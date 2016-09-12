Arçelik'in yeni televizyonları ve fazlası bu söyleşide

Bu videoda Arçelik ARGE Direktörü Cem Kural ile IOT ve patentlerini, IFA'da tanıttıkları yeni ürünleri, bitki yetiştirme dolaplarını, sıcak-soğuk fırınlarını ve Grundig OLED TV'yi konuştuk.

IFA

Arçelik ARGE Direktörü Cem Kural ile keyifli bir sohbet yaptık, IOT'den ve patentlerden bahsettik, yeni ürünleri hakkında konuştuk, bitki yetiştirme dolaplarından bahsettik, sıcak-soğuk fırının avantajlarına değindik, en önemlisi de Grundig OLED TV hakkında konuştuk.