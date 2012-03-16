ASUS 7 serisi anakart lansmanı video röportaj

kasim33 bir arkadaşımız evga demiş gerçekten keşke türkiyede evdagnın gelişmiş modelleri olsa ben asustan pek hoşlanmıyorum gigabyte daha mantıklı bence
MxFxOx uzaktan kontrol ile bios'a mudahale edebiliyormuyuz güzel özellik cpu kullanımı ve sıcaklık değerlerini tableten falan görmek iyi olurdu. pciexp olayı iyi düşünülmüş Asus 7 serisiniz 4 sene gideri var bu haliyle
EVGA ürünlerinin kalitesi gerçekten üst düzey. Kullanıp-satıp, sattığıma pişman olduğum çok ürün var.
Ancak şu aşamada (standart kullanıcı için) bi anakartın ekstralarına deli gibi para vermek çok büyük hata...
Evet wireless ile görmek mümkün.
bana çok mantıklı gelmedi