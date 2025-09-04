Dyson’dan dünün ve bugünün sorunlarına çözüm olan 11 yeni teknoloji

Sıradan ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunan Dyson, bugün Berlin’de 11 yeni teknoloji ürünü tanıttı. Bir kısmı hali hazırda satışta olan ürünlerden bazıları ise ilerleyen günlerde karşımızda olacak.

Minimalist çözümlere olan kişisel ilgisi ile markasını her daim farklı kılmayı şirket felsefesi haline getiren James Dyson, Berlin’de düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Dyson’ın kurucusunun etkinliğe geldiği Mini marka otomobil dönemi için son derece yenilikçi bir İngiliz ürünüydü. Ön tekerlekleri çalıştıran enine yerleştirilmiş bir motora sahip oluşuyla ilk olan otomobilde bu sayede uzunluk azaltılıp ve iç hacim de en üst düzeye çıkarılmıştı. Tıpkı bu otomobilde olduğu gibi mevcut teknolojileri daha yenilikçi bir bakış ile konumlandırarak kullanışlılık sağlayan Dyson’ın tanıttığı yeni ürünler de benzer bir mottonun sonuçları olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en ince elektrikli süpürgesi: Dyson PencilVac

Tam Boyutta Gör 38mm inceliğindeki Dyson PencilVac, dünyanın en ince elektrikli süpürgesi olma özelliği taşıyor. İnce yapısı sayesinde temizliği kolaylaştırıyor, alçak mobilya altlarına kolayca girebiliyor. Hyperdymium™ 140k motordan çalışan bu süpürgenin motor çapı yaklaşık olarak bir madeni para kadar büyüklüğe sahip.

İnce yapısına rağmen yüksek emiş gücü, çift yeşil ışık ve uygulama bağlantısı özellikleri sunuyor. Yeni doğrusal toz ayırma sistemi, toz ve kalıntıları hava akışından ayırıyor ve sıkıştırıyor; böylece hazne, 0,08 L kapasitesine rağmen beş kat daha fazla toz ve kalıntı tutabiliyor.

Tam Boyutta Gör James Dyson, "Ürünleri giderek daha küçük, daha hafif hale getirirken, performanslarını da önemli ölçüde artırmaya büyük önem veriyoruz. Uzun zamandır sadece 38 mm çapında bir elektrik süpürgesi yapmak istiyordum. Bu, tutuş açısından en uygun çap ve en son saç kurutma makinemiz Supersonic™ ve diğer saç bakım teknolojilerimizle aynı çapta. Öncelikle, en güçlü ve en küçük motorumuzu geliştirmemiz gerekiyordu. Motor ne kadar hızlı olursa, o kadar küçük, hafif ve verimli olabilir ve daha az malzeme kullanır. Yeni Hyperdymium™ motorumuzun çapı sadece 28 mm ve 140.000 devir hızında dönüyor.” dedi.

Dyson V8 yenilendi: Karşınızda Dyson V8 Cyclone

Tam Boyutta Gör Ergonomik yapısıyla Dyson’ın popüler süpürgelerinden Dyson V8 geri döndü. Şirketin ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürdüğü Dyson V8’in yenilenen versiyonu olan Dyson V8 Cyclone, 150 AW emiş gücüyle yüzde 30 daha fazla güç sunuyor. Çalışma süresi ise yüzde 50 oranında artırıldı ve 60 dakikaya yükseldi.

Tam Boyutta Gör Dyson V8 Cyclone’u çalıştırmak için tetik tuşuna basılı tutmanız gerekmiyor. Güç düğmesini kullanarak Eco, Orta ve Boost olmak üzere üç temizlik modunu kesintisiz şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Dyson V8 Cyclone, geri uyumluluk sunuyor. Dyson V8’in aksesuarlarını bu modelde kullanabiliyorsunuz. Bu sayede uygun fiyata güzel bir set oluşturabilirsiniz. Bu model için 2026 yılında kendi kendini boşaltan temizlik istasyonu da satılacak.

Güçlü temizlik isteyenler için yeni Dyson V16 Piston Animal

Tam Boyutta Gör Dyson, yüksek güç isteyenler için yeni Dyson V16 Piston Animal’ı tanıttı. 315 AW emiş gücü ile firmanın bugüne kadarki en güçlü kablosuz süpürgesi olarak dikkat çeken Dyson V16 Piston Animal önemli yenilikler ile geliyor.

Dyson’ın yeni nesil Hyperdymium™ 900W ultra yüksek hızlı motoruyla çalışan bu ürün, gelişmiş All Floor Cones™ Sense temizleme başlığı ile geliyor. Bu yeni başlık her türlü zemin tipinde kullanılabiliyor. Farklı zeminler için başlık değiştirme derdini ortadan kaldırıyor. Zemin tipini algılıyor ve fırçanın dönme hızını akıllı bir şekilde ayarlıyor. Başlıktaki iki konik fırça çubuğu, en uzun tüyleri bile çekerek doğrudan çöp haznesine gönderiyor.

