GEN 5 NVMe SSD alınır mı? "MSI Spatium 570 Pro ve 580 incelemesi"

Bu videoda MSI'ın 5. Nesil NVMe SSD'leri Spatium 570 Pro ve 580'ini inceliyoruz. Devasa soğutucuları, kullanılan kontrolcü ve NAND'ler, sentetik ve gerçek dünya performansları, tüm detaylar videoda.

MSI NVMe SSD’ler iki seriyle birbirinden ayrılıyor, bunlardan ilki 3GB/s civarı hızlardaki Gen 3 ve 7GB/s civarı hızlardaki Gen 4 NVMe SSD’lerden oluşan Klasik serisi, diğeri de aynı şekilde Gen 3, Gen 4 SSD’lerin yanısıra 14GB/s hızlara kadar çıkabilen Gen 5 NVMe SSD’leri de barındıran Spatium serisi. Spatium NVMe SSD’ler de içlerinde soğutuculu ve soğutucusuz olarak ayrılıyorlar. Videomuza konu olan modeller ise Spatium M580 ve M570 Pro Gen 5 NVMe SSD’ler.

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Tasarım, boyutlar ve soğutma kurulumu. MSI’ın FROZR soğutma bloğunu görüyorsunuz ve ben ilk defa bir SSD’de bu kadar kallavi bir çözüm görüyorum, 7CM boyunda ve yaklaşık 8CM eninde, 3 ısı iletim borusuyla birbirlerine bağlı 36 kanattan oluşan bir NVMe SSD için dev gibi bir soğutucu. Isı iletim boruları SSD’ye termal bir pad ile temas ediyor, ürünler geri gitmeyecek olsa içini açıp göstermek isterdim lakin orijinal soğutma performansını etkilememek için açmayacağım, kusura bakmayın arkadaşlar.

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Soğutucusuz bir NVMe SSD yaklaşık 10 gram ağırlığında, bunlar ise yaklaşık 140 gram ağırlığında yani 14 katı. MSI’ın iddiasına göre çalışma sıcaklığını 20 dereceye kadar fark ettirebiliyor.

Diğer M.2 NVMe SSD’lerle kıyaslandığında devasa görünseler de 2280 formundalar. PCIe Gen5x4 arayüzünü kullanıyorlar, içlerinde Phison E26 kontrolcü var, yaklaşık 15 markanın yine Gen5 SSD’lerinde kullandıkları güvenilir ve aslında ilk Gen 5 SSD kontrolcüsü. M580 de M570 Pro’da da Micron’un 232 katmanlı 3D TLC yongaları kullanılıyor. Elimizdeki örnekler 2TB’lık olanları, 4GB LPDDR4 DRAM’le beraber geliyorlar. Aslında Gen 4 olup MLC NAND’lerle gelen rakipleri olduğu için burada da TLC yani hücre başına 3 bit yazılan NAND’ler yerine, MLC yani hücre başına 2 bit yazılan, kağıt üstünde daha uzun ömürlü MLC NAND’leri görmek isterdim. Lakin MSI, Crucial, Gigabyte, Corsair hepsi bu nesilde TLC kullanıyor, dolayısıyla en azından şimdilik Gen 5 SSD’lerin normali 3D TLC NAND’ler.

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Garanti ve ömür konusunda MSI 5 yıl garanti veriyor, 2TB’lık modeller için 1400TBW yani terabayt yazım ömründen bahsetmiş. Günlük bir kullanım, internette sörf, mail takibi, oyun oynamak gibi, SSD’ye 10GB bile yazmıyorsunuz aslında ama diyelim ki günde 767GB yazıyorsunuz, ayda 23TB eder, yılda 276TB, kağıt üstü ömrüne ulaşmanız böyle uçuk bir kullanımla 5 yılınızı alır ki biraz şanslıysanız iddia edilen ömrü katlayabiliyorsunuz. 1.6 milyon MTBF, daha anlaşılır dille 1.6 milyon saate kadar hatasız çalışabilir ibaresi var. Bu ekstrem bir örnek, iyi kameralarla RAW çekip içerik üretiyor olsanız dahi yine ekstrem bir örnek ama özeti şudur, sistemden sisteme taşıyabileceğiniz, yıllar yıllar kullanabileceğiniz uzun ömürlü bir SSD.

