Telefon Tavsiyeleri - Eylül 2026

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Ülkemiz telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin her ay takip ediyoruz.

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiye serisinde ülkemiz telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin her ay fiyat değişimlerini takip ediyoruz. Değişkenlerin sonucunda her ay yeni bölümle karşınızda oluyoruz.

Ürün Linkleri (Amazon):

Samasung Galaxy A26

Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17

Samsung Galaxy S26 Ultra

Apple iPhone 17 Pro

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:26 - Samsung Galaxy A26

02:31 - Motorola Edge 70 Fusion

04:16 - Honor 600

05:17 - Apple iPhone 17e

06:00 - Honor Magic 8 Pro

06:36 - Apple iPhone 17

07:13 - Samsung Galaxy S26 Ultra

07:53 - Apple iPhone 17 Pro

08:32 - Notlar Köşesi

13:28 - Kapanış

Samsung Galaxy A26 - 18.000TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 1380 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB depolama (microSD)

- 50MP OIS JN1 ana + 5MP S5K4HA geniş

- 2MP GC02M1 makro / 13MP Hi-1339 ön kamera

- 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Stereo

- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP67 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.7mm, ağırlık 200g

Motorola Edge 70 Fusion - 28.000TL

- 6.78" FHD+ Amoled 144Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 50MP LYT710 OIS ana + 13MP geniş

- 32MP delik içi ön kamera

- 7000mAh Si-Carbon batarya, 68W kablolu

- 5G, NFC, eSIM, Wi-Fi 6e, BT 6.0, Stereo

- Android 16 tabanlı işletim sistemi

- Üç sürüm Android güncellemesi sözü

- IP69 suya toza dayanıklılık derecesi

- MIL-STD-810H askeri dayanıklılık

- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.8mm

Honor 600 - 29.500TL

- 6.57" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP3 OIS ana + 12MP geniş

- 50MP Samsung delik içi ön kamera

- 6400mAh Si-Carbon batarya, 80W kablolu

- 5G, NFC, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP69K suya toza dayanıklılık derecesi

- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.8mm

Apple iPhone 17e - 59.400TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB NVMe depolama

- 48MP IMX9XX OIS ana / 12MP ön kamera

- 4005mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 169g

Honor Magic 8 Pro - 70.000TL

- 6.71" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OVH9000 ana + 50MP S5KJN1 geniş

- 200MP HP9 telefoto + 50MP + TOF 3D ön kamera

- 7100mAh Si-Carbon, 100W kablolu, 80W kablosuz

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo

- USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Yedi yazılım güncellemesi sözü

- IP68/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 219g

Apple iPhone 17 - 81.300TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB NVMe depolama

- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka

- 18MP IMX914 ön kamera

- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 177g

Samsung Galaxy S26 Ultra 83.700TL

- 6.9" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 geniş

- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS SM telefoto

- 12MP delik içi ön kamera

- 5000mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 214g

Apple iPhone 17 Pro - 105.300TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 Pro işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş

- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera

- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.75mm, ağırlık 204g

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.