Milli Muharebe Tankımız "ALTAY" özel video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Hükümeti çok aşırı derecedede desteklersin veya nefret edersin, hiç önemli değil. Ama Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki uygulanan ambargodan sonra ülkemizin aklı başına gelmiştir. Erbakan motor fabrikası açtırmıştır, Özal modernizasyon olsa bile ilk kez havacılıkta (tabi ki Vecihi Hürküş-Nuri Demirağ ve Şakir Zümre'ye karşı engellemeler tarihimizin kara sayfalarıdır.) ve uçak sanayisine tekrardan giriş yapmıştır. Vakt-i zamanında Israil ile bilmem kaç tane yapılan Heron anlaşması iptal edilmiştir ve 2004te gerçekten marka olan ASELSAN ve TAI ciddi manada atılım yapmıştır, yerli projelere önem verilmiştir. HAVELSAN'da ciddi manada yerli yazılım ve simülasyon konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Yine SOM(Milli seyir fuzesi) ve CİRİT füzesinin ihracat rakamları hiç fena değil. Öyle veya böyle tamamını üretmesekte uydu projeleri başlatılmış ve Mitsubishi ile ortak çalışan mühendislerimiz tecrübelerini 2017'deki tamamı yerli olan uydu projesi (Türksat 6A) kapsamında pratike dökecek. Bu çalışmalar ciddi manada 2004ten sonra başlatılmıştır. Özellikle Savunma Sanayii eski müsteşarı (geçen sene görevi bitti) Murat Bayar insiyatif alarak oldukça önemli katkı yaptı bu çalışmalara. Yine Kale-Bayraktar yerli insansiz hava aracı, Vestel-Karayel insansiz hava aracı ve TAI üretimi ANKA insansiz hava aracıyla bu sektörde de önemli bir atılım gerçekleşti. (Çünkü; 4 ülke var şu an kendi IHAsını üreten; ABD, Israil, Rusya ve biz.) Yani bütün bunlar ideolojiden bağımsız degerlendirmelerdir. Ve bu çalışmaların çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder bütün bu çalışmalar.
|Motor mithsubishi olacak deniyordu ama vazgeçilmiş sanırım. Yerli motor için hazırlıklar başlamış
fukox
Aynen hocam. Zaten TÜMOSAN fizibilite ve AR-GE çalışmalarını epeydir yürütüyordu yerli motor için. İnşallah iyi olur, yakışır ALTAY'a.
fukox
Motor Alman MTU'nun EPP 1500 BG modeli. Yerlisini de yapacaklar sözde ama ona rahat 10-15 sene var. Tank motoru öyle kolay iş değil. hele ki mobileti bile lisanslı üreten bizler için.
|%100 yerli üretimleri görmek dileğiyle..
| Güzel tanka benziyor , Türkün gücünü gösterelim. Bölücü şerefsiz militanların oyununa gelmeyin , artık sanal alemde psikilojik savaş yapmaya çalışıyorlar. DAha düne kadar face nedir bilmeyen vatanhainleri şimdi face hesaplarıyla özellikle adının başında TC olan kişilere hakaret mesajları yollamaya başladılar.
Ülke olarak çok kötü duruma gidiyoruz , cemaat tayyip savaşı derken asıl olan tehlkeyi göremiyoruz. Ama bunlara bu yüzü veren akpdir , ben bilirim 10 yıl önce sokağa çıkmayan militanlar şimdi istanbulun ortasında miting düzenliyor ve özgürlük diye bağırıyorlar. Özgürlükte neyin özgürlüğü sizi hapisaneye atan mı var , herşeyden yararlanıp vatanına ihanet eden şerefsizdir.
