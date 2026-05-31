    Samsung Galaxy Z Fold 8, ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk kez canlı olarak görüntülendi. Sızdırılan fotoğraflar daha geniş tasarımı ve çift kameralı yapıyı ortaya koyarken, teknik özellikler de netleşiyor.

    Samsung’un Temmuz ayında tanıtması beklenen yeni nesil katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Fold 8, piyasaya sürülmeden önce ilk kez canlı olarak görüntülendi. Güney Kore’de bir restoranda çekildiği belirtilen ve çevrimiçi forumlarda paylaşılan fotoğraflar, cihazın tasarımına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Görseller, Galaxy Z Fold 8’in daha geniş bir gövde yapısına sahip olacağını ve çift kameralı arka tasarım kullanacağını ortaya koyarken, cihazın daha önce gündeme gelen tasarım sızıntılarıyla da büyük ölçüde örtüştüğü görülüyor.

    Galaxy Z Fold 8’in daha geniş gövde yapısı dikkat çekiyor

    Paylaşılan görüntüler her ne kadar yüksek netlik sunmasa da cihazın genel hatlarını değerlendirmek için yeterli detay içeriyor. Fotoğraflardan birinde telefon koruyucu bir kılıf içerisinde masanın üzerinde yer alırken, diğerinde aktif kullanım sırasında görüntüleniyor. Görüntülerden çıkarılan en önemli detaylardan biriyse cihazın önceki Galaxy Z Fold modellerine kıyasla daha geniş ve daha kısa bir form faktörüne sahip olması. Samsung’un son yıllarda kitap formundaki katlanabilir telefonlarında kullandığı uzun ve dar yapı, özellikle dış ekran kullanımında bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Daha geniş bir tasarım tercih edilmesi durumunda, cihaz kapalı haldeyken geleneksel akıllı telefonlara daha yakın bir kullanım deneyimi sunabilir.

    Ortaya çıkan tasarımın birkaç ay önce internete sızdırılan CAD tabanlı çizimlerle uyumlu olması da dikkat çekiyor. Daha önce cihazın Galaxy Z Fold 8 Wide adıyla piyasaya sürülebileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak son bilgiler, Samsung’un ürün adlandırmasında daha sade bir yaklaşım benimseyerek cihazı doğrudan Galaxy Z Fold 8 ismiyle sunmayı planladığını gösteriyor.

    Teknik özellikler tarafında ise Galaxy Z Fold 8’in amiral gemisi segmentini hedeflemeye devam edeceği belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan raporlara göre cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi kullanılacak. Bu işlemciye 12 GB RAM eşlik ederken, depolama tarafında en az 256 GB kapasite sunulması bekleniyor.

    4.800 mAh bataryayla gelecek cihazın kamera tarafında da dikkat çekici özellikler öne çıkıyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri, optik görüntü sabitleme destekli 200 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensörle donatılacak. Ayrıca iki adet 10 megapiksel ön kameranın da cihazlarda yer alması bekleniyor. 

    Son olarak Galaxy Z Fold 8 Ultra ise standart modele kıyasla daha üst düzey özelliklerle ayrışacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre Ultra modelinde 3x optik yakınlaştırma sunan ek bir 10 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Bunun yanında batarya kapasitesinin 5.000 mAh seviyesine çıkarılması bekleniyor.

