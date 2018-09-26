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Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme

7 ay
21b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ekran kartı dünyasında yeni bir devri başlatma iddiasında olan Nvidia, RTX ailesi ile profesyonellerin kullandığı yapay zeka ve ray tracing gibi teknolojiler oyuncuların hizmetine sunuluyor.
Video içinde sözü geçen demoların Nvidia Shadow Play teknolojisi ile kayıt altına alınmış 4K videoları
 

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No Way Out 7 ay en beğenilen
Adamlar yapmış dediğiniz 2080 Ti, 1080 Ti'dan %30 daha peformanslı fiyatı ise %75 daha pahalı, 1080 Ti 980 Ti'dan %75 performanslıydı fiyatı ise sadece %15 daha pahalıydı. Eee bu kartın RT var derseniz RT açınca(tabi RT destekli oyun bulabilirseniz) performansı 4K +60 FPS'den 1080P'de 30-60 FPS düşüyor; youtube.com/... Gamescom'da RT açık BF5 oynayanlarda 1080P'de RT açıkken FPS'nin 60 FPS altında olduğunu belirtmişler üstüne çok fazla stuttering frame drop mevcutmuş, bununda videosunu koymak isterdim ama Nvidia şu an kartların RT performansını saklıyor, FPS açık video kaydetmeye izin vermemiş.
2080 ise 800 dolardan başlıyor, 1080 Ti'dan sadece %5 daha iyi bazı oyunlarda geri ve eşit, 1080 Ti ise şu an 650 dolardan alınabiliyor.
2070 ise 600 dolar olacak, 2080 bile 1080 Ti'ı zar zor geçiyorken 2070 anca 1080 perormansı verir, 1080 Ti yukarıda da dediğim gibi şu an 650 dolardan bulnabiliyor, bu durumda 2070 de yalan oldu.
2070 ve 80'den zaten RT performansı beklemeyin, yukarıda 2080 Ti'n RT performansı bile ortada. 2080 Ti’da 68 RT Core varken, 2080’de 46, 2070’de 36 var. Yani 2070 ile 2080 ile 1080P’de 30-60 FPS’i bile göremeyecekseniz. Zaten bilen bilir normalde ilk 70 ve 80 modelleri çıkar, daha sonra Ti modeli çıkardı, bu 2000 serisinde neden 2080 Ti modelini ilk çıkardı diye merak ediyorsanız bunun nedenide RT, çünkü 2080 ve 2070'in gücü RT için yetersiz.
Eğer üstüne birde RT, DLSS tutmasın o zaman birde Part 2'yi görün. Dünyada en çok satılan 50 ve 60 serisi kartlar 2060 ve 2050’nin RT’siz yani GTX olarak geleceği konuşuluyor. Nvidanın para vermediği hiçbir oyun yapımcısı konsolda olmayıp üstüne 600-800-1200 dolara satılan 3 kart için RT ile filan uğraşmaz. Bu kartlar RT’li gelse bile 64 RT corelu 2080 Tı’nın RT açıkken verdiği performans ortadayken 2050 ve 2060 ile 20 FPS bile alamazsınız.
Sonuç olarak 2000 serisi hem fiyat hem performans olarak tamamen hayalkırıklığı, RT uğruna feda edilen bir seri oldu.
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Adamlar yapmış dediğiniz 2080 Ti, 1080 Ti'dan %30 daha peformanslı fiyatı ise %75 daha pahalı, 1080 Ti 980 Ti'dan %75 performanslıydı fiyatı ise sadece %15 daha...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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nightsniffer 7 ay
Yuh! Bu kartlar mı olmuş...
RT: Henüz daha destek yok ama harika teknoloji. Ama destekleyen oyun henüz yok.
DLSS: Harika süper, 4K'da akıcı oyun deneyimi sunacak ama henüz destekleyen oyun yok.
RTX 2080 daha pahalı fiyatına rağmen 4K'de 1080Ti'den yer yer geride performans veriyor o yüzden çok harika bir seri olmuş...
Ne güzel mantığınız var öyle ya. Nedense aklıma şu video ve şu abimiz geldi;
youtube.com/...
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Yuh! Bu kartlar mı olmuş...RT: Henüz daha destek yok ama harika teknoloji. Ama destekleyen oyun henüz yok.DLSS: Harika süper, 4K'da akıcı oyun deneyim...
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turker03 2 ay
Arkadaşlar bu konudaki bilgisizliğimi mazur görün. Laptoplardaki ve masaüstü pclerdeki 1050 ve 1050ti kartların performansları farklı, değil mi?
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ahrimar 6 ay
1080tinin 40fps aldigi yerde 2080ti 50yi anca goruyor. 2000 serisi hayal kirikligi. Amd yeni kart uretemedi diye bos ortama bos bir kart koydular. Yeni driverlarla bile 60 fpsyi goremez diye dusunuyorum
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yyiğitt 7 ay
teşekkürler.
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Deniztns 7 ay
Avrupa'da yasayan , maasini eu uzerinden alan bir insan olarak cok asiri pahali buluyorum bu fiyatlari. Bence duruma gore en mantiklisi 1080ti gibi duruyor su an. Yakinlarda PC yi guncellemeye gittigimde alacagim ekran karti o yonde olacaktir.
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Led Zeppelin 7 ay
Mobil versiyonlar ne zaman çıkacak bilgi var mı bu konuda.
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BosnakBulut 7 ay
Mesut bey,
Hugh_Laurie ve arda505 denen kişiler boş yapıp konuyu çöplüğe çevirmişler lütfen gerekli düzenlemeyi yapınız,buraya konuyla ilgili bilgi almak için giriyoruz ergenlerin tribini görmeye değil,şimdiden teşekkürler.
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WARTIME 7 ay
Bu konunun bu kadar dagilmasinin,saptirilmasinin en buyuk sebebi nvidianin cikarmis oldugu serinin fiyat ve talebe yanit verememesidir.
Fiyati sadece tr icin degil yurtdisi icinde pahalidir.Ayni zamanda ortaya koydugu performans kimseyi tatmin etmemistir.Hele ki rt teknolojisinin verdigi performansin yeterli olmamasida cabasi.
Bari bi rt benchmark cikartsaydin be ey nvidia
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Arnold_sivasta_Ne_GEZER 7 ay
kapitalizm
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eskibirkurt 7 ay
TN vs VA vs IPS
Yanyana karşılaştırma değil ama özelliklerini çok güzel özetlemiş.

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Hugh_Laurie 7 ay eskibirkurt
Hocam yan yana karşılaştırma nedir zaten. ben TN panelden izliyorsam yan yana karşılaştırma videosunu ne anlamı olabilir ki?
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huseyincarnege 7 ay
adamlar yapmış doğru :S
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