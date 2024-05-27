Renault Austral E-Tech Full Hybrid inceleme - "En iyi Renault" mu?

"Şimdiye kadarki en iyi Renault" iddiasıyla tanıtılan Austral'in 200 beygirlik E-Tech Full Hybrid versiyonunu inceledik. Austral E-Tech Full Hybrid bize neler sunduğuna gelin yakından bakalım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Dış tasarım
03:00 - Bagaj
04:38 - İç mekan tasarımı
09:00 - Sürüş / Teknik detaylar
10:39 - Performansı nasıl?
12:47 - Şanzıman türü ne?
13:15 - Ne kadar yakıyor?
14:59 - Hibrit sistemin kullanımı nasıl?
16:45 - Konfor ve yalıtım nasıl?
18:40 - Fiyat
19:56 - Güvenlik donanımları
20:46 - Özet