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Meizu 16 elimizde: Amiral gemisi katili telefon

9 ay
24,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu'nun yeni nesil süper telefon modeli Meizu 16, Türkiye'de ilk defa elimizde. Ekrandan parmak izi okuyan bu telefon hem tasarımı hem de özellikleri ve fiyatıyla yeni amiral gemisi katili.
Son günlerin en heyecan verici telefonlarından olan Meizu 16, Türkiye'de ilk defa elimize ulaştı. %91.18 olan ekran/kasa oranı ile etkileyici bir görsellik sunan telefon, ekrandan parmakizi okuma özelliği ile dünya devi üreticilere de göz dağı veriyor. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıp, ilk değerlendirmesini yapıyor ayrıca Xiaomi Mi8 ve OnePlus 6 ile yanyana getirip performansını kıyaslıyoruz.

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TearsForFears 9 ay en beğenilen
Çentiksiz güzel tasarım
Ekranda parmak izi okuma
6 inç super amoled full hd ekran
Snapdragon 845
12 mp f1.8 +20 mp çift arka kamera
20 mp ön kamera
Mi8 den iyi fiyat performans telefonu 395 dolar. Umarım meizu türkiye bu telefonu geç olmadan uygun fiyatla getirir. Çıkacak telefonları düşündüğümüzde belki mate 20 pro veya yeni iphone da note 9 da olduğu gibi ekranda parmak izi okuma olmayacak. Kendisinden 2 kat pahalı telefonlardan eksiği yok fazlası var.
Çentiksiz güzel tasarımEkranda parmak izi okuma6 inç super amoled full hd ekranSnapdragon 84512 mp f1.8 +20 mp çift arka kamera20 mp ön k...
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blackcat67 9 ay
Meizu ve Xiaomi kavgası gerçekten çok anlamsız bir kavga. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki iki firmanın hitap ettiği kitle çok farklı. Xiaomi sözde ucuza yüksek performanslı telefonlar üretirken Meiuzu ucuza Xiaomi'den daha kaliteli ve donanımlı telefonlar üretiyor. Şimdi meiuzu kullanmayan kitleler elbette laf dalaşına girecektir ancak bir xiaomi kullanıcısı olarak şunu söylüyorum Meiuzu Flyme 7 arayüzü ve Meiuzu 16 modeli ile gönlümde taht kurdu diyebilirim. Xioami artık öyle bir hale geldiki yazılım konusunda çok ama çok saçmalamaya başladılar. Düşünün müzik çaların bildirim çubuğunda geri butonunu bile eklemekten aciz bir hale geldiler. Yeni gelecek miui 10 inanın bana hiç kimseyi memnun etmeyecek. Stabil diye sundukları sürümlerde bile bir sürü bugla karşılaşabiliyorsunuz. Geri bildirim yapılmasına rağmen hiç bir sorunla doğru dürüst ilgilenmiyorlar. Xiaomi birçok özelliği hindistan ve çine özel yapıyor. Burada ciddi bir ayrım söz konusu. Kilit ekranında değişen wallpaper özelliğini bile bölgeyi hindistan yaptığımızda kullanabiliyoruz. Uygulamalarında kapatmamıza rağmen çıkan reklamlar ise ayrı bir çılgınlık. Artık markadan ciddi manada soğumaya başladım ve şimdiden bir alternatif arayışına girdim. Muhtemelen bu alternatif Meiuzu olacak..
Meizu ve Xiaomi kavgası gerçekten çok anlamsız bir kavga. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki iki firmanın hitap ettiği kitle çok farklı. Xiaomi sözde ucuza yü...
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YediGüzelAdam 9 ay ozankardes
cihazın global sürümünde band20 mevcut
Facebook sayfalarının Türkçe olanı Resmi Fan Kitlesi paylaştığı sayfa Resmi Global sayfa
Altta attığım ise whitepaper denilen resmi teknik bilgi dokümanı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

