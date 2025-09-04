Dyson’dan dünün ve bugünün sorunlarına çözüm olan 11 yeni teknoloji

Sıradan ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunan Dyson, bugün Berlin’de 11 yeni teknoloji ürünü tanıttı. Bir kısmı hali hazırda satışta olan ürünlerden bazıları ise ilerleyen günlerde karşımızda olacak.
Minimalist çözümlere olan kişisel ilgisi ile markasını her daim farklı kılmayı şirket felsefesi haline getiren James Dyson, Berlin’de düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Dyson’ın kurucusunun etkinliğe geldiği Mini marka otomobil dönemi için son derece yenilikçi bir İngiliz ürünüydü. Ön tekerlekleri çalıştıran enine yerleştirilmiş bir motora sahip oluşuyla ilk olan otomobilde bu sayede uzunluk azaltılıp ve iç hacim de en üst düzeye çıkarılmıştı. Tıpkı bu otomobilde olduğu gibi mevcut teknolojileri daha yenilikçi bir bakış ile konumlandırarak kullanışlılık sağlayan Dyson’ın tanıttığı yeni ürünler de benzer bir mottonun sonuçları olarak dikkat çekiyor.
Dünyanın en ince elektrikli süpürgesi: Dyson PencilVac
İnce yapısına rağmen yüksek emiş gücü, çift yeşil ışık ve uygulama bağlantısı özellikleri sunuyor. Yeni doğrusal toz ayırma sistemi, toz ve kalıntıları hava akışından ayırıyor ve sıkıştırıyor; böylece hazne, 0,08 L kapasitesine rağmen beş kat daha fazla toz ve kalıntı tutabiliyor.
Dyson V8 yenilendi: Karşınızda Dyson V8 Cyclone
Güçlü temizlik isteyenler için yeni Dyson V16 Piston Animal
Dyson’ın yeni nesil Hyperdymium™ 900W ultra yüksek hızlı motoruyla çalışan bu ürün, gelişmiş All Floor Cones™ Sense temizleme başlığı ile geliyor. Bu yeni başlık her türlü zemin tipinde kullanılabiliyor. Farklı zeminler için başlık değiştirme derdini ortadan kaldırıyor. Zemin tipini algılıyor ve fırçanın dönme hızını akıllı bir şekilde ayarlıyor. Başlıktaki iki konik fırça çubuğu, en uzun tüyleri bile çekerek doğrudan çöp haznesine gönderiyor.
70 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunan Dyson V16 Piston Animal, CleanCompaktor™ mekanizması ile haznedeki tozu sıkıştırıyor ve 30 güne kadar depolama imkanı sunuyor. Bu sıkıştırma kolu ayrıca kiri temiz bir şekilde boşaltmaya yardımcı oluyor. Dyson V16 Piston Animal yakın zamanda satışa çıkacak. 2026 yılında ise bu model için kendi kendini temizleyen çöp istasyonu satışa sunulacak.
Islak kuru temizlik bir arada: Dyson Clean+Wash Hygiene
Yoğun ve ultra emici mikrofiber silindiri cm² başına 84.000 mikrofiber içeren ve naylon kıllarla desteklenen yapısı sayesinde her geçişte daha fazla kir topluyor. Yeni silindirin eskisinden yüzde 30 daha yoğun mikrofibere sahip olduğu belirtiliyor. Yalnızca 3,7 kg ağırlığındaki hafif ve alçak profilli gövdesi ise mobilyaların altına ve kenarlara kolayca girebiliyor.
Kendi kendini temizleme sahip olan bu üründe filtre yok. Tüm kirli su ve kalıntılar temizleme başlığında izole ediliyor, makine içinde dolaşarak borulara ve kanallara yapışmıyor veya kirli filtreleri tıkamıyor.
Yeni Dyson Spot+Scrub™ Ai robot süpürge
Engelleri hassas bir şekilde aşarken, lekeleri tespit etmek, tepki vermek, kontrol etmek ve temizlemek için yapay zekâ leke algılama ve uyarlanabilir temizlik özelliğiyle donatılan teknoloji, yapay zekâ destekli kamera, yeşil LED aydınlatma ve akıllı navigasyon özelliğini kullanarak, kablolar ve çoraplar gibi yaklaşık 200 tür nesneyi tanıyarak, bunların etrafını akıllı bir şekilde temizliyor.
James Dyson, şunları söyledi:
“Dyson mühendisleri 1990'lardan beri robotik temizleyiciler geliştiriyor. İlk DC06 modelini 2001 yılında piyasaya sürdük ve o zamandan beri görüntü teknolojisini geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi, gelişmiş yapay zekâ kullanarak lekeleri, döküntüleri ve kalıntıları akıllıca algılayan, tanımlayan ve temizleyen, inatçı lekeleri tespit eden ve bunlar tamamen yok olana kadar tekrar tekrar üzerinden geçen bir robot tasarladık. Bu, kararlı, akıllı ve uyarlanabilir bir makine! Islak silindir, dönerken kendini temiz suyla temizleyerek zeminlerinizin lekesiz kalmasını sağlıyor. Halıları süpürüyor, sert zeminleri siliyor ve kendini hijyenik olarak temizliyor. Dyson Spot+Scrub™ Ai robot süpürge ile artık kirin saklanacak yeri yok.”
Yeni Dyson HushJet™ Kompakt Hava Temizleyici
Dünyanın ilk pervanesiz hava temizleyici: Dyson Cool™ CF1 fan
Isıtıcı ve hava temizleyici bir arada: Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-Heat
Dyson'ın en güçlü saç kurutma makinesi: Dyson Supersonic r
Dyson Airwrap artık çok güçlü: Dyson Airwrap Co-anda 2x