Alın size bir video izleyin, kürt var kürt var .....
|vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Büyük Altay taraftarı olarak yerimizi alalım biz de
| Arkadaşlar cahilliğime bağışlayın bir bilene danışmak istiyorum bu tankla ilgili, altay tankını yakından incelediğimde tankın ön kısmının tareti ile gövdesi arasında düşman topunu sektirmeyecek bir boşluk var, bildiğim kadarıyla tankların açılı yani kaplumbağa şeklinde olmasının sebebi bu ama bu tankta dediğim noktaya gelen top atış hiç olmadı taretin dönüş mekanizmasını bozar yada tareti gövdeden ayırır.
Bilen birinden cevap lütfen gerekirse ss de koyarım.
|O boşluk hemen her tankta vardır çünkü olmazsa şöförün önünü görmesi zorlaşır. Ayrıca top mekanizmasının aşağı inebilmesi için de lazım. O boşluk savaş alanında çok önemli sayılmaz çünkü orayı hedefleyebilecek kadar yaklaşma şansınız olmaz. O noktayı vurabilirseniz size helal olsun derler :)
|cok iyi
| Bu da Altay'ın kardeşi zırhlı personel taşıyıcı Tulpar
|Suriye ic savasinin su haline bakinca kendi silahini uretebilmenin onemi bir kez daha anlasiliyor. Buyuk capli konvansiyonel savaslarin devri bitmis olsada bolgesel savaslarda kimin kazanip kimin kaybedecegini, guc dengelerini silah tedarik edenler belirliyor. Cogu zamanda dengelri savasi olabildigince uzatmak icin cok iyi ayarliyorlar. İran-irak savasinda amerika hem iraka hemde el altindan irana ayni anda silah sagladi. Oyle bir silah dengesi olustuki ne iran irakin cok sayida sabit topuna karsi irak iclerine ilerliyebildi, nede irak mobil silahlari olmadigi icin kalabalik iran ordusuna karsi iran iclerine yuriyebildi. İki tarafada savasi uzatacak tipde ve miktarda silahlar cok iyi saglanip 8 sene savastirildi. Gucleri tuketildi, yuksek fiyatlardan silah satilip ulke kaynaklari alenen somuruldu. İste bu tip durumlara dusmemek ve suriye libya gibi uluslararasi durumlarda kendi tarafini hakim kabilmek icin mevcut silahlarin en iyilerini uretebilmek cok onemli.
| DH ekibi kendini aşmaya başladı.
Teşekkürler efenim. Elleriniz dert görmesin.
|Olay sadece disa bagimlilikdan kurtulmak degil. Savunma sanayinde cok buyuk pazar var. Tasarlanan silahlar daha prototip asamasinda musteri buluyor. Bulundugumuz tehlikeli bolge itibariyle zaten harcamak zorunda oldugumuz savunma maliyetlerini yerli pazara kaydirdigimizda, eksi kaybetcegimiz paralar arti olarak geri donuyor. Uzerine yuksek vasifli kalifiye elemanlarin is bulup calisabilcegi, kendini gelistirebilcegi ortamlar olusuyorki, turk sanayisinin tamamina ileri teknolojiye hakim muhendisler yetisiyor. Hep beyin gocu diyoruz, hic dusundunuzmu bu adamlar niye gocuyor. Para icin mi? Hayir. Cogu turkiyede benzer maaslara calisabilirler. Tamamen karier icin. En iyi okullardan en iyi derece ile mezun olan adamdan bir sirkette amele hesaplar yapmasini bekliyemezsiniz. Kendisini ve kariyerini ileri tasiyacak ust seviye projelerde calismak ister. İleri arge projelerinede savunma sanayinde daha fazla yatirim yapan sektorler sayilidir.
|Gurur verici bence, son halini sabirsizlikla bekliyorum.
Evet bazılarının düşünme organına göre oldukça büyük. Allah akıl fikir versin.
Bizim milleti de anlamak zor,evet dünyadaki bütün ülkeler uzaya füze fırlatıyor,hepsi kendi tankını üretiyorda biz geç kaldık... Elinde ya Apple'ın ya Samsungun ürettiği telefon var,ama buna göz boyama derler... Bizim millet birisi uzaya füze attıysa,biz pluto ya gidelim istiyo