    Dünyanın en iyi TV markası açıklandı: 20 yıldır üst üste lider!

    Samsung, televizyon pazarında 20 yıldır aralıksız lider olduğunu resmen açıkladı. Şirket, gelir payına göre 2006 yılından bu yana her yıl küresel televizyon pazarında liderliği alıyor.

    samsung dünyanın en iyi televizyon markası Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Samsung'un 2025 yılında küresel çapta tüm markalar arasında en fazla TV satışı gerçekleştiren marka olduğunu açıklamıştı. Samsung, da resmi olarak dünyanın en iyi televizyon markası olma başarısını art arda 20 yıldır sürdürdüklerini açıkladı.

    Samsung, küresel TV pazarında liderliği sürdürüyor

    Omdia’nın verilerine göre, Samsung, geçtiğimiz yıl küresel TV pazarında %29.1 ile tüm markalar arasında en yüksek paya sahip marka oldu. Samsung, 2500 doların üzerindeki fiyat segmentinde %54,3'lük bir pazar payına sahip. Bu, marjların gerçekten önemli olduğu segmentte %50'den fazla bir hakimiyet anlamına geliyor. Ayrıca 1500 doların üzerindeki TV'lerde de %52,2'lik pazar payına sahipler.

    Bu arada, TCL ve Hisense, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda sevkiyat büyümesini üç katına çıkardı. TCL, 2023'ün dördüncü çeyreği ile 2024'ün dördüncü çeyreği arasında premium pazardaki payını %12'den %20'ye çıkardı.

    Dünyanın en çok satan TV markaları (2025)

    1. Samsung
    2. TCL
    3. Hisense
    4. LG
    5. Walmart
    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-marks-20-consecutive-years-as-the-worlds-no-1-tv-brand https://counterpointresearch.com/en/insights/monthly-tv-market-tracker-reveals-shifting-leadership
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 2 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

