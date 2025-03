One UI 7 güncelleme takvimi açıklandı! One UI 7 ne zaman gelecek?

One UI 7, Samsung cihazlarınızı yapay zeka ile daha akıllı hale getiriyor. Bu videoda, güncellemenin getireceği özellikleri ve hangi modellere ne zaman geleceğini öğrenin.

Samsung'un yapay zeka uyumlu Android 15 tabanlı One UI 7 işletim sistemiyle ilgili güncelleme tarih ve telefon modellerine dair detayları bu videoda bulabilirsiniz! One UI 7, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştıracak birçok yeni özellik getiriyor. Now Bar ve Now Brief özellikleri, kilit ekranında canlı bildirimler ve kişiselleştirilmiş içerik özetleri sunuyor.

Doğal dilde arama özelliği, yapay zeka desteğiyle ayarları ve fotoğrafları daha kolay bulmanızı sağlıyor. Gemini’ye yan düğmeyle erişim ve geliştirilmiş üretken yapay zeka özellikleri, kullanıcıların işlerini daha verimli yapmasına yardımcı oluyor. Samsung, One UI 7 güncellemesini kademeli olarak dağıtmaya başlıyor.

İlk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modellerine 10 Nisan'da ulaşacak. Diğer modellere ait detayları yine videomuzda ve Donanım Haber sayfalarında bulabilirsiniz. Rakip ürünlerdeki işletim sistemi güncellemeleriyle kıyaslayınca, Samsung'un One UI 7, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap veriyor.

Yapay zeka devrimi, telefon kullanımını tamamen değiştiriyor. Kamera iyileştirmeleri, sesli asistanlar ve performans yönetimi gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu videoyu beğendiyseniz, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.

