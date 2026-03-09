Dünyanın en iyi TV markası açıklandı: 20 yıldır üst üste lider!

Samsung, küresel TV pazarında liderliği sürdürüyor
Omdia’nın verilerine göre, Samsung, geçtiğimiz yıl küresel TV pazarında %29.1 ile tüm markalar arasında en yüksek paya sahip marka oldu. Samsung, 2500 doların üzerindeki fiyat segmentinde %54,3'lük bir pazar payına sahip. Bu, marjların gerçekten önemli olduğu segmentte %50'den fazla bir hakimiyet anlamına geliyor. Ayrıca 1500 doların üzerindeki TV'lerde de %52,2'lik pazar payına sahipler.
Bu arada, TCL ve Hisense, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda sevkiyat büyümesini üç katına çıkardı. TCL, 2023'ün dördüncü çeyreği ile 2024'ün dördüncü çeyreği arasında premium pazardaki payını %12'den %20'ye çıkardı.
Dünyanın en çok satan TV markaları (2025)
- Samsung
- TCL
- Hisense
- LG
- Walmart
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım