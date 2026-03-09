2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ocak ayında pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Samsung'un 2025 yılında küresel çapta tüm markalar arasında en fazla TV satışı gerçekleştiren marka olduğunu açıklamıştı. Samsung, da resmi olarak dünyanın en iyi televizyon markası olma başarısını art arda 20 yıldır sürdürdüklerini açıkladı.

Televizyon Tavsiyeleri 4 hf. önce eklendi

Samsung, küresel TV pazarında liderliği sürdürüyor

Omdia’nın verilerine göre, Samsung, geçtiğimiz yıl küresel TV pazarında %29.1 ile tüm markalar arasında en yüksek paya sahip marka oldu. Samsung, 2500 doların üzerindeki fiyat segmentinde %54,3'lük bir pazar payına sahip. Bu, marjların gerçekten önemli olduğu segmentte %50'den fazla bir hakimiyet anlamına geliyor. Ayrıca 1500 doların üzerindeki TV'lerde de %52,2'lik pazar payına sahipler.

Bu arada, TCL ve Hisense, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda sevkiyat büyümesini üç katına çıkardı. TCL, 2023'ün dördüncü çeyreği ile 2024'ün dördüncü çeyreği arasında premium pazardaki payını %12'den %20'ye çıkardı.

Dünyanın en çok satan TV markaları (2025)

Samsung TCL Hisense LG Walmart

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Dünyanın en iyi TV markası açıklandı: 20 yıldır üst üste lider!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: