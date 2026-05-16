Uzun yola en uygun elektrikli otomobiller belli oldu: İşte yolculuğu en çok kısaltan modeller

Testler, Lyon ile Paris arasındaki tam 500 kilometrelik otoyol parkurunda gerçekleştirildi. Araçların gerçek performansını ölçmek amacıyla uygulanan protokolde, otomobiller %100 şarjla yola çıktı ve varış noktasına %20 şarjla ulaşılması hedeflendi. Ortalama 115 km/sa hızla yapılan sürüşlerde, her şarj molası için "keyfi" dört dakikalık bir ek süre de hesaplamalara dahil edildi.
Zirvede 800 volt hakimiyeti
Toplam yolculuk süresini en aza indiren araçların ortak özelliği büyük ölçüde 800 voltluk mimariye sahip olmalarıydı. Bu teknoloji yüksek şarj güçlerinin uzun süre korunmasını sağlayarak duraklama sürelerini ciddi oranda kısaltıyor.
Verimlilik, 800V mimarisine meydan okuyor
Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de 400 voltluk mimariye sahip olmalarına rağmen yüksek verimlilik sunan araçların başarısı oldu. Düşük enerji tüketimleri sayesinde şarj hızındaki dezavantajlarını büyük ölçüde telafi eden DS Nº8 Uzun Menzil (4 saat 37 dakika), Tesla Model 3 Uzun Menzil (4 saat 39 dakika) ve Tesla Model Y Uzun Menzil (4 saat 43 dakika) mükemmel seyahat sürelerine ulaştılar.
Uzun yol için ideal elektrikli otomobilin formülü
Araştırmanın sonuç bölümü, uzun yolda içten yanmalı araçlarla benzer bir konfor seviyesine ulaşmak için gereken "altın standartları" şu şekilde özetliyor:
- Ortalama 580 km WLTP menzili
- 85 kWh net batarya kapasitesi
- %10'dan %80'e yaklaşık 26 dakikada şarj
Bu kriterleri karşılayan modern elektrikli araçların, otoyol seyahatlerinde toplam yolculuk süresi açısından artık dizel veya benzinli rakiplerini aratmadığı belirtiliyor.
