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Gale Press EuroCloud 2016'da iki ödül kazandı

Gale Press EuroCloud Türkiye 2016’da En İyi Bulut Bilişim Dönüşüm Methodları kategorisinde ikinci ve Sektörel Çözümler Alanında En İyi Bulut Bilişim Hizmeti kategorisinde ise üçüncü oldu.
2 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Gale Press EuroCloud 2016'da iki ödül kazandı
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Türkiye’nin en büyük dijital yayınlama platformu olan Gale Press, basılı tüm materyallerinizi mobil dünyada paylaşılması amacıyla “Bütün Çözümler İçin Tek Platform” sloganıyla 2014 yılında Detaysoft tarafından hayata geçirilen dijital yayıncılık platformu Gale Press yayıncılara dijital yayın ve dağıtım ortamının kalıcı avantajlarından faydalanma imkanı sunarken, okuyuculara da mobil platformlarda nitelikli ve ayrıntılı içerik deneyimi sağlıyor.
Kurulduğu günden beri ülkemizin birçok önemli yayınına ve markasına dijital yayıncılık, perakende ve eğitim alanlarında hizmet veren Gale Press, EuroCloud Türkiye 2016 Ödüllerinde En İyi Bulut Bilişim Dönüşüm Methodları kategorisinde ikinci ve Sektörel Çözümler Alanında En İyi Bulut Bilişim Hizmeti kategorisnde ise üçüncü olarak iki ödül birden kazandı.
 
Konuyla ilgili olarak görüşlerini belirten Gale Press Ürün Müdürü Enes Taşkıran; “Ürünü geliştirmeye başladığımız ilk günden itibaren sürekli çalışmaya devam ettik, müşteri geri bildirimlerini göz ardı etmeden değerlendirdik ve Gale Press sürekli gelişerek bugünlere geldi. Aldığımız bu iki ödül de bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi. Bu ödülü almamızda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma ve müşterilerimize çok teşekkür ederim.” dedi.
 

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