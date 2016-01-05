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Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu

3 yıl
120,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dayanıklı ekran ve gövdesi sayesinde ekranıyla çivi çakabileceğiniz, ceviz kırabileceğiniz çizilmeye, kırılmaya dayanıklı giriş seviyesi telefon Ultron X1 inceleme videomuzda.
Çekiç gibi kullanabileceğiniz çizilmeye ve kırılmaya dayanıklı ekranıyla çivi çaktığımız ve ceviz kırdığımız Ultron X1, 600TL altındaki fiyatıyla da ilgi çekici bir telefon.
Dayanıklılık konusunda bütün rakiplerine meydan okuyan bu ilginç telefonu artıları ve eksileriyle değerlendirdik.

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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Vestel ve casper'a kapak olsun.
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TearsForFears 3 yıl Morphinz
Morphinz

2. YORUMUM: İçime kurt düştü! Çünkü çok iyi reklam yapmışsınız!!!

İncelemede eksikler:

1-CPU: Modelin ne olduğunu söylüyorsunuz eyvallah ama TESTLER NEREDE?
2-GPU: Hakkında hiç konuşmuyorsunuz. Testler nerede? Ekran bariz kasıyor oyunda. 2 yıllık cihazım öyle kasmıyor benim.
3-RAM: 2 gb tamam ama ram nedir? Marka? model?
4-Panel: Hakkında hiç ama hiç konuşmadınız. Kaç PPI? Kimin malı? Görüntü nasıl?
5-Batarya süresi hakkında bilgi sıfır.
6-GPS: hakkında hiç bir bilgi yok. Discovery'deki gibi dandik bir gps varsa ne olacak?
-
AYRICA: Telefon hiç bir yerde satılmıyor. Sen ver firmalara daha fazlaya satılsın bu bir bahane değil. İstersen yine 599 TL'ye sat? Bence buda tamamiyle ayrı bir oyun..
-
Bana bu video Discovery 1 incelemesini hatırlattı. Bir gaz verip herkese 4gb telefonu F/P kralı gösterdiniz. Sonra millet uygulama bile kuramadı sattı mecbur.
-
Bir telefonun sadece ve sadece EKRANI VE KASASINA 16 dk'lık çekilen incelemeye ben reklam derim ve derinn derinn reklam kokuyor...
-
Buna karşı değilim! Fakat Size yakıştıramadım. En kısa zamanda detaylı inceleme videosu bekliyoruz!
*****
*****TELEFONUN EKSİKLİKLERİ VE EKSİLERİ******
-
1- İşletim sistemi eski. İşletim sistemi tarafında Nexus örnek alınsaydı çok iyi olurdu. Hatta ayarlar sekmesinde bir yazının paragraf boşluğu olmadan ekranın 0. pixelinden yazıya başlaması gibi basit hatalar söz konusu. Türkçeleştirirken yapılmış hataların yanı sıra bir çok hata olduğuna bahse varım.
-
2- İşlemci günümüze göre çok kötü. 4-5$'a kıyıp az daha kalitelisi takılmalıydı.
-
3- GPU çok kötü yine 4-5$ verip az iyisi takılmalıydı. Ayrıca MTK işlemcinin yanına adreno koymak niye? Daha ucuza geldiyse demekki..
-
4- Ekranda sanki pixelleri gördüm video'dan. Video'da bu kadar olan bir ekran canlı kim bilir nasıldır. Resmen tombala çekiyoruz ne çıkacak Allah bilir.
-
5- Kameralar çok kötü. Marka model hakkında bilgi verilmemiş tabii araştırmayalım biz. DH öneriyor abi boşver gerisini..
-
6- Ses kalitesi aşırı kötü! Biz bu telefonlarla müzik dinliyoruz. İnsanlar müziğin kalitesine çok önem veriyor! 4$ fazla verip kaliteli bir ses kartı takılmalıydı.
-
7- Ekran kasa kalınlığı çok çok fazla! Hemde aşırı fazla! çok iğrenç duruyor. Ayrıca sanki ekran camın baya bir altında dik çekilen görüntülerde gerideymiş gibi duruyordu.
****************
Her şeye rağmen cihaz güzel cihaz! Keşke altı üstü 30$ fazla verilerek adam gibi donanım koyulsaydı.. Biz 699 TL'ye yine alırdık be ağalar!!!
Sizden ricam bu telefonun aynısının bir üst versiyonu yapılsın adam gibi donanım koyulsun acilen!
-
Dua edin arkadaşım yanımda kısa kesiyorum, yoksa söyleyecek daha çok sözüm var :)