İkisinin de 1TB/2TB ve 4TB seçenekleri var, M570 Pro 12.4GB/saniyeye kadar okuma, 11.8GB/saniye yazma hızlarına çıkabiliyor, M580 ise 14.6GB/saniyeye kadar okuma ve 12.7GB/saniyeye kadar yazma hızlarına çıkabiliyor. İkisi de 11W civarı tüketiyor, tüketimi NVMe bir SSD’ye göre yüksek ama şu açıdan önemi yok, dizüstüde biraz daha tüketimi düşük SSD’leri tercih etmek kullanım süresi kazandırır ama zaten bunları bu halleriyle bir dizüstü bilgisayara takamazsınız, Mini ITX bir kasaya da sığmayabilirler belki bu karar değiştirici olabilir.

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Crystaldiskmark. M580 de M570 Pro da kağıt üstünde ne dediyse yaptı, sıralı okuma ve yazma sonuçlarını görüyorsunuz ama aslında önemli olan doluyken ne kadar performans gösterebildikleri. %80 civarı dolulukta testleri tekrarladım, M570 Pro’da kayıp sıralı okumada sadece 300MB/saniye civarı, 4KB testinde fark yüzdeye vurulduğunda belirgin lakin genel tablo çok çok iyi, kaba tabirle çiçek gibi.

AttoDiskBenchmark. 4KB testine baktığımızda arada M570 Pro 30-40MB/saniye civarı daha iyi, genel manada 512byte’tan 64KB’a kadar gayet benzer seyrettiler, sonrasında ise M580 maksimum okuma ve yazma hızı daha yüksek olduğu için bayrağı taşıdı.

Anvil’s Storage Utilities. Oldukça eski ama hala iş görür bir test, skor sistemiyle çalışıyor bir diğer ürünle kıyaslamayı kolaylaştırıyor aslında. Toplam skor gayet yakın olsa da M570 Pro IOPS yani saniye başına girdi çıktı sayısı anlamında özellikle yazmada biraz daha iyi.

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Yine aynı şekilde AS SSD Benchmark’ta skor alıyorsunuz, bununla kıyaslayabilirsiniz ve yine 4KB 64 izlekli testte yazmada M570 Pro önde seyretti, erişim süreleri ise harika.

3D Mark’ın depolama testine geldiğimizde M570 Pro hem toplam skorda, hem bant genişliğinde hem de özellikle oyun testlerindeki erişim sürelerinde daha iyi sonuçlara imza attı. Özetle M570 Pro daha parçacıklı dosya bütünlerini işlemede daha iyi, M580 daha az parçacıklı iş yüklerinde daha hızlı.

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Gerçek dünyadan bir test, gerçekleri ortaya çıkaran test bu, dosya aktarımı testi. M580’e M570 Pro’dan yaklaşık 1TB’lık 8-9 parçadan oluşan bir aktarım başlattım, yaklaşık 500GB’ını 3.5GB/saniye ile aktardı ve sonrasında 2.1-2.5GB/saniye civarıyla devam etti. Aynı testi bu sefer M570 Pro’ya uyguladım, M580’den aynı dosya setini attım, 3.7GB/saniye ile başlayıp hızı 3GB/saniye civarlarına çekildi lakin hem toplamda daha yüksek yazma hızı sundu hem de hız eğrisi daha stabil seyretti.

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Termal testler. Devasa soğutucunun parladığı yer işte burası, M570 Pro sentetik testte de gerçek dünya testinde de maksimum 65 dereceye çıktı, M580 ise 73 dereceyi gördü ki bu SSD’ler 85 dereceye gelene kadar hız kesmiyorlar.

Yalnız pasif bir şekilde bu hızlarda bu çalışma sıcaklığını elde etmenin bir bedeli de var, büyük soğutma bloğu iyi, hoş lakin anakartınızın kendi soğutma plakasını çıkarmanız gerek, bu da sisteme göre değişmekle beraber anakart ve kasa etrafındaki tasarım bütünlüğünü bozabiliyor.

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MSI Spatium M580 ve M570 Pro. Benim şahsen denediğim en hızlı NVMe SSD’ler oldular ve bugün üst segment, limitsiz bir kasa toplayacak olsam aklıma gelecek ilk M.2 formu SSD’ler haline geldiler. Peki sen olsan hangisini tercih ederdin diye soracak olursanız M570 Pro’yu tercih ederdim, parçacıklı iş yüklerinde biraz daha iyi, uzun süren yazmalarda da daha iyi. İşin içine fiyatlar girdiğinde hangisini alırdım? Hangisi daha uyguna geliyorsa onu alırdım çünkü çoğu zaman minimal farklar görüyorsunuz, ikisi de üst segment kasalara gidecek çok iyi çözümler.





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