    Televizyon Tavsiyeleri - Nisan 2026

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Nisan ayında fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Nisan ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

    00:00 - Giriş
    00:15 - iFFALCON U95A
    02:08 - TCL Q7C
    03:37 - LG OLED C54LA
    05:25 - Samsung S90F
    07:00 - Kapanış

    iFFALCON U95A 50" 30.000TL, 55" 43.000TL, 65" 54.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 50"-55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma 
    - FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
    - AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

    TCL Q7C 55" 52.000TL, 65" 72.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 55" Precise 720 bölge Mini Led arka aydınlatma 
    - 65" Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - Gerçek 10bit, DCI-P3 %97, 7000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
    - Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
    - AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

    LG OLED C54LA 55" 72.000TL, 65" 89.000TL
    - UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    - a9 Gen 8 AI Processor 4K
    - Beş yıl yazılım güncellemesi sözü
    - WebOS 25 işletim sistemi

    Samsung S90F 55" 80.000TL, 65" 101.000TL
    - UHD Samsung QD-OLED 120Hz (144) panel
    - Gerçek 10bit, DCI-P3 %100, 0.1ms
    - HDR10+ Adaptive, HLG desteği
    - ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
    - 2.1 40W hoparlör, Dolby Atmos
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı
    - Donanım platformu NQ4 AI Gen3 işlemci
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
    - One UI Tizen işletim sistemi

