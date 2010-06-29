Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Çin'in MeeGo tabanlı ilk tableti ortaya çıktı: NPad

8 yıl
8b
1
3
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin'in MeeGo tabanlı ilk tableti ortaya çıktı: NPad
Tam Boyutta Gör

Çin'in Dalian kentinde düzenlenen özel bir yazılım etkinliğinde, ülkenin MeeGo tabanlı ilk tablet bilgisayarı sergilendi. Red Flag isimli yazılım firması tarafından tanıtılan NPad isimli tablet bilgisayar, Intel Moorestown platformunu temel alıyor ve 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekranla geliyor. Intel ve Nokia öncülüğünde geliştirilen MeeGo yazılım platformunun kullanıldığı tablet bilgisayar, WiFi, 3G ve GPS gibi özellikleri bünyesinde altında barındırırken, sahip olduğu depolama kapasitesi hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Açıklanan bilgilere göre 8 saat civarında pil süresi sunacak olan NPad için henüz hacimli üretime girecek tamamlanmış tasarım gösterilmesi de, iPad izleri taşıyan mevcut tasarımın ana hatları ile korunması ve bazı kozmetik güncellemelerin yapılması bekleniyor. NPad'in fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak firma, iPad'den ucuz olacağını garanti ediyor.

Çin'in MeeGo tabanlı ilk tableti ortaya çıktı: NPad
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
tabiki geçerli bir yazılımla satışa sunarlar adamlar zeki adamlar:)) win7 nin kopyasını yaparlar şaşırırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
peki bu yazılım platformuna kimler destek verecek... gteleceği henüz belli olmayan bir platform... hatta daha doğmamış bir platform.. o yüzden ortada büyük bir belirsizlik var.. Büyük ihtimal çoğu son kullanıcı bu platformu alıp kullanmadan önce bekle ve gör evresinde sadece izlemeye alacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 8 yıl
Güzel Bir cihaza benziyor. Netbook için klavye fazlalık zaten bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşin Özü: Zyxel NSA-220 Plus video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim