Renault Austral E-Tech Full Hybrid inceleme - "En iyi Renault" mu?

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"Şimdiye kadarki en iyi Renault" iddiasıyla tanıtılan Austral'in 200 beygirlik E-Tech Full Hybrid versiyonunu inceledik. Austral E-Tech Full Hybrid bize neler sunduğuna gelin yakından bakalım.

"Şimdiye kadarki en iyi Renault" iddiasıyla tanıtılan Austral'in 200 beygirlik E-Tech Full Hybrid versiyonunu inceledik. Austral E-Tech Full Hybrid bize neler sunduğuna gelin yakından bakalım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Dış tasarım

03:00 - Bagaj

04:38 - İç mekan tasarımı

09:00 - Sürüş / Teknik detaylar

10:39 - Performansı nasıl?

12:47 - Şanzıman türü ne?

13:15 - Ne kadar yakıyor?

14:59 - Hibrit sistemin kullanımı nasıl?

16:45 - Konfor ve yalıtım nasıl?

18:40 - Fiyat

19:56 - Güvenlik donanımları

20:46 - Özet

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