ekran canlı renkleri ve derin siyahlarıyla telefon dünyasında ekran teknolojilerinde yeni bir çağın önünü açtı.

    Donanım tarafında ise cihazın kalbinde sonradan "Exynos" serisine evrilecek olan Hummingbird işlemci yer alıyordu. Bu işlemci çıktığı zamanın performans yönünden dikkat çeken bir modeliydi. Kamera tarafında pek üst düzey olmayan cihaz 5 MP arka kamerası ve görüntülü görüşme odaklı ön kamerasıyla geliyordu. 

    Samsung Galaxy S ilk jenerasyon Dünya çapında 20 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Samsung’un yazılım tarafında o zaman imzası olan TouchWiz arayüzüyle geliyordu. Bugünün gelişmiş amiral gemilerinin atası kabul edilebilecek bu model Android ekosisteminin olgunlaşmasında ve akıllı telefon pazarındaki rekabetin kızışmasında en kritik rollerden birini geçmişten günümüze üstlendi.

    00:00 - Giriş
    00:19 - Samsung Galaxy S Serisinin Başlangıcı
    00:58 - Amoled Ekran Krizi Sonucu Ortayan Çıkan Model
    01:41 - Video İçerisinde Görünen Model Varyantları
    02:30 - Samsung Galaxy S Pazarlama Stratejisi
    03:09 - Samsung Galaxy S Neden Güncelleme Alamadı
    03:40 - Touchwiz Arayüzünün Temeli ve Sıkıntısı
    04:10 - Samsung Galaxy S Ticari Ömrü
    04:25 - Samsung Galaxy S Modelleri Kod Adları
    05:16 - Amerikan Versiyonun Bağlantı Problemi
    05:34 - Samsung Galaxy S Günümüz Şartlarında Ne Durumda?
    06:09 - Samsung Galaxy S Donanım Detayları
    07:02 - Galaxy Nexus Projesi ile Ortaya Çıkan Telefon
    07:50 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum