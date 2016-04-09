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KOSGEB'ten 50000TL hibe ve 100000TL destek nasıl alınır? "Girişimci rehberi"

3 yıl
127,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni bir işletme açacaksınız fakat sermayeniz mi yok? Endişe etmeyin eğer projeniz tamamsa KOSGEB'e gelin ve destek fırsatlarından yararlanın. Nasıl başvuru yapılır nasıl alınır bu videomuzda.
KOSGEB, her türlü girişim için 50000TL hibe ve 100000TL destek verebiliyor. Bu videomuzda destek ve hibeden yararlanmak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

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cancan_burak 3 yıl en beğenilen
Çok fazla yanlış bilgi verildi düzeltelim.

Girişimcilik eğitimine gitmiş biri olarak işin detaylarını bilerek yazayım.

Girişimcilik desteği almak için öncelikle girişimcilik eğitimi sertifikasını almanız gerekiyor. Bu sertifikayı almadan bir gün önce işinizi açarsanız destek almanız imkansız.

Bu eğitimleri işkur, üniversiteler, tobb gibi kuruluşlar açıyor. Talep aşırı fazla eğitim sayısı çok az her gün takip edip hemen başvurmanız gerekiyor. Bunu suistimal eden çok fazla dolandırıcı var. Sizi eğitime alacağız dosya yolluyoruz ptt ödemeli vs yollayıp tokatlıyorlar kesinlikle ayık olun. Bir kuruş para vermiyorsunuz.

Eğitim dedikleri destek almak için yapmanız gerekenleri formları vs anlatmaktan ibaret. Kesinlikle devamsızlık alınıyor. 9 gündü bizim eğitim 1 gün gelmeme hakkın var.

Ender avantajlarından biri kursa katılınca sigortanız işkur vb yerler tarafından yatırılıyor. Ve gittiğiniz her gün başına 20 tl devlet size para veriyor. İban vermiştik sonraki ay 180tl yatmıştı.

Kurs bitti. Form vs nasıl yapacağınızı öğrendiniz. İşinizi açıyorsunuz. Kosgeb in nelere destek verdiğini öğrendiniz ona göre harcama yapıyorsunuz. Pastane için sabit dolaplara destek var ama portatif dolaplara destek zor çıkıyor demişti anlatan kişi. Öyle herşeye destek alamazsınız. İşiniz pastane ise bilgisayar alırsanız destek çıkmaz.

Önceden hiçbir para almazsınız. Kuruluş parası vs veren yok. İşini kurarsın formları iş fikrini vs.yazarsın. Aldıklarını faturalandırır kurula sunarsın. Birkaç ay içinde belli olur. Ödeme ne zaman gelir belli değil. 6 ay ila 1 yıl demişti.

30 binlik malzeme yardımı için değerlendirme yaparsak 50 liralık harcamanız onaylandı. Ankaradasınız. %60lık dilime girersiniz. 50nin %60ı 30 liradır. Buradaki limit 30 bin olduğu için tamamını alırsınız. Mesela 30 liralık harcamanız onaylandı. Bunun %60ı 18 lira. Sadece bu kadarını alırsınız. Misal 100 lira harcadınız. %60ı 60 lira. Üst sınır 30 lirayı alırsınız. Bu aldıklarını demirbaş yaparsınız. Satamazsınız. Teftişe gelip göremezlerse geçmiş olsun.

18 binlik teşvik kısmında da çalıştırdığın adamın sigorta ve maaşına destek veriyorlar. Aylık olarak toplu yada her ay bir miktarı veriliyor. Kira için artık verilmeyecek denmişti eğitimde.

En önemli konu iş yerini 3 sene açık tutacaksınız. Eğer kapatırsanız tüm teşviği faizi ile alırlar.

Sıfır faizli kredi ise aynı şekilde işinizle ilgili olacak rapor yazıp kurula çıkacaksınız Onaylanacak. Burada sıfır faiz ama ya ipotek istiyor güvence yada teminat mektubu istiyor. Teminat mektunu pahalı bir olay. Ve kredi kullancağınız hizmet yada ürünü de demirbaş yapıp satamıyorsunuz.

Ortada ne girerken nede kurs sonrasında sınav vardı. Zaten eğitim dediği form doldurmayı öğretmek

Kısacası işini kuracak adam bunlarla uğraşmaz. Girişimcilik desteğini ilk yıllarında zeki türk halkı baya tokatladı devleti. Artık çok sıkı bu işler. Plan kurmaya başlamadan iyi düşünün.

