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Huawei P9 inceleme videosu "Çift Leica kameralı, fotoğraf uzmanı"

3 yıl
73,9b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huawei'nin Leica işbirliği ile ürettiği P9, çift 12MP kamerası ile profesyonel kamera ile çekilmiş gibi fotoğraflar kayıt altına almanızı sağlıyor. Bu devrimsel işbirliğini yakından görün Huawei P9
Huawei P9, fotoğraf meraklıları için bir çok yenilikçi teknolojiyi küçük ve zarif bir kasa sunuyor. Leica işbirliği ile üretilen çift kameralı telefon profesyonel fotoğraf makinesi etkisi yaratabiliyor. Detaylar bu videomuzda.

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen Ryan Gosling
Ryan Gosling
Mesut bey, neden bu kadar sesinizi kastınız anlamadım. sanki pilot kalkış hakkında bilgi veriyormuş gibi geldi.
hepi topu telefon inceliyorsunuz yani.
eski incelemelerinize bakıyorum, en azında içten ve sıçak kanlıydınız.

Merhaba,

Öncelikle bu üslup ve tarz hiç hoşuma gitmiyor. İncelemede varsa eksik onu söyleyin, sunum ve tarzı eleştirecekseniz de somut şeyler üzerinden örnek verin. Kasmak vs nedir lise sıralarında okul arkadaşım mısınız?

Bu gereksiz yorum harince geçmiş olsun dileklernde bulunan dostlarıma da teşekkürler. Hala toparlayamadım nasıl bir virüsse 2 haftadır değişim olmadı. İlaçlar bitti hastalık gitmedi :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
Ryan GoslingMesut bey, neden bu kadar sesinizi kastınız anlamadım. sanki pilot kalkış hakkında bilgi veriyormuş gibi geldi.hepi topu tel...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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ProsesMuhendisi 3 yıl
Seslendiren Mesut Çevik'in abisi. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu ses daha iyi oturmuş.
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kemalboran 3 yıl
Mesut Çevik'ten Serin Sesler.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
abi o değilde mikrofonu gırtlağınamı koydun ?
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moon74 3 yıl
chip.com.tr/...
Malesef gece cekimleri s7 nin oldukca gerisinde kalmış gibi.üzüldüm
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abidn 3 yıl
İzlerken boğazım gıcık yaptı :D
Geçmiş olsun abi hastasın sanırım.
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fz18 3 yıl
Video kısa ve öz olmuş, yeni telefon için HTC 10 u görüp öyle karar vermeyi düşünüyorum. geçmiş olsun Mesut Çevik

Yorum adı altında burada 'kendini kasmış' 'o nasıl ses tonu videoyu kapayacaktım' tarzı saygı, hoşgörü ve anlayış gibi temel insani duygulardan yoksun şekilde buraya pisliğini saçan yeni yetmelerin cüretine de şaşırıyorum doğrusu...
toplum olarak her geçen gün bencilleşiyoruz...
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deke 3 yıl
Arkadaş hiçbir telefon mükemmel değil hepsinin zayıf yanları var bu telefonunki de gpu su ve 4K kayıt olmayışı. Diğer telefonlarla karşılaştırıldığında fiyat bence normal. Ha o kadar parayı bir telefona veremem o ayrı ama piyasa düşünüldüğünde normal görünüyor.
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internalinferno 3 yıl
keşke s820 kullansaymış. İşte o zaman tam anlamıyla fiyatını belki hak ederdi. Ancak o gpuyla o tele o fiyat verilmez. Malesef!
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szr1907 3 yıl
Mesut abi rahat adamdır. Niye kendini kassın ki. Belli ki hasta. Adam o hali ile inceleme yapıyor cihaza odaklanmak yerine adamın sesine odaklanıyor sunuz. Emeğe saygısızlık yapmayın.

Cihaz on numara. Fakat Huawei nin fiyat politikası ülkemiz için yanlış. Birde ön kamera da flaş yok yanlış bilmiyorsam. Bende honor 7 alma düşüncesindeyim. Onun fiyatı nispeten iyi.
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Eskizos 3 yıl
Seramik olan öyle şık ki değil ois kamera bile olmasa alınır

Ama ağustos nedir abi bu huawei niye Türkiyeyi sallamıyor

P9 + nın gelip gelmeyeceği bile belli değil
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skyfall00000 3 yıl
Anlatım o kadar çok hoşuma gitti ki bir telefonun incelemesini dinlerken ilk defa yaptığım işi bırakıp anlatıma odaklandım net ve öyle temizdi ki iyi ki varsınız Mesut bey. Bir de o nasıl 1 Nisan şakasıdır öyle 2si1 izlerken suratsız suratsız izledim :)
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Jeopol 3 yıl
ois yokmus
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positiveboy 3 yıl
geçmiş olsun kral. hastalık sesine fena vurmuş.
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teknokaptan 3 yıl
Herkez adamin sesine takmiş nedense.sese değil cihaza odaklanin.
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xxxx1 3 yıl
4k cihazları zorlayan bir model,olmaması çokta sorun teşkil etmez,zira full hd, Dünya üzerinde kabul görmüş yeterli bir değer...
lens,sensörve müzik kalitesi kısmında,Canon,nikon,panasonic gibi devlerin daha fazla adapte olmasını bekliyorum mobilde... o konuda bu üreticiler nedense çok sessiz manasız bir şekilde,yine ses kısmında roland,b&o,yamaha,harman,denon gibi uzmanları mobile katkıları hala az yada hiç yok.
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Krone 3 yıl
Bir ara yeni cihazların kameralarını Erdi Bey'le karşılaştırırsanız ve bir video çekerseniz güzel olur
S7, G5, P9, 6S ve eğer yaza kadar gelirse HTC 10.

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