Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme

Ekran kartı dünyasında yeni bir devri başlatma iddiasında olan Nvidia, RTX ailesi ile profesyonellerin kullandığı yapay zeka ve ray tracing gibi teknolojiler oyuncuların hizmetine sunuluyor.

Video içinde sözü geçen demoların Nvidia Shadow Play teknolojisi ile kayıt altına alınmış 4K videoları