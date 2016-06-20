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PlayStation 3'den ilham alan oyun bilgisayarı

2 yıl
48,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü bilgisayar pazarında oyun kabiliyeti yüksek ama aynı zamanda tasarımı dikkat çekici ve boyutları küçük bilgisayarların yükselişi söz konusu. Bu videodaki PS3 esintili PC hayli iddalı.
Gigabyte yeni nesil masaüstü oyun bilgisayarlarını tanıttı. Bunlardan biri PlayStation 3'ten ilham alan tasarımı, diğeri ise minyatürize edilmiş boyutlarıyla heyecan yaratmayı başarıyor.
 

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oktay_26 2 yıl en beğenilen
her şey güzelde reklam çok küçük olmuş onu biraz daha büyütün ağzımıza sokun
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YveJhin 2 yıl
Nedense bende led ışıklı çöp kutusu havası uyandırdı.
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Sakinkedi 2 yıl
hayatta evime sokmam bunu ankara pavyonu gibi lambalar ledler yanıyor içinde konsomatrisde varmı ?
2 Yanıt Yanıtla +12
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metekmete 2 yıl
KONSOL GÜZEL OLMUŞ
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
tasarım kötü ama konsol gibi bilgisayar çıkarmakta bir acayio.
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Yengec1907 2 yıl
Bu nasil is ya note 5 cihazimdan izleyemiyorum sitedeki hicbir videoyu
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lkopen 2 yıl
açıkcası asus rog serisinin tasarımı daha güzel ama herşeyi upgrade edemiyosun o kötü
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Ustanak 2 yıl
İyi, hoş.
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34sem 2 yıl
ızgaralar çok kötü yukarda arkadaşın dediği gibi. tasarım berbat :P
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zwanzig 2 yıl
Reklama adblock bile işlemiyor artık.Utanmasalar reklam virüsü bulaştıran sayfalara da yer verecekler.Belki çok yakında adf.ly gibi sayfaları da DH altında görebiliriz :)
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shadowtr 2 yıl
led ışıkların fişini çekersin olur biter de o tasarım nedir öyle, çok çirkin ya.
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Sakinkedi 2 yıl
hayatta evime sokmam bunu ankara pavyonu gibi lambalar ledler yanıyor içinde konsomatrisde varmı ?
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Frozzy45 2 yıl
Dalga geçiyoruz ama okul için falan evinden uzak kalan, sürekli mobil halde bulunanlar için (tabi maddi durumu iyi olanlar bunlar) aslında güzel bir şey. Evdeki masaüstünün taşınabilir hali gibi. Tabi sıcaklıklar ne durumda olur bilemiyorum.
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BlackBeasT 2 yıl
LED ışıklar için umarım 1 ayarı vardır.
PC açıkken yanı başında yanıp sönen renk değiştiren ledler doldukça dikkat dağıtıcı olur...
PS3 fat kasa kutusunda YLOD'dan yatıyor. PS3 fat'de 3 renk (kırmızı-Yeşil-Sarı) led yandımı
kaderleri benzemesin

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BRNSpawn 2 yıl
Tasarımı, yeşil ızgara ile çok itici olmuş. Zaten anlamadım yıl olmuş 2016 sen niye 2006 yılında piyasaya çıkmış konsolu örnek alırsın. Ama ikinci gri kasa çok güzel olmuş. Pascal veya Polaris GPU ile iyi iş görür.
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Yo_Sun 2 yıl
Umarım yukardaki LEDler kapatılıyodur
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Hesap001 2 yıl
Kucuk olandan istiyorum fiyatı uygun cıkarsa ustelik dusunemiyorum...
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Hesap001 2 yıl
Kucuk olandan istiyorum fiyatı uygun cıkarsa hemen alırım...
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