MSI Vortex G65 6QF "Atom Karınca" video incelemesi

Bu videomuzda MSI'ın yapısıyla benzerine az rastlanır oyuncu sistemi Vortex G65 6QF'yi günlük bilgisayarımız haline getirip yapısını ele alıyor, oyunlarla test ediyor, performans testleriyle sınıyoruz

Oyuncu ekipmanı üreticisi MSI, oyunculara hitap eden masaüstü sistemleri Nightblade ve Aegis ile tatminkar gücü, minimal ve etkileyici tasarımlarla kullanıcılarla sunuyordu sunmasına ancak şu an masamızda Nightblade’den de küçük ama çok daha hızlı, tabiri caizse donanımlarıyla uçuk bir cihaz, Vortex var.

Kendisi gibi minimal bir kutuyla geliyor ürün, tematik siyah ve kırmızı rengi hakim. İçerisinde koruyucu köpükler içerisinde ürünün kendisi, güç kablosu, bilgilendirici dökümantasyonlarla garanti belgesi ve bir sticker çıkıyor.

19cm eninde, 28cm boyunda ve 20cm uzunluğunda, eşine az rastlanır boyutlara sahip Vortex’in büyük bir kısmında metalik gri, havalandırma ve ortasında siyah plastik malzemeye yer verilmiş. Ürünün ayak kısmı ise metalten, işte aradığım soğuk metal hissi burada. Plastik malzemenin verdiği his metal ayağın verdiği soğuk metal hissi kadar etkileyici değil tabii ama plastiğin de verdiği hissiyat gayet tok, gayet diri. Gövdeyi mümkün olduğunca hafif tutmak adına böyle bir seçime gidilmiş anlaşılan.

Vortex’i masanın üzerine koyar koymaz takdir ediyorsunuz, evet küçük bir sistem, hele ki donanımları düşünüldüğünde, ama asıl farkı hatta daha düşük konfigrasyonlu bir full tower kasanın yanına koyduğunuzda ortaya çıkıyor ki aradaki fark şöyle, full tower kasamın yerine 6 Vortex koyabilirmişim, hatta ve hatta kullandığım ekran kartından da kısa Vortex, ki Vortex’in içerisinde SLI kurulumunda bunun gibi iki ekran kartı var, detaylarına değineceğiz tabii. 4 kilo ağırlığında ve 6.5 litre hacmindeki Vortex boyutları açısından eşine az rastlanır bir ürün, özellikle oyuncular için.

Hava çıkışları petekli muhafazalarla örtülü, ortasında MSI’ın oyuncu serisi logosuna, üst kısmında da güç tuşuna yer verilen kasada boydan boya RGB ledler konumlandırılmış, Dragon Center arayüzünden istediğiniz rengi seçebiliyor, belirli efektler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ledler özellikle de karanlık ortamlarda gerçekten hoş görünüyorlar, oyuncu ekipmanlarında led aydınlatma olmazsa olmazlardan. Logo ise tuhaf bir şekilde aydınlatılmamış, zira daha önce incelediğimiz MSI dizüstülerdeki aynı logo aydınlatılıyordu.

Tasarımını genel olarak değerlendirmek gerekirse eğer hayli küçük ve şık bir robotik tasarım var, LED’lerin efektiyle beraber her an uyanmaya hazır, güçlü bir robot izlenimi veriyor doğrusu, belki ağırlıktan biraz feragat edilerek full metal bir gövdeye yer verilebilirmiş zira bu ağırlığıyla çantaya at götür misali bir senaryo olmayacak şey değil.

Cihazın arkasını döndürdüğümüzde hazne arkasında aydınlatmalı bir MSI ejderhası, hemen altında giriş çıkış portlarını görüyoruz. Dijital ses çıkışı, mikrofon ve ses jackları, 4 tane Tip A USB 3.0 girişi, 2 HDMI 1.4 çıkışı, 2 RJ-45 portu, 2 tane USB 3.1 standardında Tip C portu ve 2 tane mini display portu var.

HDMI 1.4 çıkışları üzerinden 60hz’de 1920x1080, 30hz’de 3840x2160 ve 2560x1440 çözünürlüğünde görüntü alınabiliyor, matrix veya çevresel monitör kurulumu yapılabiliyorsunuz. Mini Display 1.2 portları üzerinden ise 60hz 3840x2160 4K diyebileceğimiz çözünürlükte görüntü alınabiliyor.

