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    En ucuz Tesla Model Y Türkiye'de satışa sunuldu | Chery Tiggo 9L tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde %10'luk dilimden gelen yeni Tesla Model Y SR'ı ve Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Çinli otomobilleri konuştuk.            

    Programımızın bu haftaki bölümünde %10'luk dilimden gelen yeni Tesla Model Y SR'ı ve Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Çinli otomobilleri konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:28 - Yeni Tesla Model Y SR Türkiye'de

    09:27 - Chery Tiggo 9L tanıtıldı

    15:24 - Chery Himla pickup tanıtıldı

    20:11 - BYD'nin ultra lüks SUV modeli Yangwang U8L

    25:55 - AUDI E5 Sportback tanıtıldı

    32:46 - JAECOO J5 EV tanıtıldı

    38:03 - Kapanış

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