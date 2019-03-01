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Bu telefon farklı | Meitu V7 ön inceleme

2 ay
7,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonların gerek tasarım gerekse de özellik olarak birbirine benzediğini düşünenlerdenseniz, bir de bu telefona bakın deriz. Hem tasarımı hem de kamera özellikleriyle diğerlerinden farklı.
Henüz dünya çapında şöhrete kavuşmuş Çinli telefon üreticileri de bulunuyor. Mesela Meitu gibi. İsmine bakılırsa Meizu'dan ciddi şekilde etkilenmiş olabilirler ama ürünleri kesinlikle farklı. Hatta öyle ki Xiaomi, bu marka ile stratejik işbirliğine gitti. İşte ön kamera özellikleriyle öne çıkan farklı telefon Meitu V7. 

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Xiaomiseverim 2 ay en beğenilen
Merhaba ben Metut Tevik
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mert1907 2 ay
Bunu piyasaya sürerken utanmadılar mı acaba.
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Biyturs_OnSr 2 ay
İkiliyi gördüm hemen tıkladım videoya. Daha sık yan yana görmek isteriz açıkçası :)
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mert1907 2 ay
Bunu piyasaya sürerken utanmadılar mı acaba.
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scorpion20 2 ay mert1907
beterin beteri vardır demişler
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Xiaomiseverim 2 ay en beğenilen
Merhaba ben Metut Tevik
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fuckulteli 2 ay
Ön tarafta üst çerçevesi kalın olabilir bu kabul edilebilir ama çentikli yapı kabul edilebilir değil, o çerçeve varken çentik olmamış. Arka tarafın renkli tasarımı farklı renk çeşitleri olursa gayet güzel, ama yine kamera tarafındaki çıkıntı hoş değil.
Alt üst çerçevelerde stereo çıkış sağlayan hoparlör de olursa önceliği kamera ve ses olanlar pek tabi tercih edebilir. Ama bu haliyle tasarımdan biraz kaybediyor. (çıkıntılar, çentikler vb.)
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