Çift RJ-45 portu da bant genişliğini arttırmak amaçlı, iki ayrı modeme veya iki ayrı ağa da bağlanabilirsiniz. Birisindeki internet bağlantısı kopunca diğerinden, siz fark etmeden devam edebiliyorsunuz.

Tip C portları Thunderbolt 3 standardını destekliyorlar, 40 gigabit aktarım hızına sahipler, aynı zamanda 3 amper güç sağlayabiliyorlar, bu portu kullanan yüksek tüketimli veya hızlı şarj destekleyen cihazlara birebir çözüm. Tip C portlu cihazların yaygınlaşması biraz vakit alacak ama iyi bir yatırım. Güç girişi ise cihazın altında.

Sıra geldi bu atom karıncanın içerisindeki donanımlara. Boyutları itibarıyla işlemci ve ekran kartı tarafında dizüstü çözümlerine yer verildiğini düşünebilirsiniz ama öyle değil, zira MSI masaüstü donanımları dizüstüler sığdırmayı başarabilen yetenekli üreticilerden.

Merkezinde Intel’in dört çekirdek dört izlekli 6. nesil Skylake mimarili 14nm i7 6700K’sını bulunduruyor MSI Vortex, normalde 4GHz baz ve 4.2GHz turbo hızına sahip bu işlemci MSI’ın Dragon Center arayüzünden 4.6GHz’e kadar hızaşırtılabiliyor. İşlemci anakarta gömülü değil, isteğe bağlı olarak uyumlu başka işlemciler takılabiliyor.

Silindirik platformun üzerindeki MSI üretimi özel tasarım anakarta tam tamına 64GB DDR4 2133MHz hızında dört RAM takılı, çift kanal olarak çalışıyorlar. SK Hynix marka bellekler yüksek bantgenişliğiyle beraber saniyede 30GB okuma ve 32GB yazma hızına ulaşıyorlar. Oyunların ihtiyacını geçtim, üretkenlik yazılımları için de bol bol boş bellek var.

Depolama tarafında MSI’ın Süper RAID 4, aslında RAID 0 kurulumunda 2 tane 256GB’lık Samsung 950 Pro SSD ve 2.5 inç 1TB 7200RPM Hitachi hard diske yer verilmiş. NVMe M.2 formundaki SSD çözümü PCIe üçüncü jenerasyon X4 ile bağlı ve hızına gelecek olursak eğer tek bir kelime yeterli, inanılmaz! Sıralı okumada saniyede 3 gigabyte sıralı yazmada ise 2.5 gigabyte ve üstünde bir değer veriyor ki SSD cephesinde bile görmeye alışkın olmadığımız yüksek rakamlar.

Hard disk tarafında da MSI’ın dizüstülerinde de tercih ettiği bir model var ve sıralı okuma yazma testlerinde 130mb/s gibi tatminkar bir sonuca imza atıyor. Depolama tarafını toparlayacak olursak eğer SSD’nin adeta uçtuğunu, hard disk kapasitenin ise 2.5 inç form faktöründen ötürü biraz az kaldığını söyleyebilirim, büyük ve önemli dosyalar için harici depolama yerinde olacaktır.

Sıra geldi nasıl sığdırdılar dedirtecek grafik birimine, birimlerine diyelim zira elimizdeki G65 Vortex SLI kurulumunda iki GTX980 barındırıyor bünyesinde ve bunlar masaüstü GTX980’ler, aynı MSI GT80 dizüstünde olduğu gibi, hatta masaüstü GTX980’lerden farklı olarak kart başına 8GB GDDR5 belleğe sahipler. 256 bit veriyoluyla 224GB/s bantgenişliği sunan kartlar MXM formundalar, yani değiştirilebiliyorlar, mesela elimizdeki ürünün bir alt konfigrasyonlusunda GTX960’ın SLI kurulumu mevcut. MSI, Vortex’in yükseltilebilir olduğunu ve destek vereceklerini önemle vurguluyor, tabii bunu zaman gösterecek.

