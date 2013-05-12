Milli Muharebe Tankımız "ALTAY" özel video

IDEF13 sona ererken fuar alanında sizler için incelediğimiz Milli Savunma Silahlarımız ile ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda Milli Muharebe Tankımız "Altay" ile ilgili özel görüntüler ve bilgiler sizleri bekliyor.

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