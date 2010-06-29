Çin'in MeeGo tabanlı ilk tableti ortaya çıktı: NPad

Çin'in Dalian kentinde düzenlenen özel bir yazılım etkinliğinde, ülkenin MeeGo tabanlı ilk tablet bilgisayarı sergilendi. Red Flag isimli yazılım firması tarafından tanıtılan NPad isimli tablet bilgisayar, Intel Moorestown platformunu temel alıyor ve 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekranla geliyor. Intel ve Nokia öncülüğünde geliştirilen MeeGo yazılım platformunun kullanıldığı tablet bilgisayar, WiFi, 3G ve GPS gibi özellikleri bünyesinde altında barındırırken, sahip olduğu depolama kapasitesi hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Açıklanan bilgilere göre 8 saat civarında pil süresi sunacak olan NPad için henüz hacimli üretime girecek tamamlanmış tasarım gösterilmesi de, iPad izleri taşıyan mevcut tasarımın ana hatları ile korunması ve bazı kozmetik güncellemelerin yapılması bekleniyor. NPad'in fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak firma, iPad'den ucuz olacağını garanti ediyor.