Tam Boyutta Gör Dyson V16 Piston Animal, ıslak temizlik için de çeşitli yenilikler sunuyor. Submarine başlığı yenilendi ve Submarine 2.0 adıyla karşımıza çıktı. Bu yeni başlık hassas nem kontrolü ile kirleri topluyor ve lekeleri yaymadan temizliyor.

70 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunan Dyson V16 Piston Animal, CleanCompaktor™ mekanizması ile haznedeki tozu sıkıştırıyor ve 30 güne kadar depolama imkanı sunuyor. Bu sıkıştırma kolu ayrıca kiri temiz bir şekilde boşaltmaya yardımcı oluyor. Dyson V16 Piston Animal yakın zamanda satışa çıkacak. 2026 yılında ise bu model için kendi kendini temizleyen çöp istasyonu satışa sunulacak.

Islak kuru temizlik bir arada: Dyson Clean+Wash Hygiene

Tam Boyutta Gör Dyson, ıslak-kuru temizlik isteyenler için yeni ürünü Dyson Clean+Wash Hygiene ile rekabete katılıyor. Islak ve kuru zeminlerde kullanılabilen bu ürün, kiri ve kirli suyu haznesine çekiyor. Zemine sadece temiz su temas ediyor ve kirin yayılmasını engelliyor. Borularda kir ve bakteri birikmesini önleyen yenilikçi teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Yoğun ve ultra emici mikrofiber silindiri cm² başına 84.000 mikrofiber içeren ve naylon kıllarla desteklenen yapısı sayesinde her geçişte daha fazla kir topluyor. Yeni silindirin eskisinden yüzde 30 daha yoğun mikrofibere sahip olduğu belirtiliyor. Yalnızca 3,7 kg ağırlığındaki hafif ve alçak profilli gövdesi ise mobilyaların altına ve kenarlara kolayca girebiliyor.

Kendi kendini temizleme sahip olan bu üründe filtre yok. Tüm kirli su ve kalıntılar temizleme başlığında izole ediliyor, makine içinde dolaşarak borulara ve kanallara yapışmıyor veya kirli filtreleri tıkamıyor.

Yeni Dyson Spot+Scrub™ Ai robot süpürge

Tam Boyutta Gör Dyson hem ıslak hem de kuru zemin temizliği için yeni Dyson Spot+Scrub™ Ai robot süpürgeyi tanıttı. Dyson bu modeliyle robot süpürge konusunda adeta çağ atlıyor. Yapay zeka özellikleriyle güçlendirildi, görüş yeteneği iyileştirildi, yeşil aydınlatma ve siklonik torbasız çöp istasyonu eklendi.

Engelleri hassas bir şekilde aşarken, lekeleri tespit etmek, tepki vermek, kontrol etmek ve temizlemek için yapay zekâ leke algılama ve uyarlanabilir temizlik özelliğiyle donatılan teknoloji, yapay zekâ destekli kamera, yeşil LED aydınlatma ve akıllı navigasyon özelliğini kullanarak, kablolar ve çoraplar gibi yaklaşık 200 tür nesneyi tanıyarak, bunların etrafını akıllı bir şekilde temizliyor.

Tam Boyutta Gör Gelişmiş leke algılama sistemi, lekenin çıkarıldığını doğrulamak için öncesi ve sonrası görüntü işlemeyi kullanıyor ve lekeyi tamamen çıkardığını anlayana kadar inatçı lekeyi tekrar tekrar temizliyor. Kendi kendini temizleyen ıslak silindirinde 12 noktalı nemlendirme sistemi ve boşaltma için siklonik, torbasız yuva bulunan Dyson Spot+Scrub™ Ai robot süpürge, hijyenik temizlik ve güçlü emiş gücü sağlıyor. MyDyson™ uygulaması ayrıca kullanıcıların temizlik haritalarını izlemelerine ve hedefli temizlik talep etmelerine olanak tanıyor.

James Dyson, şunları söyledi:

“Dyson mühendisleri 1990'lardan beri robotik temizleyiciler geliştiriyor. İlk DC06 modelini 2001 yılında piyasaya sürdük ve o zamandan beri görüntü teknolojisini geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi, gelişmiş yapay zekâ kullanarak lekeleri, döküntüleri ve kalıntıları akıllıca algılayan, tanımlayan ve temizleyen, inatçı lekeleri tespit eden ve bunlar tamamen yok olana kadar tekrar tekrar üzerinden geçen bir robot tasarladık. Bu, kararlı, akıllı ve uyarlanabilir bir makine! Islak silindir, dönerken kendini temiz suyla temizleyerek zeminlerinizin lekesiz kalmasını sağlıyor. Halıları süpürüyor, sert zeminleri siliyor ve kendini hijyenik olarak temizliyor. Dyson Spot+Scrub™ Ai robot süpürge ile artık kirin saklanacak yeri yok.”

