Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu

Genel Yayın Yönetmeni
Dayanıklı ekran ve gövdesi sayesinde ekranıyla çivi çakabileceğiniz, ceviz kırabileceğiniz çizilmeye, kırılmaya dayanıklı giriş seviyesi telefon Ultron X1 inceleme videomuzda.
Çekiç gibi kullanabileceğiniz çizilmeye ve kırılmaya dayanıklı ekranıyla çivi çaktığımız ve ceviz kırdığımız Ultron X1, 600TL altındaki fiyatıyla da ilgi çekici bir telefon.
Dayanıklılık konusunda bütün rakiplerine meydan okuyan bu ilginç telefonu artıları ve eksileriyle değerlendirdik.
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Ohalan millet bu yorumu beğenmiş 599 tl lik telefon 4-5 dolar verip iyi işlemci 4-5 dolar verip iyi gpu taksalarmış demiş onları iyi yapsalar ortaya s6 çıkıyor fiyatta 2000 tl oluyor sen o 4 doların yansımasının 12 tl olduğunumu sanıyorsun
giriş segmentindeki bir telefon diye detaylı incelememişlerdir diye düşünüyorum.Kaldıki bu telefon dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor oyun performansıyla değil.
Yatıyorum dua et kısa kesiyorum gibi tehditlerde bulunmayacağım.Adam neler neler yazmış yahu daha iyi ses kartı takılmalı 30 dolar fazla verilip adam gibi donanıp koyulup 699 tl ye satılmalı demiş.Ona bakarsan senin 2500 TL verdiğin telefonların üretim maliyeti 100-150 dolar o 30 doların satış fiyatına yansıması +500 TL olur.Telefon hakkında 1 tane olumlu yorum yazmamış nereden geçirsem diye düşünmüş telefonu yerden yere vurmuş.Sadece telefona giydirmekle kalmamış DonanimHaber incelemesinede giydirmiş.İncelemede 1-2 eksik olabilir ama senin yaptığın çamur atmaktan başka bir şey değil.
Bu telefonun 599 TL fiyatı var.Yüksek grafikleri oyunları oynamayacak , 599 TL verip 1599 TL performansı beklemeyecek , dayanıklılık isteyen kişilere hitap ediyor.
Yıllardır Gorilla Glass ne yapmış insan sorguluyor...