Televizyon Tavsiyeleri - Nisan 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Nisan ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.
00:00 - Giriş
00:15 - iFFALCON U95A
02:08 - TCL Q7C
03:37 - LG OLED C54LA
05:25 - Samsung S90F
07:00 - Kapanış
iFFALCON U95A 50" 30.000TL, 55" 43.000TL, 65" 54.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 50"-55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü
TCL Q7C 55" 52.000TL, 65" 72.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 55" Precise 720 bölge Mini Led arka aydınlatma
- 65" Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, DCI-P3 %97, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü
LG OLED C54LA 55" 72.000TL, 65" 89.000TL
- UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü
- WebOS 25 işletim sistemi
Samsung S90F 55" 80.000TL, 65" 101.000TL
- UHD Samsung QD-OLED 120Hz (144) panel
- Gerçek 10bit, DCI-P3 %100, 0.1ms
- HDR10+ Adaptive, HLG desteği
- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 2.1 40W hoparlör, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı
- Donanım platformu NQ4 AI Gen3 işlemci
- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
- One UI Tizen işletim sistemi