Yeni Dyson HushJet™ Kompakt Hava Temizleyici

Tam Boyutta Gör Hava temizleyicileri sektörünün önde gelen markalarıdan Dyson, küçük boyutlu yeni Dyson HushJet™ Kompakt Hava Temizleyici modelini tanıttı. Dyson HushJet™ püskürtücü başlık içeren bu yeni ürün, Dyson'ın ikonik Air Multiplier™ teknolojisinin gelişmiş halidir ve havanın püskürtücü başlıktan çıkmasını tamamen yeni bir şekilde sessiz hale getiriyor. Piyasadaki bazı kompakt hava temizleyiciler 60 dB kadar gürültülü olabilirken, Dyson teknolojisi, tam akışta 44 dB gibi düşük bir seviyede kalıyor (uyku modunda sadece 24 dB) ve neredeyse iki kat daha güçlüdür. Boyutu üçte bir oranında küçülmüş olmasına rağmen, Dyson Big+Quiet hava temizleyicinin yüzde 80'i kadar temizleme kapasitesi sunuyor ve konsantrasyon gerektiren alanlar ve yatak odaları için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Dünyanın ilk pervanesiz hava temizleyici: Dyson Cool™ CF1 fan

Tam Boyutta Gör Dyson sektöre yenilikler getirmeye devam ediyor. Dünyanın ilk pervanesiz hava temizleyicisi Dyson Cool™ CF1 fan, Berlin’de tanıtıldı. Enerji verimli ve MyDyson™ uygulaması ile kontrol edilebilen bu hava temizleyici, yeni uyku modu, LCD ekran, ürün üzerinde yer alan sezgisel kontrol düğmeleri, verimli kişisel soğutma için fırçasız DC motor ve daha fazla hassasiyet ve kişiselleştirilmiş konfor için geliştirilmiş salınım ayarları ile donatılmıştır.

Isıtıcı ve hava temizleyici bir arada: Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat

Tam Boyutta Gör Yeni Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat ısıtıcı özellikli hava temizleyici, Dyson'ın en hızlı, en sessiz ve en güçlü 2'si 1 arada ısıtıcı özellikli hava temizleyicisidir. Odaları daha hızlı ısıtıyor ve eskisinden yüzde 25 daha sessiz çalışıyor. Enerji verimliliği ve konfor için dahili sıcaklık sensörü ve yeni Uyku modu ile gündüz ve gece boyunca tercih ettiğiniz sıcaklığı koruyor. Dyson'ın ilk bağlantılı ısıtıcı özellikli hava temizleyicisi olarak, MyDyson™ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor.

Dyson'ın en güçlü saç kurutma makinesi: Dyson Supersonic r

Tam Boyutta Gör Dyson Supersonic saç kurutma ailesinin en güçlü üyesi Dyson Supersonic r tanıtıldı. Dyson'ın son teknoloji Hyperdymium motoru ile donatılan bu ürün önceki modellere göre daha hafif, daha küçük ve daha güçlü. Saçın üzerinde pürüzsüz hava akışı sağlamak için laminer hava akışını koruyor ve saçınızdaki karışıklığı en aza indiriyor. Diğer ısıtıcıların aksine, bu ısıtıcı anında soğuyor ve saç stilini daha uzun süre sabitleyen ve koruyan anında soğuk hava üfleme özelliği sunuyor. Dyson’ın bu yeni ürünü ısı hasarı olmadan hızlı kurutma, daha pürüzsüz ve parlak saçlar sağlıyor.

Dyson Airwrap artık çok güçlü: Dyson Airwrap Co-anda 2x

Tam Boyutta Gör Dyson Airwrap Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti Dyson’ın yeni güçlü motoru Hyperdymium™ 2’den güç alıyor. Saçları şekillendirmek için iki kat daha fazla hava basıncı sağlıyor. Kurutma performansı ise tam performanslı saç kurutma makineleri ile aynı seviyeye ulaştı. Artık Dyson’ın gelişmiş saç şekillendirme ve kurutma özelliklerini bir arada sunuyor. Isı hasarı olmadan kurutma, bukle, dalga, düzleştirme, pürüzsüzleştirme ve hacim sağlama olarak 6 özellik bir cihazda buluşuyor.

Dyson Omega™ besleyici saç bakım serisi

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar teknolojik ürünleriyle bildiğimiz Dyson, şimdi de besleyici saç bakım ürünlerine rakip olmaya geliyor. Dyson, 13 yıllık sürdürülebilir tarım uzmanlığını kullanarak saç bakımı için Dyson Omega serisini geliştirdi. Omega açısından zengin yedi yağın karşımını içeren Dyson Omega serisi, saçı güçlendiren ve onaran nemlendirici saç yağı ile saçı besleyen ve dolanmaları gideren, durulanmaya gerek olmayan saç spreyi içeriyor. Bu ürünler, tüm saç tiplerine anında ve uzun süreli beslenme sağlıyor. Dyson, ilk formülasyon serisi olarak saç stilini sabitlemeye yarayan Dyson Chitosan serisini 2024 yılında piyasaya sürmüştü. Dyson Omega, bu serinin devamı olacak.

