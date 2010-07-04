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Addonics, USB 3.0 eSATA adaptörünü satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Addonics, USB 3.0 eSATA adaptörünü satışa sundu
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Addonics, USB 3.0 eSATA adaptörünü satışa sundu
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Komponent üreticisi Addonics, USB 3.0 ara biriminden eSATA çıkışı elde edilmesini sağlayan yeni adaptörünü kullanıma sundu. Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan USB 3.0 destekli notebook ve netbook'lar için hazırlanan adaptör ile eSATA cihazlarını SuperSpeed USB ya da bilinen adıyla USB 3.0 ara birimi üzerinden PC'ye bağlayabiliyorsunuz. USB 1.1, USB 2.0 ve USB 3.0 ile güç ve disk erişimi için LED durum göstergeci de olan adaptör, 34 dolarlık etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.


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xense 9 yıl
bence gereksiz bir ürün. şu anda usb 2.0 lı notebookların coğunda esata zaten gelmekte. usb 3.0lı notebooklar gelirse %99 esataları olur. dolayısı ile buna boşuna para vermeye değmez. ikinci olarak usb 3.0 5Gbps esataII 3Gbps teorik olarak usb 3.0'a bunu bağlayınca 3.0Gbps almak lazım ama usb 3.0 disk alıp nie 5Gbps kullanmayalım? ayrıca bu ürünü usb 2.0 portuna takıp kullanmak sadece usb 2.0 hızı düşük olan esata portlu hddlerde mantıklı. bende bir cok usb ve esata disk oldu. en son drobo pro ürün aldım iscsi olarak 1Gbps ile bağlandım 100Mb/s görüyorum. usb 2.0 da bu ürün max 25mb/s kopyalıyordu. usb 2.0 ölüyor intel niye hala usb 3.0'ı erteliyor anlamış değilim. bu ürüne dönecek olursak bence paranız size batıyorsa veya notebook'ta esata tercih edemiyorsanız bunu almanız size azda olsa birşey "katabilir" ama toplamda 30mb/s gecmeyi beklemeyin.
saygılar
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Tauron 9 yıl
Konu tazeyken bir soru aklıma takıldı, elimdeki esata çıkışlı seagate ext. hdd'i laptopumda esata cıkısı olmadıgından mecburen usb ile baglamak zorundayım, aceba bu adaptörü alırsam esata'yı usb adaptörüyle laptopuma baglayıp esata hızında veri aktarımı yapabilir miyim yoksa usb 2.0 slotuna bagladıgımdan herhangi bir fark olmaz mı ???
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KirkLeeHammett 9 yıl
@Tauron konuda usb 3.0 ile esata çıkışı elde edilebiliyor deniyor demek ki usb 2.0 ile ancak usb hizina ulasabiliyor demektir, Konuya dikkat edersen amaç esata kullanmak degil elindeki esata ürünü usb 3.0 hızına kullanmak diyor :)
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