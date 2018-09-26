Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Ekran kartı dünyasında yeni bir devri başlatma iddiasında olan Nvidia, RTX ailesi ile profesyonellerin kullandığı yapay zeka ve ray tracing gibi teknolojiler oyuncuların hizmetine sunuluyor.
Video içinde sözü geçen demoların Nvidia Shadow Play teknolojisi ile kayıt altına alınmış 4K videoları
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2080 ise 800 dolardan başlıyor, 1080 Ti'dan sadece %5 daha iyi bazı oyunlarda geri ve eşit, 1080 Ti ise şu an 650 dolardan alınabiliyor.
2070 ise 600 dolar olacak, 2080 bile 1080 Ti'ı zar zor geçiyorken 2070 anca 1080 perormansı verir, 1080 Ti yukarıda da dediğim gibi şu an 650 dolardan bulnabiliyor, bu durumda 2070 de yalan oldu.
2070 ve 80'den zaten RT performansı beklemeyin, yukarıda 2080 Ti'n RT performansı bile ortada. 2080 Ti’da 68 RT Core varken, 2080’de 46, 2070’de 36 var. Yani 2070 ile 2080 ile 1080P’de 30-60 FPS’i bile göremeyecekseniz. Zaten bilen bilir normalde ilk 70 ve 80 modelleri çıkar, daha sonra Ti modeli çıkardı, bu 2000 serisinde neden 2080 Ti modelini ilk çıkardı diye merak ediyorsanız bunun nedenide RT, çünkü 2080 ve 2070'in gücü RT için yetersiz.
Eğer üstüne birde RT, DLSS tutmasın o zaman birde Part 2'yi görün. Dünyada en çok satılan 50 ve 60 serisi kartlar 2060 ve 2050’nin RT’siz yani GTX olarak geleceği konuşuluyor. Nvidanın para vermediği hiçbir oyun yapımcısı konsolda olmayıp üstüne 600-800-1200 dolara satılan 3 kart için RT ile filan uğraşmaz. Bu kartlar RT’li gelse bile 64 RT corelu 2080 Tı’nın RT açıkken verdiği performans ortadayken 2050 ve 2060 ile 20 FPS bile alamazsınız.
Sonuç olarak 2000 serisi hem fiyat hem performans olarak tamamen hayalkırıklığı, RT uğruna feda edilen bir seri oldu.
RT: Henüz daha destek yok ama harika teknoloji. Ama destekleyen oyun henüz yok.
DLSS: Harika süper, 4K'da akıcı oyun deneyimi sunacak ama henüz destekleyen oyun yok.
RTX 2080 daha pahalı fiyatına rağmen 4K'de 1080Ti'den yer yer geride performans veriyor o yüzden çok harika bir seri olmuş...
Ne güzel mantığınız var öyle ya. Nedense aklıma şu video ve şu abimiz geldi;
youtube.com/...