Ohalan millet bu yorumu beğenmiş
599 tl lik telefon 4-5 dolar verip iyi işlemci 4-5 dolar verip iyi gpu taksalarmış demiş onları iyi yapsalar ortaya s6 çıkıyor fiyatta 2000 tl oluyor sen o 4 doların yansımasının 12 tl olduğunumu sanıyorsun

giriş segmentindeki bir telefon diye detaylı incelememişlerdir diye düşünüyorum.Kaldıki bu telefon dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor oyun performansıyla değil.

Yatıyorum dua et kısa kesiyorum gibi tehditlerde bulunmayacağım.Adam neler neler yazmış yahu daha iyi ses kartı takılmalı 30 dolar fazla verilip adam gibi donanıp koyulup 699 tl ye satılmalı demiş.Ona bakarsan senin 2500 TL verdiğin telefonların üretim maliyeti 100-150 dolar o 30 doların satış fiyatına yansıması +500 TL olur.Telefon hakkında 1 tane olumlu yorum yazmamış nereden geçirsem diye düşünmüş telefonu yerden yere vurmuş.Sadece telefona giydirmekle kalmamış DonanimHaber incelemesinede giydirmiş.İncelemede 1-2 eksik olabilir ama senin yaptığın çamur atmaktan başka bir şey değil.

Bu telefonun 599 TL fiyatı var.Yüksek grafikleri oyunları oynamayacak , 599 TL verip 1599 TL performansı beklemeyecek , dayanıklılık isteyen kişilere hitap ediyor.
Morphinz2. YORUMUM: İçime kurt düştü! Çünkü çok iyi reklam yapmışsınız!!!İncelemede eksikler:1-CPU: Mod...
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Crashlone 3 yıl
Eğer o çivi ve cevizden sonra halen kılcal çizik bile yoksa.
Yıllardır Gorilla Glass ne yapmış insan sorguluyor...
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DH Misafiri 2 yıl
Kesinlikle almayın kandırılırsınız aldım evde eşim kullanıyordu 50 cm den parkeye düştü cam kırıldı. Daha kötüsü muhatap yok kaç kere yazdım tel le aradım yetkili yok bir bayan koymuşlar "biz size kırılmazmı diyoruz bir bakın tanıtımına" diyor yani bir sahtekarlıga uğradınız apaçık belli oluyor şikayet var şikayette bulundum bir cevap verme tenezül etmediler.Yani hem para verip sinirleriniz bozacak bir sürü günaha girmek istemiyorsanız ALMAYIN burda reklam yapanlarada kanmayın eve ekmek götürecekler nihayetinde bende bunları izleyipte almıştım
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DH Misafiri 2 yıl
BU cihazı aldım 5 gün sonra alt tuş takımı çalışmaz oldu tamire gitti sonra bu kadar iddalı telefon nasıl bozulur dedim tekrar gönderdim açılmamış kutu istedim telefon geldi aynı akşam sehpa dan düştü laminant parkenin üzerine ekranı kırıldı. servis hemen kullanım hatası 211 tl ücret istedi ben de kabul etmedim bu konuşmada az önce oldu 3 ay oldu neredeyse telefonu alalı 5 gün kullandım o bir hafta da gördüğümde cihaz çok kasılıyordu.
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frux 2 yıl
Global markalardan şaşmamak lazım, en azından xiaomi modelleri tercih edilebilir. Bütçe müsaitse, samsung veya Apple daha iyi tabi..
Markasız ürünlerin ikinci eli bile ölü durumda..
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sdc55 2 yıl
abi çekiç yerine bu telefonu alayım maaşallah ne kadar sağlam
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06ensar 3 yıl
bu kadar dayanıklı deyin olmadı çivi çakın sonrada yere düşünce cam paramparça olacak iş değil.. ve bu kadarda reklam acaba bunun için size paramı verdiler mesut bey..?
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izler 3 yıl
sağlam diye eşime ve arkadaşıma aldırdım ikisininde ekranı kırıldı.kesinlikle sağlam diye almayın
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Bir Acayip Adamm 3 yıl
Arkadaşlar Dubai Bilişim (Medcell)' den kesinllikle ve kesinlikle uzak durunuz.

