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Oppo Find X Lamborghini elimizde | Tasarımı çok iddalı

5 ay
12,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oppo Find X bu yılın en başarılı modellerinden biriydi, özellikle özgün ve yenilikçi tasarım anlayışı ile. Elimizde ulaşan özel Lamborghini Edition versiyonu çıtayı daha da yukarı taşıyor...
2018'i geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, yılın en heyecan verici akıllı telefon tasarımı muhtemelen Oppo'nun Find X modeliydi. Pek çok rakibi Apple'ın iPhone X tasarımına yoğunlaşırken, bambaşka bir konseptle karşımıza çıkan telefonun en özel versiyonu olan Lamborghini Edition elimizde. 

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MrKattchup 5 ay en beğenilen
Değişik ve standartların üstünde bir kutu açılışı yapmış, hayatınızda kaç kere Lambo'ya bindiniz gelmiş heyecanın ne zaman geçecek yok adama mı satacan gibi saçma yorumlar yazıyorsunuz. Gidin kutu başında hoplayıp zıplayan soytarıları izleyin.
Değişik ve standartların üstünde bir kutu açılışı yapmış, hayatınızda kaç kere Lambo'ya bindiniz gelmiş heyecanın ne zaman geçecek yok adama mı satacan gibi sa...
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floydrose 5 ay
Emeğinize sağlık. Orjinal bir kutu açılışı olmuş.
Telefonun mekanizmasına özeniyor insan.
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ugur.k 5 ay
Erdi bey teşekkür ederiz güzel bir incelemeydi. Çoluk çocuğu dikkate almamanı tavsiye ederim
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cabriyo 5 ay
erdi hoca, arabaya telefondan daha kombin oldun vallaha.
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cabriyo 5 ay
gigabyte ı artırıp arkaya logo koymak özel üretim değil bence. find x zaten güzel ve özel. üstüne lambo edition gereksiz olmuş.
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DODANLI 5 ay
Ağzına sağlık Erdi üstad. Farklı ve cihaza uygun bir video olmuş. Seviliyorsun
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MrKattchup 5 ay en beğenilen
Değişik ve standartların üstünde bir kutu açılışı yapmış, hayatınızda kaç kere Lambo'ya bindiniz gelmiş heyecanın ne zaman geçecek yok adama mı satacan gibi saçma yorumlar yazıyorsunuz. Gidin kutu başında hoplayıp zıplayan soytarıları izleyin.
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marseltalon 5 ay
Erdi, heyecanın ne zaman geçecek merak ediyorum.
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DH Misafiri 5 ay
Fazla fantaziye kaçan bir video olmuş, sanki adama telefon satmaya çalışıyor gibi Erdi bey. Yani bizlere değilde sürekli adama anlatıyormuş gibi bir havası var.
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borukuzen 5 ay
Oppo find X modeliyle üst seviye pek çok üreticinin satışlarını engelleyecek bir cihaz yapmayı başardı. Eğer kamera yatırımlarını daha da arttırırsa küresel açıdan en çok satan bir kaç üreticinin arasına girebilir.
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