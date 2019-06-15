Daha, daha fazla RGB | Çılgın bilgisayarlar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Thermaltake yepyeni donanımlarla geliyor. Soğutucudan kasaya kadar yeni donanımlar, ARGB ile renk hacmi arttırılmış aydınlatma seçenekleri sunuyor, detaylar videomuzda.
Thermaltake yepyeni soğutucular, özelleştirilmiş sıvı soğutma kitleri ve bilgisayar kasaları ile karşımızda. ARGB tabanlı olan renk yoğunluğu arttırılmış donanımlar, özel modifiye kasaların da merkezinde.
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Oyuncularin ve Bilgisayar tutkunlarının Pc lerini Normal PC lerden Üstün görme egosunun bir sonucu.