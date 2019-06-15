Daha, daha fazla RGB | Çılgın bilgisayarlar

Thermaltake yepyeni donanımlarla geliyor. Soğutucudan kasaya kadar yeni donanımlar, ARGB ile renk hacmi arttırılmış aydınlatma seçenekleri sunuyor, detaylar videomuzda.

Thermaltake yepyeni soğutucular, özelleştirilmiş sıvı soğutma kitleri ve bilgisayar kasaları ile karşımızda. ARGB tabanlı olan renk yoğunluğu arttırılmış donanımlar, özel modifiye kasaların da merkezinde.