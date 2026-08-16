Televizyon Tavsiyeleri - Ağustos 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ağustos ayında satın alabileceğiniz televizyon modellerinden bahsettik.

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ağustos ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

00:00 - Giriş

00:13 - TCL T8C

01:54 - iFFALCON U95A

03:50 - Bahsedilmeye Değer Ürün LG Standbyme 2

04:38 - NextStar YE-65IDWP14

04:07 - LG OLED C64LA

07:46 - Samsung 55R85H

09:04 - Notlar Köşesi

09:40 - Kapanış

Ürün Linkleri (Amazon)

iFFALCON 50U95A

iFFALCON 55U95A

iFFALCON 65U95A

NextStar YE-65IDWP14

Samsung 55R85H

Samsung 65R85H

TCL 55T8C 27.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- Standart DLED arka aydınlatma

- Tipik parlaklık 350nit

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 5000:1

- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek MT9653, 3GB RAM, 32GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

iFFALCON U95A 50" 30.400TL, 55" 40.000TL, 65" 54.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma

- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

NextStar YE-65IDWP14 47.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel

- Mini Led arka aydınlatma 576 bölge

- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1

- Tipik 400nit, Tepe 800nit

- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG

- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği

- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer

- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0

- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı

- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama

- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

LG OLED C64LA 55" 81.000TL, 65" 111.000TL

- UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR 165Hz

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

- α11 Gen3 AI Processor 4K

- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü

- WebOS 26 işletim sistemi

Samsung 55R85H - 55" 82.000TL, 65" 98.000TL

- 54.6" UHD 144Hz panel

- Anti-glare/Matte kaplama

- Micro RGB arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, Rec.2020 %100

- HDR10+ Adaptive, HLG desteği

- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR

- 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı

- 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0

- Micro RGB AI Engine Pro platform

- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü

- One UI Tizen işletim sistemi

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.