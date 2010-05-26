Marvell, 99$'dan sunmayı planladığı tablet bilgisayarını gösterdi

IDC'nin araştırmasına göre bu yıl 7.6 milyon adetlik satış hacmine ulaşacak netbook pazarı, donanım üreticilerinin yeni ilgi alanı olmaya aday görünüyor zira pek çok firmanın pazara girmek için fırsat kolladığı kulaktan kulağa dolaşmakta. İşte o isimler arasında yer alan Marvell, 100$ seviyesinden satışa sunulması planlanan yeni tabletini gün ışığına çıkardı.

10-inç büyüklüğünde olan ve firmanın kendisi tarafından geliştirilen ARM tabanlı ARMADA 610 platformundan güç alan tablet bilgisayarın Android işletim sistemiyle sunulacağı belirtiliyor. Henüz üretime yönelik örneklendirme aşamasında olmasına rağmen şık bir görünüme sahip olan cihaz, Flash desteği ve 3D hızlandırma yeteneği ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında ön kamera, microSD kart slotu, HDMI çıkışı, USB portu, Bluetooth, GPS ve WiFi gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayarın, yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.