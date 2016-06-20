PlayStation 3'den ilham alan oyun bilgisayarı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Masaüstü bilgisayar pazarında oyun kabiliyeti yüksek ama aynı zamanda tasarımı dikkat çekici ve boyutları küçük bilgisayarların yükselişi söz konusu. Bu videodaki PS3 esintili PC hayli iddalı.
Gigabyte yeni nesil masaüstü oyun bilgisayarlarını tanıttı. Bunlardan biri PlayStation 3'ten ilham alan tasarımı, diğeri ise minyatürize edilmiş boyutlarıyla heyecan yaratmayı başarıyor.
Paylaş Tweetle
PS3 fat kasa kutusunda YLOD'dan yatıyor. PS3 fat'de 3 renk (kırmızı-Yeşil-Sarı) led yandımı kaderleri benzemesin