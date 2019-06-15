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Daha, daha fazla RGB | Çılgın bilgisayarlar

6 gün
1,2b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yepyeni donanımlarla geliyor. Soğutucudan kasaya kadar yeni donanımlar, ARGB ile renk hacmi arttırılmış aydınlatma seçenekleri sunuyor, detaylar videomuzda.
Thermaltake yepyeni soğutucular, özelleştirilmiş sıvı soğutma kitleri ve bilgisayar kasaları ile karşımızda. ARGB tabanlı olan renk yoğunluğu arttırılmış donanımlar, özel modifiye kasaların da merkezinde. 

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Rouvax 6 gün
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Night_Blade 6 gün
Yıllardır oyun oynarım şu RGB işini bir türlü anlayamadım. Seven arkadaşlara saygım sonsuz, ama bu firmaların RGB ile gamer kavramlarını nasıl yanyana eşleştirebildiler şaşıyorum. Hani artık rengarenk ise oyuncu şeysidir diyorlar. Çıkış noktası neresidir, niye eşleştirilmiş? Bunları bilen varsa açıklarsa aydınlanırız hep beraber.
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BatuhanXxX 6 gün Night_Blade
RGB olayı Kasalar ile başladı. Oyundan öte gösteriş amaçlı idi. Bak benim Kasa ışıklı gibisinden :) Sonrasında rağbet görünce herşeye takmaya başladılar.
Oyuncularin ve Bilgisayar tutkunlarının Pc lerini Normal PC lerden Üstün görme egosunun bir sonucu.
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