Kursa başlamadan mülakat yaptılar. Çünkü devlet para dağıtıyor sanıp gelen insanları elemek için. Ev hanımı teyzeler vardı. İş fikri vs yok ortada. Ne yapacaksın teyze diyorlar. Ev yemeği yapacağım parayı ne zaman alıyoruz diyenler vardı akla zarar


Bunu görüp sıcak fırsatlara devlet para dağıtıyor diye konu açmayın


Saygılar


Çok fazla yanlış bilgi verildi düzeltelim.Girişimcilik eğitimine gitmiş biri olarak işin detaylarını bilerek yazayım.G...
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General. 3 yıl
Güya her esnafa 30000tl kredi veriyorlardı, başvuru yaptım, evinize ipotek koyacağız dediler. 30bin için 500bin TL'lik eve ipotek koyacak, sizden gelecek hayır Allah'tan gelsin deyip kapıyı çarpıp çıktım. Velhasıl kendi adamlarına veriyorlar, şartları yerine getiren arkadaşıma, para kalmadı 1 ay sonra gelin deyip yolladılar. KOSGEB kredisi almak isteyenlere tavsiyem, başvurmadan önce AKP gençlik kollarına kayıt yapıp, üye kartıyla gidin yoksa finito
Güya her esnafa 30000tl kredi veriyorlardı, başvuru yaptım, evinize ipotek koyacağız dediler. 30bin için 500bin TL'lik eve ipotek koyacak, sizden gelecek hayır...
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General. 3 yıl CodeMachine
CodeMachine
General.
Güya her esnafa 30000tl kredi veriyorlardı, başvuru yaptım, evinize ipotek koyacağız dediler. 30bin için 500bin TLlik eve ipotek koyacak, sizden gelecek hayır Allahtan gelsin deyip kapıyı çarpıp çıktım. Velhasıl kendi adamlarına veriyorlar, şartları yerine getiren arkadaşıma, para kalmadı 1 ay sonra gelin deyip yolladılar. KOSGEB kredisi almak isteyenlere tavsiyem, başvurmadan önce AKP gençlik kollarına kayıt yapıp, üye kartıyla gidin yoksa finito

Buna bile kulp takmak için amma takla atmışsın. Bi günde AKP iyi bi iş yaptı diyemeyecek kadar gönlünüz körelmiş. İş kurma gücü olmayanlara destek olmak için kurulmuş sistemede 500K lık evi olup başvuran kişinin kendince AKP yi kötülemeye çalışmasıda ayrı bir ironi.

