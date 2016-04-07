Huawei P9 inceleme videosu "Çift Leica kameralı, fotoğraf uzmanı"

Genel Yayın Yönetmeni
Huawei'nin Leica işbirliği ile ürettiği P9, çift 12MP kamerası ile profesyonel kamera ile çekilmiş gibi fotoğraflar kayıt altına almanızı sağlıyor. Bu devrimsel işbirliğini yakından görün Huawei P9
Huawei P9, fotoğraf meraklıları için bir çok yenilikçi teknolojiyi küçük ve zarif bir kasa sunuyor. Leica işbirliği ile üretilen çift kameralı telefon profesyonel fotoğraf makinesi etkisi yaratabiliyor. Detaylar bu videomuzda.
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Merhaba,
Öncelikle bu üslup ve tarz hiç hoşuma gitmiyor. İncelemede varsa eksik onu söyleyin, sunum ve tarzı eleştirecekseniz de somut şeyler üzerinden örnek verin. Kasmak vs nedir lise sıralarında okul arkadaşım mısınız?
Bu gereksiz yorum harince geçmiş olsun dileklernde bulunan dostlarıma da teşekkürler. Hala toparlayamadım nasıl bir virüsse 2 haftadır değişim olmadı. İlaçlar bitti hastalık gitmedi :)
Sevgiler,
Mesut Çevik