Samsung Galaxy Z Fold 8, ilk kez canlı olarak görüntülendi

Galaxy Z Fold 8’in daha geniş gövde yapısı dikkat çekiyor
Paylaşılan görüntüler her ne kadar yüksek netlik sunmasa da cihazın genel hatlarını değerlendirmek için yeterli detay içeriyor. Fotoğraflardan birinde telefon koruyucu bir kılıf içerisinde masanın üzerinde yer alırken, diğerinde aktif kullanım sırasında görüntüleniyor. Görüntülerden çıkarılan en önemli detaylardan biriyse cihazın önceki Galaxy Z Fold modellerine kıyasla daha geniş ve daha kısa bir form faktörüne sahip olması. Samsung’un son yıllarda kitap formundaki katlanabilir telefonlarında kullandığı uzun ve dar yapı, özellikle dış ekran kullanımında bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Daha geniş bir tasarım tercih edilmesi durumunda, cihaz kapalı haldeyken geleneksel akıllı telefonlara daha yakın bir kullanım deneyimi sunabilir.
Ortaya çıkan tasarımın birkaç ay önce internete sızdırılan CAD tabanlı çizimlerle uyumlu olması da dikkat çekiyor. Daha önce cihazın Galaxy Z Fold 8 Wide adıyla piyasaya sürülebileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak son bilgiler, Samsung’un ürün adlandırmasında daha sade bir yaklaşım benimseyerek cihazı doğrudan Galaxy Z Fold 8 ismiyle sunmayı planladığını gösteriyor.
4.800 mAh bataryayla gelecek cihazın kamera tarafında da dikkat çekici özellikler öne çıkıyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri, optik görüntü sabitleme destekli 200 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensörle donatılacak. Ayrıca iki adet 10 megapiksel ön kameranın da cihazlarda yer alması bekleniyor.
Son olarak Galaxy Z Fold 8 Ultra ise standart modele kıyasla daha üst düzey özelliklerle ayrışacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre Ultra modelinde 3x optik yakınlaştırma sunan ek bir 10 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Bunun yanında batarya kapasitesinin 5.000 mAh seviyesine çıkarılması bekleniyor.
