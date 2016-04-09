KOSGEB'ten 50000TL hibe ve 100000TL destek nasıl alınır? "Girişimci rehberi"

Yeni bir işletme açacaksınız fakat sermayeniz mi yok? Endişe etmeyin eğer projeniz tamamsa KOSGEB'e gelin ve destek fırsatlarından yararlanın. Nasıl başvuru yapılır nasıl alınır bu videomuzda.

KOSGEB, her türlü girişim için 50000TL hibe ve 100000TL destek verebiliyor. Bu videomuzda destek ve hibeden yararlanmak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.