Meizu 16 elimizde: Amiral gemisi katili telefon

Meizu'nun yeni nesil süper telefon modeli Meizu 16, Türkiye'de ilk defa elimizde. Ekrandan parmak izi okuyan bu telefon hem tasarımı hem de özellikleri ve fiyatıyla yeni amiral gemisi katili.

Son günlerin en heyecan verici telefonlarından olan Meizu 16, Türkiye'de ilk defa elimize ulaştı. %91.18 olan ekran/kasa oranı ile etkileyici bir görsellik sunan telefon, ekrandan parmakizi okuma özelliği ile dünya devi üreticilere de göz dağı veriyor. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıp, ilk değerlendirmesini yapıyor ayrıca Xiaomi Mi8 ve OnePlus 6 ile yanyana getirip performansını kıyaslıyoruz.