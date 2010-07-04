Addonics, USB 3.0 eSATA adaptörünü satışa sundu

Komponent üreticisi Addonics, USB 3.0 ara biriminden eSATA çıkışı elde edilmesini sağlayan yeni adaptörünü kullanıma sundu. Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan USB 3.0 destekli notebook ve netbook'lar için hazırlanan adaptör ile eSATA cihazlarını SuperSpeed USB ya da bilinen adıyla USB 3.0 ara birimi üzerinden PC'ye bağlayabiliyorsunuz. USB 1.1, USB 2.0 ve USB 3.0 ile güç ve disk erişimi için LED durum göstergeci de olan adaptör, 34 dolarlık etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.

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