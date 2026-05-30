Türkiye’de bir ilk: Akaryakıt istasyonu tamamen elektrikli araç şarj istasyonu oldu

Geleneksel istasyon modeli son buluyor
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre dönüşüm, Bena Kahve ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde hayata geçirildi. Daha önce akaryakıt satışı yapılan tesiste geleneksel hizmetler sona erdirilirken alan tamamen elektrikli araç kullanıcılarına yönelik bir şarj merkezine dönüştürüldü.
Elektrikli araçların kullanım oranının artmasıyla birlikte enerji altyapısında yaşanan dönüşümün somut bir yansıması olarak değerlendirilen proje, Türkiye’de bu alandaki ilk uygulamalardan biri olarak dikkat çekiyor.
Kapasite talebe göre büyüyebilecek
Yeni nesil Şarj-In istasyonu, yüksek güçlü şarj altyapısıyla donatıldı. Tesiste biri 240 kilovat, diğeri ise 160 kilovat kapasiteye sahip olmak üzere iki ayrı hızlı şarj ünitesi bulunuyor. Bu altyapı sayesinde aynı anda 4 elektrikli araç şarj edilebiliyor.
Aksa Şarj, Şarj-In konseptini önümüzdeki yıllarda artması beklenen elektrikli araç sayısını da dikkate alarak geliştirdi. Bu kapsamda istasyonun teknik altyapısı, talep yükseldikçe yeni hızlı şarj ünitelerinin eklenmesine ve daha fazla araca hizmet verilmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.
Bununla birlikte Şarj-In noktası sürücülere konforlu bir mola deneyimi sunan bir merkez olarak da kurgulandı. İstasyonda yer alan Bena Kahve, yiyecek ve içecek seçeneklerinin yanı sıra temel ihtiyaçlara yönelik çeşitli imkanlar sunarak elektrikli araç kullanıcılarının şarj sürecini daha verimli ve rahat geçirmesine olanak tanıyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.