Oppo Find X Lamborghini elimizde | Tasarımı çok iddalı

Oppo Find X bu yılın en başarılı modellerinden biriydi, özellikle özgün ve yenilikçi tasarım anlayışı ile. Elimizde ulaşan özel Lamborghini Edition versiyonu çıtayı daha da yukarı taşıyor...

2018'i geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, yılın en heyecan verici akıllı telefon tasarımı muhtemelen Oppo'nun Find X modeliydi. Pek çok rakibi Apple'ın iPhone X tasarımına yoğunlaşırken, bambaşka bir konseptle karşımıza çıkan telefonun en özel versiyonu olan Lamborghini Edition elimizde.