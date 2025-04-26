En ucuz Tesla Model Y Türkiye'de satışa sunuldu | Chery Tiggo 9L tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde %10'luk dilimden gelen yeni Tesla Model Y SR'ı ve Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Çinli otomobilleri konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:28 - Yeni Tesla Model Y SR Türkiye'de
09:27 - Chery Tiggo 9L tanıtıldı
15:24 - Chery Himla pickup tanıtıldı
20:11 - BYD'nin ultra lüks SUV modeli Yangwang U8L
25:55 - AUDI E5 Sportback tanıtıldı
32:46 - JAECOO J5 EV tanıtıldı
38:03 - Kapanış