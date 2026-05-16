Uzun yola en uygun elektrikli otomobiller belli oldu: İşte yolculuğu en çok kısaltan modeller

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sahipleri için en büyük soru işareti olan uzun yol performansı, yapılan kapsamlı bir testle mercek altına alındı. Automobile-Propre tarafından gerçekleştirilen ve 80'den fazla elektrikli modelin incelendiği çalışma, otoyol kullanımında en başarılı modelleri gün yüzüne çıkardı. Araştırma, batarya kapasitesinden ziyade şarj eğrisi ve enerji verimliliğinin seyahat süresi üzerinde çok daha kritik bir rol oynadığını kanıtlıyor.

Testler, Lyon ile Paris arasındaki tam 500 kilometrelik otoyol parkurunda gerçekleştirildi. Araçların gerçek performansını ölçmek amacıyla uygulanan protokolde, otomobiller %100 şarjla yola çıktı ve varış noktasına %20 şarjla ulaşılması hedeflendi. Ortalama 115 km/sa hızla yapılan sürüşlerde, her şarj molası için "keyfi" dört dakikalık bir ek süre de hesaplamalara dahil edildi.

Zirvede 800 volt hakimiyeti

Toplam yolculuk süresini en aza indiren araçların ortak özelliği büyük ölçüde 800 voltluk mimariye sahip olmalarıydı. Bu teknoloji yüksek şarj güçlerinin uzun süre korunmasını sağlayarak duraklama sürelerini ciddi oranda kısaltıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes CLA 250+, 4 saat 28 dakikalık süresiyle listenin lideri oldu. Hemen arkasından gelen Porsche Taycan 4 saat 29 dakika, Lucid Air Grand Touring ise 4 saat 30 dakika derece elde etti. Audi A6 Avant e-tron, Smart #5 ve güncellenen XPeng G6 da 4 saat 35 dakika civarındaki süreleriyle en hızlılar arasına girmeyi başardı.

Verimlilik, 800V mimarisine meydan okuyor

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de 400 voltluk mimariye sahip olmalarına rağmen yüksek verimlilik sunan araçların başarısı oldu. Düşük enerji tüketimleri sayesinde şarj hızındaki dezavantajlarını büyük ölçüde telafi eden DS Nº8 Uzun Menzil (4 saat 37 dakika), Tesla Model 3 Uzun Menzil (4 saat 39 dakika) ve Tesla Model Y Uzun Menzil (4 saat 43 dakika) mükemmel seyahat sürelerine ulaştılar.

Uzun yol için ideal elektrikli otomobilin formülü

Araştırmanın sonuç bölümü, uzun yolda içten yanmalı araçlarla benzer bir konfor seviyesine ulaşmak için gereken "altın standartları" şu şekilde özetliyor:

Ortalama 580 km WLTP menzili

WLTP menzili 85 kWh net batarya kapasitesi

net batarya kapasitesi %10'dan %80'e yaklaşık 26 dakikada şarj

Bu kriterleri karşılayan modern elektrikli araçların, otoyol seyahatlerinde toplam yolculuk süresi açısından artık dizel veya benzinli rakiplerini aratmadığı belirtiliyor.

