Huawei P9 inceleme videosu "Çift Leica kameralı, fotoğraf uzmanı"

Huawei'nin Leica işbirliği ile ürettiği P9, çift 12MP kamerası ile profesyonel kamera ile çekilmiş gibi fotoğraflar kayıt altına almanızı sağlıyor. Bu devrimsel işbirliğini yakından görün Huawei P9

Huawei P9, fotoğraf meraklıları için bir çok yenilikçi teknolojiyi küçük ve zarif bir kasa sunuyor. Leica işbirliği ile üretilen çift kameralı telefon profesyonel fotoğraf makinesi etkisi yaratabiliyor. Detaylar bu videomuzda.