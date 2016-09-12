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Arçelik'in yeni televizyonları ve fazlası bu söyleşide

2 yıl
18,3b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Arçelik ARGE Direktörü Cem Kural ile IOT ve patentlerini, IFA'da tanıttıkları yeni ürünleri, bitki yetiştirme dolaplarını, sıcak-soğuk fırınlarını ve Grundig OLED TV'yi konuştuk.
IFA 
Arçelik ARGE Direktörü Cem Kural ile keyifli bir sohbet yaptık, IOT'den ve patentlerden bahsettik, yeni ürünleri hakkında konuştuk, bitki yetiştirme dolaplarından bahsettik, sıcak-soğuk fırının avantajlarına değindik, en önemlisi de Grundig OLED TV hakkında konuştuk.

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ardaq 2 yıl en beğenilen
arkadaş acemi olduğu çok belli ya. mikrofonu sallaya sallaya adamın gözüne sokacaktı. he bir de insan karşısındakine teşekkür edip kapanışı yapar yahu hemen bitiriverdin gibi geldi adam da öle baktı.
arkadaş acemi olduğu çok belli ya. mikrofonu sallaya sallaya adamın gözüne sokacaktı. he bir de insan karşısındakine teşekkür edip kapanışı yapar yahu hemen bit...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 2 yıl ardaq
ardaq

arkadaş acemi olduğu çok belli ya. mikrofonu sallaya sallaya adamın gözüne sokacaktı. he bir de insan karşısındakine teşekkür edip kapanışı yapar yahu hemen bitiriverdin gibi geldi adam da öle baktı.

Madem acemi olduğunu anladınız neden yükleniyorsunuz arkadaşa?

Erdi Özüağ'ın ilk zamanlarını hatırlayanlar bilir, hızlı konuşuyordu ve aşırı heyecanlıydı.

Ama zamanla ne düzeye geldi.

Herşey yapa yapa olur.

Madem mükemmelsiniz, sizi de görelim?
ardaqarkadaş acemi olduğu çok belli ya. mikrofonu sallaya sallaya adamın gözüne sokacaktı. he bir de insan karşısındakine teşekkür edip ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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FerdosParadise 2 yıl
Maşa Allah
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Xtrud 2 yıl
Arkadaş normal konuşurkende simultane çeviri tadında tadında konuşuyor...
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sky__walker 2 yıl
15.000 tl fiyat belirlemişler oled tv ye. Delirmişler resmen
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strathmorea 2 yıl
Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi. Lg V20 ile ilgili ne bir haber var ne bir video.
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savasserter 2 yıl
Grundig için fiyat bulamadım ama Arçelik 65" oled tv 15.000 Tl. Oled tv konusunda rekabetçi olurlar dedim ama fiyat tamamen hayal kırıklığı...
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fatihbulut95 2 yıl
Gayet başarılı bir röportaj olmuş tebrik ederim. Zamanla daha da gelişecektir eminim. Mikrofonu oynatmamaya çalış tamamdır :)
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Kings Never Die 2 yıl
Biraz tebessüm etmedim değil ama herşeyin bir ilki vardır zamanla geliştireceksin kendini dostum çalışmaya devam :)
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Real1ze 2 yıl
Donanımhaber hani bayram mesajınınız ayıp valla kurban bayramınız mübarek olsun.
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iSpeedy 2 yıl
Bu daha ilk, o da alışıcak arkadaşlar. Saygı çerçevesinde eliştirilerinizi yapın lütfen.
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ardaq 2 yıl en beğenilen
arkadaş acemi olduğu çok belli ya. mikrofonu sallaya sallaya adamın gözüne sokacaktı. he bir de insan karşısındakine teşekkür edip kapanışı yapar yahu hemen bitiriverdin gibi geldi adam da öle baktı.
1 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 2 yıl ardaq
ardaq

arkadaş acemi olduğu çok belli ya. mikrofonu sallaya sallaya adamın gözüne sokacaktı. he bir de insan karşısındakine teşekkür edip kapanışı yapar yahu hemen bitiriverdin gibi geldi adam da öle baktı.

Madem acemi olduğunu anladınız neden yükleniyorsunuz arkadaşa?

Erdi Özüağ'ın ilk zamanlarını hatırlayanlar bilir, hızlı konuşuyordu ve aşırı heyecanlıydı.

Ama zamanla ne düzeye geldi.

Herşey yapa yapa olur.

Madem mükemmelsiniz, sizi de görelim?
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