Sakın ola ucuzluğuna aldanmayınız.

Bunlar o kadar adi bir firma ki google'den kısa bir araştırma yaptığınızda insanları nasıl mağdur ettiklerini göreceksiniz.

Ya da alacaksanız garanti olayını tamamen yokmuş sayın ve en ufak bir sorunda size çıkaracakları faturalara hazırlıklı olun.

BU tarz adi firmaları zengin etmeyelim lütfen.

Paylaşacağım linkleri de inceleyebilirsiniz.

sikayetvar.com/...

sikayetvar.com/...

forum.donanimhaber.com/...

forum.donanimhaber.com/...

dubaibilisim.blogspot.com.tr/...

forum.donanimhaber.com/...

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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben bu telefonu yaklaşık 10 gün önce aldım. aldığımda telefon 2. el durumundaydı. ama hiç bir sorunu yoktu. ekranınında araştırmalarımda çok sağlam olduğunu duymuştum buna rağman telefon cep mesafesimnden yere düştü ve ekranı paramparça oldu üstelik dokunmatikte gitti. tanıdık telefoncu bi abi var ona sordurdum bana ekran ve dokunmatik içi,n herşey dahil 350 tl fiyat çektiler. eğer bu telefonun garanti vs var nereye göndermemiz gerekiyo lütfen bana yardımcı olun
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DH Misafiri 3 yıl
Telefon yere dusdu kirildi civiyi nasil cakdilar anlamadim saglam diye kilifda kullanmadim parca sorunuda var
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba,
Ben bu telefonu 5 ay kullandım. Bir süre önce cebimden çıkarırken ilk kez yere düştü ve ekranı kırıldı, dokunmatik çalışmıyor. İDDİA EDİLDİĞİ KADAR SAĞLAM BİR TEEFON DEĞİL KESİNLİKLE. Tamir ettirmek istedğimde ise muhattap bulamadım. Web sitelerindeki telefonları aradım, kimse açmadı. İnfo'ya mail attım, cevap gelmedi. Telefonunuzda arıza çıkana kadar memnun kalırsınız, ben de memnundum. Ancak, TEKNİK DESTEĞİN FAZLASIYLA KÖTÜ OLDUĞUNU BİLMENİZ GEREKİR.
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DH Misafiri 3 yıl
ARKADAŞLAR SAKIN KIRILMAZ DİYENLERE ALDANMAYIN BENDE KIRILMAZ DİYE ALDIM 3. AYDA EV DÖŞEMELERİNİN ÜSTÜNE CEBİMDEN DÜŞTÜ EKRAN PARAMPARÇA OLDU. EKRANDA GÖRÜNTÜ DE YOK. DİĞER TELEFONLARDA EN AZINDAN KIRILDIĞI ZAMAN GÖRÜNTÜDE GİTMİYOR BU VİDEOYA BENİM GİBİ ALDANIP ALMAYIN.
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