Meizu 16 elimizde: Amiral gemisi katili telefon

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Meizu'nun yeni nesil süper telefon modeli Meizu 16, Türkiye'de ilk defa elimizde. Ekrandan parmak izi okuyan bu telefon hem tasarımı hem de özellikleri ve fiyatıyla yeni amiral gemisi katili.
Son günlerin en heyecan verici telefonlarından olan Meizu 16, Türkiye'de ilk defa elimize ulaştı. %91.18 olan ekran/kasa oranı ile etkileyici bir görsellik sunan telefon, ekrandan parmakizi okuma özelliği ile dünya devi üreticilere de göz dağı veriyor. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıp, ilk değerlendirmesini yapıyor ayrıca Xiaomi Mi8 ve OnePlus 6 ile yanyana getirip performansını kıyaslıyoruz.
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Ekranda parmak izi okuma
6 inç super amoled full hd ekran
Snapdragon 845
12 mp f1.8 +20 mp çift arka kamera
20 mp ön kamera
Mi8 den iyi fiyat performans telefonu 395 dolar. Umarım meizu türkiye bu telefonu geç olmadan uygun fiyatla getirir. Çıkacak telefonları düşündüğümüzde belki mate 20 pro veya yeni iphone da note 9 da olduğu gibi ekranda parmak izi okuma olmayacak. Kendisinden 2 kat pahalı telefonlardan eksiği yok fazlası var.
Facebook sayfalarının Türkçe olanı Resmi Fan Kitlesi paylaştığı sayfa Resmi Global sayfa
Altta attığım ise whitepaper denilen resmi teknik bilgi dokümanı
m.facebook.com/...
Türkiye kapalı grubu
Cihaz hakkında son söyleyeceğim şey plus modeli gerek op6 gerekse diğerlerinden daha yüksek puan alacaktır çünkü ısıyı dağatacağı alan daha büyük daha efektif olacaktır.
2499tl diyen ölücüler de direk çin fiyatına istiyor
Meizu kullandığınız çöp xiaomi lere benzemez
gerek pro7plus gerek meizu 15 plus malzeme kalitesi yönünden rakipsiz cihazlardı. op5t den bile iyiydi pro7plus rakiplerinin tek özelliği sd835 bulundurmasıydı
Meizu 15 plus çıtayı çok daha yukarı taşıdı
Türkiye de malzeme kalitesi kamera kalitesi ses kalitesi vs gibi şeyleri bırak 3.5mm girişi olmayan stereo hoparlörü olmayan Ekranında parmak izi okuyucusu bulunmayan Ekranı super amoled olmayan(Resmi sitesinde amoled yazıyor) mi8 3899tl gibi bir rakama satılırken ve Türkiye distribütör fiyatları belliyken meizu gibi ses konusunda stabilite konusunda malzeme kalitesi konusunda en üst bir firmaya saçma bir rakam söylüyorsun dalgalı dolar kuruna rağmen firma 3000tl ye getirebilirse öp başına koy meizu fiyatlarını hala sabit tutarken diğer fırsatçı firmalar çöp minote3 lere mi6lara ne ne istiyor mi6 3000+ oldu mi8 dende op6danda iyi cihaz hele kulaklık çıkışı ve kamerası yok mu oda ayrı bir güzel
grubumuzda p20 pro ile kamera kıyaslaması da mevcuttur.