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Marvell, 99$'dan sunmayı planladığı tablet bilgisayarını gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Marvell, 99$'dan sunmayı planladığı tablet bilgisayarını gösterdi
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IDC'nin araştırmasına göre bu yıl 7.6 milyon adetlik satış hacmine ulaşacak netbook pazarı, donanım üreticilerinin yeni ilgi alanı olmaya aday görünüyor zira pek çok firmanın pazara girmek için fırsat kolladığı kulaktan kulağa dolaşmakta. İşte o isimler arasında yer alan Marvell, 100$ seviyesinden satışa sunulması planlanan yeni tabletini gün ışığına çıkardı.

10-inç büyüklüğünde olan ve firmanın kendisi tarafından geliştirilen ARM tabanlı ARMADA 610 platformundan güç alan tablet bilgisayarın Android işletim sistemiyle sunulacağı belirtiliyor. Henüz üretime yönelik örneklendirme aşamasında olmasına rağmen şık bir görünüme sahip olan cihaz, Flash desteği ve 3D hızlandırma yeteneği ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında ön kamera, microSD kart slotu, HDMI çıkışı, USB portu, Bluetooth, GPS ve WiFi gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayarın, yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

Marvell, 99$'dan sunmayı planladığı tablet bilgisayarını gösterdi
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Marvell, 99$'dan sunmayı planladığı tablet bilgisayarını gösterdi
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namigencan 9 yıl
türkiye satış fiyatı bence 350 tl olur. bu gelsin hemen alırım.
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napolyon94 9 yıl
500 liraya gelir bu çakma ipad
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Batuist 9 yıl
en çok merak ettiğim konu ekranın kapasitif olup olmadığı..
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n3k 9 yıl

Batuist

en çok merak ettiğim konu ekranın kapasitif olup olmadığı..


pek sanmıyorum bu fiyata kapasitif ekran satacaklarını.. maliyeti feci yükselir çünkü ekran kapasitif olur ise.
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DraGonS 9 yıl
yav iphone da amerika da 199$ ama Türkiye de ki fiyatları belli.
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Emre Kocakaya 9 yıl
TR fiyatını peşinen söyleyeyim 300$
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abdulmusavvir 9 yıl
x86 tabanlı VIA işlemci kullanan tabletler vardı, gelse alacam, windows kurarım, henüz android'e geçemem, windowsda terkedemiyeceğim 2 program var.
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sertacaygun 9 yıl
Kapazitif ekran olmalı. Yoksa tutacağını sanmıyorum.
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yc#1 9 yıl
İlk cünlede tablet pazarı yerine sehven netbook pazarı ifadesi kullanılmış. Düzeltilmesi mümkün müdür ?
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grafiker 9 yıl
Bugün dandik resim çerçeveleri bile ( dijital) fiyatı bundan pahalı :)
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sgnr 9 yıl
Uygun olursa fiyatı ülkemizdede kesin alırım bitane.
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TRaMbLeN 9 yıl
200 dolar bile olsa çok satar diye düşünüyorum . Arm tabanlı , android işletim sistemli tabletleri ucuz fiyat etiketleri ile görmek sevindirici olacak . En azından bir kere alıp tam almış olur tüketici.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
100 usd cok iyi bir fiyat tr de +50 usd eklense 150usd+kdv cok satar..
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