3DMark Vantage’ın 4K performans testiyle teyit ettiğim bir şey var, o da bu sistemin 4K oyunculuğa da hazır olduğu, sanal gerçeklik gözlükleri için de standardın hayli üstünde bir güce sahip Vortex. Oyun testlerimi 28 inç 4K bir monitörde gerçekleştirdim, bu boyuttaki bir monitörde 4K’da kenar yumuşatma açmanın açıkçası bir getirisi olmuyor, testlerimi de bu şekilde yaptığımı belirteyim zira 4K’da, monitörün doğal çözünürlüğü de olması sebebiyle her şey zaten gayet net, gayet berrak, görüntü deneyimini bu çözünürlükte geliştirmeyen ekstra bir yüke gerek yok şahsen.

4K çözünürlükte Witcher 3 gibi doku kalitesi hayli yüksek oyunlarda yüksek kare/saniye oranlarına ulaşmak sadece bu sistem için değil, ekran kartı dünyası için güç bir durum, yalnız bazı oyunlarda 4K’da ayarları düşürseniz dahi kare/saniye oranı ciddi artmıyor, 2K’ya geçildiğinde en yüksek ayarlarda 60-70 kare/saniyeye çıkıyor birden, bu tür oyunlarda 2K’da istikrarlı 60 kare/saniye ile oynamak en mantıklısı, GTA 5’te ise 4K’da herhangi bir problem yok.

Oyun oynuyoruz ama artık oyunlarımızı izleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Xsplit Gamecaster sisteme yüklü olarak geliyor, tercihe bağlı ayarlarınızı yaptıktan sonra kayda başlayabiliyorsunuz. Çevrimiçi oyunlardan tutun da en ağır AAA oyunlara kadar denediğim tüm oyunlarda sıkıntı yaşamadan kayıt alabildim, sistemin yüklü olduğu SSD veya hard disk, kaydı istediğinize alabilirsiniz, problem yaşatmıyor, tabii buradaki en önemli faktörlerden biri de sisteme çok yük bindirmeyen ShadowPlay teknolojisi.

Bu kadar küçük bir gövdede bir power supply da var tabii, bu tarafta MSI’ın özel üretim 450W’lık 80+ Gold sertifikalı bir çözümü kullanılmış. SLI kurulumunda güç tarafında da bir takım iyileştirmeler yapılan iki GTX980 ve i7 6700K’nın TDP değerlerini toplayınca 450W’lık power supply ucu ucuna yetişmiş gibi görünüyor, Dragon center’daki tüketim göstergesi de benzer sonuçlar gösteriyor ancak sistem stabilitesinde, oyun veya üretkenlik yazılımları kullanırken kapanma, kitlenme veya mavi ekran gibi herhangi bir hatayla karşılaşmadım. Kötü power supply’larda üzerinde yazan güç miktarını alamayacağınız gibi kaliteli power supply’larda da üzerinde yazandan fazlasını alabileceğinizi not düşeyim.

MSI, ses çözümü tarafında Realtek’in ALC889’una yer vermiş, dijital ses ve 7.1 çıkışı verebiliyor, 24-bit 192KHz yüksek ses çözünürlüğü desteği sunuyor. Kulaklık ve ses sistemiyle yaptığım testlerdeki deneyimimi olağanüstü iyi veya kötü şeklinde değil de olması gerektiği gibi şeklinde aktarayım, sesler temiz ve net, çevresel ses performansı iyi. Nahimic arayüzündeki müzik, oyun ve film gibi öntanımlı ses ayarlarını uygulayabilir, bunları özelleştirebilirsiniz de ama Nahimic arayüzü üstünde bir de en az 8 bant ekolayzır ayarı olsaymış iyi olurmuş doğrusu.

RJ-45 portlarının ardında ise Killer E2400 modem var. Yüksek performanslı Gigabit Ethernet kontrolcüsü otomatik olarak hangi uygulamaların daha çok bantgenişliğine ihtiyaç duyduğunu belirleyebiliyor veya yazılımı üzerinden manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz, örneğin League of Legends ve CS:GO gibi oyunların veri paketleri önceliğe alınıyor, böylece ping ve ms değerleri düşürülebiliyor ancak bir şartla, internet bağlantınızın iyi olması gerek, bu çözümler iyi bir bağlantının üzerine katabilecek çözümler, bağlantınız kötüyse eğer mucize beklememek gerek. Killer Shield eklentisi de gelen sinyali analiz edip veri paketi hatalarınının önüne geçmeyi amaçlayan bir teknoloji, aynı zamanda voltaj dalgalanmaları aşırı akıma karşı da koruma sağladığı belirtiliyor.

