Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük oyuncu ekipmanları üreticilerinden Razer'ın taşınabilirliği ön plana çıkartarak geliştirdiği yeni mekanik klavye modeli BlackWidow Tournament Edition Chroma, 16 milyon renk destekli RGB aydınlatma sistemi ve diğer kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda klavyeyi tüm detaylarıyla enine boyuna inceledik, iyi seyirler.
Not: Üretici firma bize test için gönderilen ürünün hata nedeniyle İngilizce harf dizilimine sahip olduğunu Türkiye'de satılacak modellerin Türkçe harflari içereceğini açıkladı.
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Fiyat sorusu gelmiş birkaç kişiden.
İncelemelerimizi takip ediyorsanız bilirsiniz, genelde fiyat bilgisi vermeyiz çünkü fiyat kura bağlı olarak veya zamanla değişim gösterebilir dolayısıyla bugün söylediğimiz fiyat 5 ay sonra bu videoyu izlediğinizde geçerli olmayabilir.
Herhangi bir fiyat arama motoruna klavyenin ismini yazarak ülkemiz satış fiyatını bulmak mümkün.
teknofiyat.com/...
Teşekkürler.
Merhaba,
Şahsen ilgi alanıma giren ve incelemek istediğim bir seri ama ne yazık ki şu ana kadar elime bir test örneği geçmedi.
Teşekkürler.
Merhaba,
Her türlü eleştrinin başımızın üzerinde yeri var ama, söylem tarzı ve üslup büyük önem taşıyor.
Dolayısıyla şahsen mesajınızı gözden geçirmenizi tavsiye edebilirim.
Fiyat konusuna yukarıdaki mesajımda değindim, zaten videolarımızda birkaç istisna haricinde fiyat bilgisi vermiyoruz çünkü daha sonra bu video izlendiğinde aynı fiyat geçerli olmadığı için yanlış yönlendirme olabilir.
Çıkardığı ses konusunda haklısınız, ona yer verilebilirmiş ama switch konusu karmaşık bir konu, klavyenin ömrü ve feedback ile günlük kullanımda farkını hissettirir. Ömrünü test etmek pek mümkün değil takdir edersiniz ki, feedback ise öznel bir ölçüm olur ki bu konuyla ilgili izlenimlerimizi de videoda anlatıyoruz.
Yazılım kısmı da videoda detaylı bir şekilde görünüyor, hatta daha da ötesi çoğu videoda olmayan SDK kısmını bile anlatıyoruz.
Teşekkürler.
Video da da neden fiyatı söylenmedi anlamadım zaten ithalatçı firma gönderdi dediler muhtemelen fiyatını söylemeyin denmiş olabilir biliyorlar fiyatının ka.ık olduğunu.