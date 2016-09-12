Arçelik'in yeni televizyonları ve fazlası bu söyleşide

Video Editörü
Bu videoda Arçelik ARGE Direktörü Cem Kural ile IOT ve patentlerini, IFA'da tanıttıkları yeni ürünleri, bitki yetiştirme dolaplarını, sıcak-soğuk fırınlarını ve Grundig OLED TV'yi konuştuk.
IFA
Arçelik ARGE Direktörü Cem Kural ile keyifli bir sohbet yaptık, IOT'den ve patentlerden bahsettik, yeni ürünleri hakkında konuştuk, bitki yetiştirme dolaplarından bahsettik, sıcak-soğuk fırının avantajlarına değindik, en önemlisi de Grundig OLED TV hakkında konuştuk.
Paylaş Tweetle
Madem acemi olduğunu anladınız neden yükleniyorsunuz arkadaşa?
Erdi Özüağ'ın ilk zamanlarını hatırlayanlar bilir, hızlı konuşuyordu ve aşırı heyecanlıydı.
Ama zamanla ne düzeye geldi.
Herşey yapa yapa olur.
Madem mükemmelsiniz, sizi de görelim?