Wi-Fi modülünün kapsama alanı normal seviyede, karşımdaki binadan kayıp olsa da yeterli kalitede sinyali alabildim, 5GHz bandı da destekliyor, bu tarafta da hız anlamında takılırsanız eğer kullanıdınız depolama birimlerinin hızına takılırsınız o da Vortex’inkiler olmaz.

Vortex’in soğutma ve akustik performansı aklınıza takılmış olabilir, dolu dolu böylesi küçük bir paket. Numara bir, ısıya bağlı hız düşüşü yok. 3D Mark ile yaklaşık 24 saat, oyunlarla aralıksız 8 saatlik maratonun ardından bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. İşlemci ısısı dizüstü vari bir çizgide, ağır yük altında 75-85 derece sularında, işlemci hızaşırtıldığında bu değer artıyor elbette, GPU’ların ısısı da 85 derece sularında geziyor. Adobe Premiere gibi üretkenlik ve Handbrake gibi encode yazılımlarında da hız kaybına uğramadan çalışmalarımı tamamlayabildim.

Sistem yük altında girdiğinde ise içerisinde iki GTX980 ve bir i7 6700K olduğunu hatırlatıyor ama rahatsız edici şekilde veya bağırıp çağırırcasına değil, oyun sesleri arasında dikkatinizi dağıtacak veya üzerinize çekecek seviyelere gelmiyor bu ses hiçbir zaman. Hard disk ise biraz sesli, rahatsız edici sesler çıkarabiliyor..

Soğutma ve akustik anlamında yeterli performansı aldığımı söyleyebilirim ama MSI arayüzünde veya açıklamalarındaki gibi hızaşırtma için geniş bir termal bütçe yok, sistem zaten tepeye oynayan bir performans sergilerken hızaşırtma şahsen gerekli değil.

MSI Vortex G65 6QF boyutları ve yapısı itibarıyla özel bir ürün. Küçücük bir alanda bu kadar performans MSI’ın mühendislik gücünün de bir göstergesi, bu mühendislik gücünün kullanıcıya faydası masanızdaki dev kasayı performanstan ödün vermeden daha küçük ve şık bir pakete dönüştürebilmesi şeklinde yansıyor. Vortex G65 6QF’yi bir oyuncu ve yayıncı olarak da beğendiğimi ekleyeyim, bir sistemin ne olursa olsun teklememesi büyük bir zevk, aynı zamanda bir editör olarak da üretkenlik yazılımlarındaki, 4K ve üzeri içeriklerin işlenmesi üretilmesi tarafındaki performansı hayli etkileyici. Yüksek oyun ve üretkenlik performansını küçük alanlarda şık ve eşsiz bir tasarımla isteyen kullanılara önerebileceğim, üst segment bir ürün olmuş Vortex G65 6QF.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

Giriş çıkış anlamında, Tip A USB portlarının sayısı beni tam kurtardı, klavye fare, usb kulaklık ve mikrofon. Tip C portları biraz daha ileriye dönük, 2 RJ-45 portu ise biraz daha profesyonel kullanıma özgü.Ekran kartları PCI-E 2.0 x16 slotları üzerinden bağlılar ve tam yük altında biri x8 2.0 diğeri ise x8 1.1 hızında çalışıyor. Slotların hızı aklınızda soru işaretleri oluşturmuş olabilir, o yüzden şimdi çeşitli ayarlarda yaptığım oyun testlerine göz atalım.Vortex belki bir masaüstü çözümü ancak içerisinde yine Killer ürünü AC 1535 Wi-Fi modülünü de bulunduruyor, çift antenli bu modül sinyalin geldiği noktaya yoğunlaşmayı ve daha hızlı veri aktarımı sağlayan Beamforming ve standart tek sinyalin akline çoklu giriş çıkış sinyali teknolojisi MU-MIMO’yu destekliyor, MU-MIMO için destekli bir modem gerekiyor, bunu belirtelim.Silindirik soğutucu ısınan havayı hortum mantığıyla yukarıdan tahliye ediyor, sistem boştayken tamamiyle duruyor, bu durumdayken içinde ses üreten tek şey 2.5 inçlik diskin dip sesi, boştayken sistem gayet sessiz, indirmeye bırakıp yanıbaşında yat misali.