m.facebook.com/...
Türkiye kapalı grubu
Cihaz hakkında son söyleyeceğim şey plus modeli gerek op6 gerekse diğerlerinden daha yüksek puan alacaktır çünkü ısıyı dağatacağı alan daha büyük daha efektif olacaktır.
2499tl diyen ölücüler de direk çin fiyatına istiyor
Meizu kullandığınız çöp xiaomi lere benzemez
gerek pro7plus gerek meizu 15 plus malzeme kalitesi yönünden rakipsiz cihazlardı. op5t den bile iyiydi pro7plus rakiplerinin tek özelliği sd835 bulundurmasıydı
Meizu 15 plus çıtayı çok daha yukarı taşıdı
Türkiye de malzeme kalitesi kamera kalitesi ses kalitesi vs gibi şeyleri bırak 3.5mm girişi olmayan stereo hoparlörü olmayan Ekranında parmak izi okuyucusu bulunmayan Ekranı super amoled olmayan(Resmi sitesinde amoled yazıyor) mi8 3899tl gibi bir rakama satılırken ve Türkiye distribütör fiyatları belliyken meizu gibi ses konusunda stabilite konusunda malzeme kalitesi konusunda en üst bir firmaya saçma bir rakam söylüyorsun dalgalı dolar kuruna rağmen firma 3000tl ye getirebilirse öp başına koy meizu fiyatlarını hala sabit tutarken diğer fırsatçı firmalar çöp minote3 lere mi6lara ne ne istiyor mi6 3000+ oldu mi8 dende op6danda iyi cihaz hele kulaklık çıkışı ve kamerası yok mu oda ayrı bir güzel
grubumuzda p20 pro ile kamera kıyaslaması da mevcuttur.
cihazın global sürümünde band20 mevcutFacebook sayfalarının Türkçe olanı Resmi Fan Kitlesi paylaştığı sayfa Resmi Global sayfaAltta attığım ise whitep...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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granma79 1 ay
Xiaomi Mi6X (4/64/Mavi) telefonum var. 3-4 aylık telefon. Hiç çizik vs yok, tertemiz. Meizu 16 (Global) ile takas düşünen varsa özel mesaj atsın lütfen...
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aykutgs54 2 ay
16x yani meizu 16'nın sar değeri nedir yardımcı olur musunuz kitapçıklarda yazar ?
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Japonya 3 ay
Pil performansı nasıldır? 16x almayı düşünüyorum
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-w K- 3 ay
Şimdiye kadar Xiaomi, Samsung, Apple, Nokia gibi cihazlar kullandım ve şuanki telefonum Meizu 16th. Üst mesajlarda oyun performansından bahsetmiştim - iyi, foto kalitesi de iyi. Onun dışında yazılımsal olarak en kötü işletim sistemi. Sorunlar:
Ekrana sürekli "Location Permission" dialogu çıkıyor.
Video bazen ses kaydı yapmıyor.
Kendi Audio Recorder uygulaması ses kaydı yapmıyor.
Gece modundan bazen çıkmıyor. Bir keresinde restart etmek zorunda kaldım.
Whatsapp gibi app lerin kullandığı Fast Reply çalışmıyor.
Bunlar 10 saniye düşündükten sonra aklıma gelenler. Telefon piyasaya sürülürken testler yapılmadan çıkmış, tek açıklaması bu. Israf. Apple'dan şaşan aklıma şey ediyim.
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__Nikolaus__ 3 ay -w K-
Zaten alan olmadı hocam , ana konusunu açtım 2 haftada 10 cevap gelmedi konuya
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psychicsaw 4 ay
Valla iki app çalışmadı diye memnuniyetsiz olacak değilim.
Pişman değilim, fiyatına göre çok iyi bir telefon ve hala öyle düşünüyorum.
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Sawasson 4 ay
Hangisine katil desek leş çıkıyor
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psychicsaw 4 ay
3 gündür bu cihazı kullanıyorum kendi deneyimlerim şöyle,
+ Ekran kasa oranı
+ Ekrandan parmak izi okuyucu gayet yeterli hızda
+ Ses çıkışı samsung s7edge ve s6 dan çok daha iyi. Eq bozmuyor.
+ Fiyat/Performans - Cihaz epey hızlı
+ Kamera benim için epey iyi iphone 7plus ve samsung s7edge ile karşılaştırdık daha iyi olduğuna kanaat getirdik. Yazılımla daha iyi hale gelebilir.
- Garanti cep uygulaması çalışmıyor
- Ekran bölme olayında bug var mavi çizgi kalıyor
- Android 8 ile geliyor. (Android 9 alacağı düşünülüyor. google bir programına kayıtlıymış detayları hatırlamıyorum)
- Diğer kullanıcı yorumları da pek parlak değil, yazılım ile ilgili.
+/- baktığımda benim için hala alınabilir bir telefon, fiyat 2940 gibi geldi bana, Axess ve gittigidiyor %3 indirimi ile.
mi 8 almayı düşünüyordum ama xiaomi garantili olmuyordu ve yerleşik reklam olayı biraz sinir bozucu olabilir diye düşündüm.
Sonuç olarak memnunum.
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eP_362 4 ay psychicsaw
Son sürüme güncellediniz mi?
flymeos.com/...
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-w K- 4 ay
Ekrana kap vs almamıştım ve geçen gün yere düşünce ekranın altı kırıldı, iç kısmı gözüküyor cihazın. Acaba garanti bu konuda yardımcı olabilir mi?
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kuyuduzu 4 ay
selam forumdaşlar.
şu aralar meizu radarımda.
marka takıntım yok.
çin markalarının hepsi özel ve güzel benim gözümde.
ancak uzun ömürlülük konusunda, yazılım istikrarı konusunda meizu'yı önerebilir misiniz?
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mustaac 4 ay
Hepsi metal kasa diyorlar. Beyaz olan alüminyum üstüne seramik boya.
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