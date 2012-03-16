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ASUS 7 serisi anakart lansmanı video röportaj

7 yıl
42,6b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un 7 serisi yeni anakartlarıyla gelen yeni özellikleri ve teknolojileri konuşuyoruz.
 

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kasim33 6 yıl
bir arkadaşımız evga demiş gerçekten keşke türkiyede evdagnın gelişmiş modelleri olsa ben asustan pek hoşlanmıyorum gigabyte daha mantıklı bence
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tanreall 6 yıl kasim33
kasim33

bir arkadaşımız evga demiş gerçekten keşke türkiyede evdagnın gelişmiş modelleri olsa ben asustan pek hoşlanmıyorum gigabyte daha mantıklı bence

EVGA ürünlerinin kalitesi gerçekten üst düzey. Kullanıp-satıp, sattığıma pişman olduğum çok ürün var.
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DH Misafiri 7 yıl
Anakarttan anlayan adam Gigabytetan vazgeçmez asus adam gibi çalışan bi kuzey köprüsü fanı bile koyamazken geçsin bunları.
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ramaray 7 yıl
ASUS firması Türkiye pazarında kendine iyi yer edindi.
Ancak şu aşamada (standart kullanıcı için) bi anakartın ekstralarına deli gibi para vermek çok büyük hata...
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rcelik21 7 yıl
teknoloji geliştikçe güzelleşeceğine arapsaçına dönüyor
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KanKoKan 7 yıl
O anakart üzerindeki küçük fanlar zamanında grafik kartlarında bulunurdu, 2 günde tozlanır, ya çok ses yapar, yada tamamen durur sistem kilitlenirdi, sistemini 1 yıl kullanıp değiştiren için sorun çıkacağını düşünmüyorum ama, 2-3 yıl kullanacaklar etkilenir gibi geliyor.
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MxFxOx 7 yıl
uzaktan kontrol ile bios'a mudahale edebiliyormuyuz güzel özellik cpu kullanımı ve sıcaklık değerlerini tableten falan görmek iyi olurdu. pciexp olayı iyi düşünülmüş Asus 7 serisiniz 4 sene gideri var bu haliyle
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tanreall 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

uzaktan kontrol ile bios'a mudahale edebiliyormuyuz güzel özellik cpu kullanımı ve sıcaklık değerlerini tableten falan görmek iyi olurdu. pciexp olayı iyi düşünülmüş Asus 7 serisiniz 4 sene gideri var bu haliyle

Evet wireless ile görmek mümkün.
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ceycey11 7 yıl
asus işi biliyor ama wifi ile bağlantı olayı a
bana çok mantıklı gelmedi
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Swothra 7 yıl
Anakartta bulaşmayacağım tek marka Asus ve diğer ürettiği markalar.
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tanreall 7 yıl
EVGA çok fena da Türkiye'ye adam gibi ürünü gelmiyor ki..
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milyondabir 7 yıl
Asrock gelse hep asrock alırdım sahsen
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DemirAtlı 7 yıl
Asus Asrock tek geçerim giga msi out
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alpa07 7 yıl
Recep beyin belirtmediği bir şey var FİYATLAR :d
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