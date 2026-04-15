Televizyon Tavsiyeleri - Nisan 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Nisan ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

00:00 - Giriş

00:15 - iFFALCON U95A

02:08 - TCL Q7C

03:37 - LG OLED C54LA

05:25 - Samsung S90F

07:00 - Kapanış

iFFALCON U95A 50" 30.000TL, 55" 43.000TL, 65" 54.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 50"-55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma

- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

TCL Q7C 55" 52.000TL, 65" 72.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 55" Precise 720 bölge Mini Led arka aydınlatma

- 65" Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, DCI-P3 %97, 7000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0

- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

LG OLED C54LA 55" 72.000TL, 65" 89.000TL

- UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0

- a9 Gen 8 AI Processor 4K

- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü

- WebOS 25 işletim sistemi

Samsung S90F 55" 80.000TL, 65" 101.000TL

- UHD Samsung QD-OLED 120Hz (144) panel

- Gerçek 10bit, DCI-P3 %100, 0.1ms

- HDR10+ Adaptive, HLG desteği

- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR

- 2.1 40W hoparlör, Dolby Atmos

- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı

- Donanım platformu NQ4 AI Gen3 işlemci

- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü

- One UI Tizen işletim sistemi