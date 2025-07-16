Samsung, ABD’de 2nm çip üretimi için harekete geçti

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Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıl sipariş eksikliği nedeniyle personel çektiği Teksas’taki Taylor çip fabrikasına yeniden ağırlık vermeye hazırlanıyor. Şirketin Güney Kore’deki merkezinden silikon üretiminin tüm süreçlerinde uzman ekiplerin tesise gönderilmeye başlandığı bildirildi. Bu adım, Samsung’un fabrikayı hızla tamamlayarak büyük ölçekli çip üretimine geçmeye hazırlandığına işaret ediyor.

Samsung için olumlu gelişmeler

Yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırımla kurulan Taylor tesisi için hedef, inşaatın 2026’ya kadar tamamlanması. Fnnews’in haberine göre, gönderilen ekipler Samsung’un üretim süreci, ekipman yönetimi, verimlilik ve kalite kontrol gibi alanlarda deneyimli isimlerden oluşuyor. Bu kişiler, özellikle 3nm altı üretim süreçlerinde görev alacak ve ABD’deki tesiste, müşteriye özel ürünler için kurulum ve verimlilik doğrulaması gerçekleştirecek.

Bu gelişme, Samsung’un Taylor tesisini tam kapasiteyle devreye alma hedefini hızlandırma çabası olarak değerlendiriliyor. Özellikle ABD’li teknoloji şirketlerinden gelebilecek yeni siparişlerin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

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Samsung’un hedefi, 2026’nın ilk çeyreğinde 2nm üretime başlamak. Şirketin Exynos 2600 işlemcisi için 2nm prototip üretimi şimdiden başlamış durumda. İlk nesil 2nm GAA (Gate-All-Around) üretiminde verimlilik yüzde 30 civarında olsa da, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 70’e çıkarmak hedefleniyor. Ayrıca ikinci nesil GAA süreci tamamlanmış, üçüncü nesil olan SF2P+ mimarisinin ise iki yıl içinde devreye alınması planlanıyor.

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