1-Yeni iş kurmak isteyen işini kursun, mevcut işi olan işini büyütsün, yan gelip yatalımmı?O kadar insana ekmek kapısı açmışım, kilitmi vurayım?
2-Ben AKP zengini değilim.
3-Yaklaşık 25 senedir ticaretle uğraşıyorum, hiç bir dönem, AKP dönemi kadar esnafa zulüm yapılmadı.
4-Sen benim 25 senelik alın terimi sorgulayacağına, 750bin TL'lik saat hediye alan bakanı sorgula.
CodeMachineGeneral.Güya her esnafa 30000tl kredi veriyorlardı, başvuru yaptım, evinize ipotek koyacağız dediler. 30bin içi...
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DH Misafiri 8 ay
Şu anda bir böbrek donörü ve bir karaciğer donörüne ihtiyaç duyuyoruz, ilgilenen kişi ilerlemek için hemen bize cevap vermelidir.
böbrek donörü tazminat: 750.000,00 $ ya da california'da bir ev, karaciğer donörü: 450.000,00 $.
Verici, birleşik devletler tarafından başlatılan ISN destekli fondan, sevdiklerine sevgi gösteren tüm canlı bağışçılara 20.000.00 $ destek alacak.
Cevabınız bize yardımcı olacak ve size daha fazla yardımcı olacaktır.
Sadece ciddi donöre ihtiyaç vardır.
İlk 20.000.00 $ ISN desteği, ülkenizde tıbbi testlere katılmanızı sağlamak ve size batı birliği yoluyla gönderilecektir.
Email: Bradbrown3310@gmail.com
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muratalagoz 2 yıl
arkadaşlar ciddi ve ses getirecek projem var çizimine kadar her şey bana ait ama sermayem sıfır bunun için destek veriyorlar mı ?yoksa sen projeni yap biz sana sonra %60 ni mi verelim diyorlar ?
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DH Misafiri 2 yıl
KOSGEPTEN YARALANIP BIR IS YERI ACAN BİRİ UNUVERSITE OKUMA SANSI VARMI
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DH Misafiri 2 yıl
Selam benim terzi dükkanım var daha organize ve gelişmiş bir terzi dükkanı için destek alabilirmiyim teşekkürler
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DH Misafiri 2 yıl
Ben kendi çapımda ufakdan başlayarak bi postane açmak istiyorum bunun kosgeb le gerekli şartları konuştum girimsilik eğitimi alıcam anlamadığım konu önce ben gerekli malzemeyi fırın vs alıp sonra mı 50.0000 TL hibe alıcam yani önce ben alıcam masrafa göre mi hibeyi alıcam ve gerekli belgeleri hazırlıktan sonra kesin çıkar gözüyle bakabilirmiyiz
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba ben ev hanimiyim ve is yeri acmak istoyorum ama hicbir sermayem yok acicagim is yeri icin 45 bin tl para istiyolar bujiteri acmak istiyorum sizce kosgeb bu konuda bana yadimci olurmu yoksa param yoksa hic basvuru yapmiyimmi cevabiniz icin simdiden tesekkurler
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fatsa52 2 yıl DH Misafiri
Once parayi harcarsiniz sonra kosgeb size %80 ini geri öder. Simdiki kurala gore isyeri acmis olma sartida aranmiyor. Egitime girer, basvurunuzu yapar destekleriniz onaylanirsa isyerini acmak icin sureniz olur
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hakankaya2020 2 yıl
Artık KOSGEB girişimcilik desteği başvurusu yapabilmek için işletmenizi kurmuş olmak şartı değiştirildi.
Sizde eğer "uygulamalı girişimcilik eğitimini" tamamladı ve sertifikanızı aldı iseniz KOSGEB resmi web sitesinden "Girişimci kaydı" yapıp, daha sonra kullanıcı adı ve şifrenizle girişi yapıp KOSGEB yeni girişimci desteğine başvuru yapabiliyorsunuz.
Ayrıca başvurunun esasını oluşturan KOSGEB iş planı bölümleride daha profesyonel ve kısa hale geldi.
Kolaylıkla online formu doldurup başvuru yapabileceğiniz gibi bir kobi danışmanı ile de çalışabilirsiniz.
Başvurunuzu tamamlamanız adından sistemin verdiği çıktı ve ek belgelerinizi size yakın KOSGEB hizmet müdürlüğüne teslim edip, sizi kurula çağırmalarını bekliyorsunuz.
Destek başvurunz onaylanırsa artık iş kurma aşamasına ona göre geçebilirsiniz. Desteklenmezse de dünyanın sonu değil, kendi bütçenize göre iş fikrinizi projelendirebilir, başka kaynaklardan borç veya kredi bularak hayata geçirebilirsiniz.
Başarılı girişimler dileklerimle.
Kosgeb girişimcilik desteği için girişimci kayıt ve başvuru nasıl yapılır konsunu şuradan izleyebilirsiniz. youtube.com/...
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the_raculaa 3 yıl
Ben bilgisayar malzemeleri satmak için biyer açmayı planlıyorum, kendi kafamda kabaca bi hesap yaptığımda 10bin tl gibi bir tutar dolap, vitrin vb şeylere gidiyor ilk açtığımda 30bin max 35bin liralık toptan malzemeler almayı planlıyorum kosgeb bunun için ödeme yapıyormu yani sermaye için? eğer ödemesse hiç girmicem 3 yıl 8-10bin lira için 3 yıl bağlı kalmak istemem
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1 3 yıl the_raculaa
the_raculaa
Ben bilgisayar malzemeleri satmak için biyer açmayı planlıyorum, kendi kafamda kabaca bi hesap yaptığımda 10bin tl gibi bir tutar dolap, vitrin vb şeylere gidiyor ilk açtığımda 30bin max 35bin liralık toptan malzemeler almayı planlıyorum kosgeb bunun için ödeme yapıyormu yani sermaye için? eğer ödemesse hiç girmicem 3 yıl 8-10bin lira için 3 yıl bağlı kalmak istemem

KOSGEB, alacagin mal için odeme yapmaz. Demirbaş, kira ve işçi desteği verir.
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pUnduli 3 yıl
Eski konu gerçi ama, o işi zaten halihazırda götürecek paranız yoksa hiç girmeyin, KOSGEB den gelecek paraya piyango gözüyle bakın sadece. Denildiği gibi devlet 3 sene şirketi kapattırmıyor, bu sürede ödeyeceğiniz vergi zaten verdiği destek kadar, devlete hava hoş o yüzden.
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Selcukk57 3 yıl
Kosgeb fln uğraşmayın arkadaşlar, bir işe başlamak bu kadar parayla zaten mümkün değil. Başta cazip gelebilir fakat o parayı alabilmek için adama takla attırıyolar. Paranın peşine düşüp işi batırırsın. 50 bin TL ile iş yapabileceğini düşünmek zaten bir hayal ne iş olursa olsun.
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umut_baris 2 yıl Selcukk57
Selcukk57
Kosgeb fln uğraşmayın arkadaşlar, bir işe başlamak bu kadar parayla zaten mümkün değil. Başta cazip gelebilir fakat o parayı alabilmek için adama takla attırıyolar. Paranın peşine düşüp işi batırırsın. 50 bin TL ile iş yapabileceğini düşünmek zaten bir hayal ne iş olursa olsun.

Kesinlikle.
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