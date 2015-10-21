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Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu

3 yıl
62,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük oyuncu ekipmanları üreticilerinden Razer'ın taşınabilirliği ön plana çıkartarak geliştirdiği yeni mekanik klavye modeli BlackWidow Tournament Edition Chroma, 16 milyon renk destekli RGB aydınlatma sistemi ve diğer kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda klavyeyi tüm detaylarıyla enine boyuna inceledik, iyi seyirler.
Not: Üretici firma bize test için gönderilen ürünün hata nedeniyle İngilizce harf dizilimine sahip olduğunu Türkiye'de satılacak modellerin Türkçe harflari içereceğini açıkladı. 
 

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DH Misafiri 3 yıl
çok güzelmiş :D
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ardarda45 3 yıl
İşin içine Türkçe girdiğinde ne hikmetse firmalar fiyatı bindiriyorlar
. Şahsen kendim ingilizce G510'u 90 liraya almıştım. Yaza yaza da alılştım artık.
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Glitz 3 yıl
Mekanik klavyelerin tuş basım komutunu algılaması için kaç milimetreye kadar basınç uygulamak lazım, yüzeysel tuşlara göre 3-4 milisaniye gecikme yaşatmasın bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Erdi Bey?
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Patren 3 yıl
enter tuşu küçük olmuş gerçekten
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ilgazarda 3 yıl
Arka plan video bitiminden 1-1,5 saniye önce gidiyor ayrıca şu arka planı lütfen değiştirin ne zamandır aynı arka plan kullanıyor ve büyük kısmı aynı renk iki taraftan kapalı arka plan çok boğucu duruyor bana göre. İnceleme için teşekkürler ancak klavyenin Türkçe olmayışı eksi olsa bile eğer bunu laptop ile kullanacaksanız çok büyük sorun değil oyun dışında laptop klavyesinden işinizi görebilirsiniz.
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The Rainmaker 3 yıl
Razer a çamur atanların en büyük hayallerinden biri razer ekipman kullanmaktır.
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meego 3 yıl
razer blade laptoplarının da incelemelerini bekliyoruz
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fx57 3 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Fiyat sorusu gelmiş birkaç kişiden.

İncelemelerimizi takip ediyorsanız bilirsiniz, genelde fiyat bilgisi vermeyiz çünkü fiyat kura bağlı olarak veya zamanla değişim gösterebilir dolayısıyla bugün söylediğimiz fiyat 5 ay sonra bu videoyu izlediğinizde geçerli olmayabilir.

Herhangi bir fiyat arama motoruna klavyenin ismini yazarak ülkemiz satış fiyatını bulmak mümkün.

teknofiyat.com/...

Teşekkürler.
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fx57 3 yıl meego
meego

razer blade laptoplarının da incelemelerini bekliyoruz


Merhaba,

Şahsen ilgi alanıma giren ve incelemek istediğim bir seri ama ne yazık ki şu ana kadar elime bir test örneği geçmedi.

Teşekkürler.
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yasinadin 3 yıl
Videodan bile malzemenin dandik olduğu anlasılıyor. Ayrıca bu ne bicim inceleme? ne fiyat belirtiliyor ne klavye sesi gosteriliyor ne switchlerden adam gibi bahsediliyor ne switchleri diyer switchlerle kiyaslaniyor ne programi anlatiliyor.Mekanik iste çok güzel diyip kestirip atmissiniz.
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fx57 3 yıl yasinadin
yasinadin

Videodan bile malzemenin dandik olduğu anlasılıyor. Ayrıca bu ne bicim inceleme? ne fiyat belirtiliyor ne klavye sesi gosteriliyor ne switchlerden adam gibi bahsediliyor ne switchleri diyer switchlerle kiyaslaniyor ne programi anlatiliyor.Mekanik iste çok güzel diyip kestirip atmissiniz.

Merhaba,

Her türlü eleştrinin başımızın üzerinde yeri var ama, söylem tarzı ve üslup büyük önem taşıyor.

Dolayısıyla şahsen mesajınızı gözden geçirmenizi tavsiye edebilirim.

Fiyat konusuna yukarıdaki mesajımda değindim, zaten videolarımızda birkaç istisna haricinde fiyat bilgisi vermiyoruz çünkü daha sonra bu video izlendiğinde aynı fiyat geçerli olmadığı için yanlış yönlendirme olabilir.

Çıkardığı ses konusunda haklısınız, ona yer verilebilirmiş ama switch konusu karmaşık bir konu, klavyenin ömrü ve feedback ile günlük kullanımda farkını hissettirir. Ömrünü test etmek pek mümkün değil takdir edersiniz ki, feedback ise öznel bir ölçüm olur ki bu konuyla ilgili izlenimlerimizi de videoda anlatıyoruz.

Yazılım kısmı da videoda detaylı bir şekilde görünüyor, hatta daha da ötesi çoğu videoda olmayan SDK kısmını bile anlatıyoruz.

Teşekkürler.
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dostum kertenkele 3 yıl
Ufak bir araştırma yaptım fiyatı 550 tl cıvarı ebay da 400 cıvarı üzerine azdaha ekleyip bilgisayar alınır benden söylemesi adamlar klavye yapmış üzerine türkçe karakterleri koymamış sonrada bunu 500 tl ye satıyor bu ülkede bu resmen insanı keriz yerine koymaktır.
Video da da neden fiyatı söylenmedi anlamadım zaten ithalatçı firma gönderdi dediler muhtemelen fiyatını söylemeyin denmiş olabilir biliyorlar fiyatının ka.ık olduğunu.
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Zuko 3 yıl
Enter tusu kucuk, en onemli detaya deginmemissiniz.
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