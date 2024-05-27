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    Renault Austral E-Tech Full Hybrid inceleme - "En iyi Renault" mu?

    "Şimdiye kadarki en iyi Renault" iddiasıyla tanıtılan Austral'in 200 beygirlik E-Tech Full Hybrid versiyonunu inceledik. Austral E-Tech Full Hybrid bize neler sunduğuna gelin yakından bakalım.

    "Şimdiye kadarki en iyi Renault" iddiasıyla tanıtılan Austral'in 200 beygirlik E-Tech Full Hybrid versiyonunu inceledik. Austral E-Tech Full Hybrid bize neler sunduğuna gelin yakından bakalım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Dış tasarım

    03:00 - Bagaj

    04:38 - İç mekan tasarımı

    09:00 - Sürüş / Teknik detaylar

    10:39 - Performansı nasıl?

    12:47 - Şanzıman türü ne?

    13:15 - Ne kadar yakıyor?

    14:59 - Hibrit sistemin kullanımı nasıl?

    16:45 - Konfor ve yalıtım nasıl?

    18:40 - Fiyat

    19:56 - Güvenlik donanımları

    20:46 - Özet

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