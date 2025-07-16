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    Samsung, ABD’de 2nm çip üretimi için harekete geçti

    Samsung, 17 milyar dolarlık yatırımla kurulan ABD’deki Taylor fabrikasında üretimi hızlandırmak için Güney Kore merkezinden uzman ekipler gönderdi. Hedef, 2026'nın ilk çeyreğinde 2nm çiğ üretimi.

    Samsung, ABD’de 2nm çip üretimi için harekete geçt Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıl sipariş eksikliği nedeniyle personel çektiği Teksas’taki Taylor çip fabrikasına yeniden ağırlık vermeye hazırlanıyor. Şirketin Güney Kore’deki merkezinden silikon üretiminin tüm süreçlerinde uzman ekiplerin tesise gönderilmeye başlandığı bildirildi. Bu adım, Samsung’un fabrikayı hızla tamamlayarak büyük ölçekli çip üretimine geçmeye hazırlandığına işaret ediyor.

    Samsung için olumlu gelişmeler

    Yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırımla kurulan Taylor tesisi için hedef, inşaatın 2026’ya kadar tamamlanması. Fnnews’in haberine göre, gönderilen ekipler Samsung’un üretim süreci, ekipman yönetimi, verimlilik ve kalite kontrol gibi alanlarda deneyimli isimlerden oluşuyor. Bu kişiler, özellikle 3nm altı üretim süreçlerinde görev alacak ve ABD’deki tesiste, müşteriye özel ürünler için kurulum ve verimlilik doğrulaması gerçekleştirecek.

    Bu gelişme, Samsung’un Taylor tesisini tam kapasiteyle devreye alma hedefini hızlandırma çabası olarak değerlendiriliyor. Özellikle ABD’li teknoloji şirketlerinden gelebilecek yeni siparişlerin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

    Samsung’un hedefi, 2026’nın ilk çeyreğinde 2nm üretime başlamak. Şirketin Exynos 2600 işlemcisi için 2nm prototip üretimi şimdiden başlamış durumda. İlk nesil 2nm GAA (Gate-All-Around) üretiminde verimlilik yüzde 30 civarında olsa da, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 70’e çıkarmak hedefleniyor. Ayrıca ikinci nesil GAA süreci tamamlanmış, üçüncü nesil olan SF2P+ mimarisinin ise iki yıl içinde devreye alınması planlanıyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 3 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 4 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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