Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu

Dünyanın en büyük oyuncu ekipmanları üreticilerinden Razer'ın taşınabilirliği ön plana çıkartarak geliştirdiği yeni mekanik klavye modeli BlackWidow Tournament Edition Chroma, 16 milyon renk destekli RGB aydınlatma sistemi ve diğer kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda klavyeyi tüm detaylarıyla enine boyuna inceledik, iyi seyirler.

Not: Üretici firma bize test için gönderilen ürünün hata nedeniyle İngilizce harf dizilimine sahip olduğunu Türkiye'de satılacak modellerin Türkçe harflari içereceğini açıkladı.