KOSGEB'ten 50000TL hibe ve 100000TL destek nasıl alınır? "Girişimci rehberi"

Genel Yayın Yönetmeni
Yeni bir işletme açacaksınız fakat sermayeniz mi yok? Endişe etmeyin eğer projeniz tamamsa KOSGEB'e gelin ve destek fırsatlarından yararlanın. Nasıl başvuru yapılır nasıl alınır bu videomuzda.
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Girişimcilik eğitimine gitmiş biri olarak işin detaylarını bilerek yazayım.
Girişimcilik desteği almak için öncelikle girişimcilik eğitimi sertifikasını almanız gerekiyor. Bu sertifikayı almadan bir gün önce işinizi açarsanız destek almanız imkansız.
Bu eğitimleri işkur, üniversiteler, tobb gibi kuruluşlar açıyor. Talep aşırı fazla eğitim sayısı çok az her gün takip edip hemen başvurmanız gerekiyor. Bunu suistimal eden çok fazla dolandırıcı var. Sizi eğitime alacağız dosya yolluyoruz ptt ödemeli vs yollayıp tokatlıyorlar kesinlikle ayık olun. Bir kuruş para vermiyorsunuz.
Eğitim dedikleri destek almak için yapmanız gerekenleri formları vs anlatmaktan ibaret. Kesinlikle devamsızlık alınıyor. 9 gündü bizim eğitim 1 gün gelmeme hakkın var.
Ender avantajlarından biri kursa katılınca sigortanız işkur vb yerler tarafından yatırılıyor. Ve gittiğiniz her gün başına 20 tl devlet size para veriyor. İban vermiştik sonraki ay 180tl yatmıştı.
Kurs bitti. Form vs nasıl yapacağınızı öğrendiniz. İşinizi açıyorsunuz. Kosgeb in nelere destek verdiğini öğrendiniz ona göre harcama yapıyorsunuz. Pastane için sabit dolaplara destek var ama portatif dolaplara destek zor çıkıyor demişti anlatan kişi. Öyle herşeye destek alamazsınız. İşiniz pastane ise bilgisayar alırsanız destek çıkmaz.
Önceden hiçbir para almazsınız. Kuruluş parası vs veren yok. İşini kurarsın formları iş fikrini vs.yazarsın. Aldıklarını faturalandırır kurula sunarsın. Birkaç ay içinde belli olur. Ödeme ne zaman gelir belli değil. 6 ay ila 1 yıl demişti.
30 binlik malzeme yardımı için değerlendirme yaparsak 50 liralık harcamanız onaylandı. Ankaradasınız. %60lık dilime girersiniz. 50nin %60ı 30 liradır. Buradaki limit 30 bin olduğu için tamamını alırsınız. Mesela 30 liralık harcamanız onaylandı. Bunun %60ı 18 lira. Sadece bu kadarını alırsınız. Misal 100 lira harcadınız. %60ı 60 lira. Üst sınır 30 lirayı alırsınız. Bu aldıklarını demirbaş yaparsınız. Satamazsınız. Teftişe gelip göremezlerse geçmiş olsun.
18 binlik teşvik kısmında da çalıştırdığın adamın sigorta ve maaşına destek veriyorlar. Aylık olarak toplu yada her ay bir miktarı veriliyor. Kira için artık verilmeyecek denmişti eğitimde.
En önemli konu iş yerini 3 sene açık tutacaksınız. Eğer kapatırsanız tüm teşviği faizi ile alırlar.
Sıfır faizli kredi ise aynı şekilde işinizle ilgili olacak rapor yazıp kurula çıkacaksınız Onaylanacak. Burada sıfır faiz ama ya ipotek istiyor güvence yada teminat mektubu istiyor. Teminat mektunu pahalı bir olay. Ve kredi kullancağınız hizmet yada ürünü de demirbaş yapıp satamıyorsunuz.
Ortada ne girerken nede kurs sonrasında sınav vardı. Zaten eğitim dediği form doldurmayı öğretmek
Kısacası işini kuracak adam bunlarla uğraşmaz. Girişimcilik desteğini ilk yıllarında zeki türk halkı baya tokatladı devleti. Artık çok sıkı bu işler. Plan kurmaya başlamadan iyi düşünün.
Kursa başlamadan mülakat yaptılar. Çünkü devlet para dağıtıyor sanıp gelen insanları elemek için. Ev hanımı teyzeler vardı. İş fikri vs yok ortada. Ne yapacaksın teyze diyorlar. Ev yemeği yapacağım parayı ne zaman alıyoruz diyenler vardı akla zarar
Bunu görüp sıcak fırsatlara devlet para dağıtıyor diye konu açmayın
Saygılar
1-Yeni iş kurmak isteyen işini kursun, mevcut işi olan işini büyütsün, yan gelip yatalımmı?O kadar insana ekmek kapısı açmışım, kilitmi vurayım?
2-Ben AKP zengini değilim.
3-Yaklaşık 25 senedir ticaretle uğraşıyorum, hiç bir dönem, AKP dönemi kadar esnafa zulüm yapılmadı.
4-Sen benim 25 senelik alın terimi sorgulayacağına, 750bin TL'lik saat hediye alan bakanı sorgula.