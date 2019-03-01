Bu telefon farklı | Meitu V7 ön inceleme

Akıllı telefonların gerek tasarım gerekse de özellik olarak birbirine benzediğini düşünenlerdenseniz, bir de bu telefona bakın deriz. Hem tasarımı hem de kamera özellikleriyle diğerlerinden farklı.

Henüz dünya çapında şöhrete kavuşmuş Çinli telefon üreticileri de bulunuyor. Mesela Meitu gibi. İsmine bakılırsa Meizu'dan ciddi şekilde etkilenmiş olabilirler ama ürünleri kesinlikle farklı. Hatta öyle ki Xiaomi, bu marka ile stratejik işbirliğine gitti. İşte ön kamera özellikleriyle öne çıkan farklı telefon Meitu V7.