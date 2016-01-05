Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu

Dayanıklı ekran ve gövdesi sayesinde ekranıyla çivi çakabileceğiniz, ceviz kırabileceğiniz çizilmeye, kırılmaya dayanıklı giriş seviyesi telefon Ultron X1 inceleme videomuzda.

Çekiç gibi kullanabileceğiniz çizilmeye ve kırılmaya dayanıklı ekranıyla çivi çaktığımız ve ceviz kırdığımız Ultron X1, 600TL altındaki fiyatıyla da ilgi çekici bir telefon.

Dayanıklılık konusunda bütün rakiplerine meydan okuyan bu ilginç telefonu artıları ve eksileriyle değerlendirdik.