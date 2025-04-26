En ucuz Tesla Model Y Türkiye'de satışa sunuldu | Chery Tiggo 9L tanıtıldı - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde %10'luk dilimden gelen yeni Tesla Model Y SR'ı ve Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Çinli otomobilleri konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde %10'luk dilimden gelen yeni Tesla Model Y SR'ı ve Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Çinli otomobilleri konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:28 - Yeni Tesla Model Y SR Türkiye'de

09:27 - Chery Tiggo 9L tanıtıldı

15:24 - Chery Himla pickup tanıtıldı

20:11 - BYD'nin ultra lüks SUV modeli Yangwang U8L

25:55 - AUDI E5 Sportback tanıtıldı

32:46 - JAECOO J5 EV tanıtıldı

38:03 - Kapanış

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