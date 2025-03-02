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    Optik Mekanik Mor Switch | Razer Huntsman V3 X Tenkeyless İnceleme

    Razer Huntsman V3 X Tenkeyless, kompakt ve işlevsel bir tasarıma sahip bir klavyedir.                                                                                                                   

    Razer Huntsman V3 X Tenkeyless, kompakt ve işlevsel bir tasarıma sahip bir kalvyedir. Tenkeyless formatında olduğu için sayısal tuş takımı yer almıyor. Bu durum daha fazla masa alanı sağlamaya yardımcı olur.

    Razer Huntsman V3 X Tenkeyless, optik mekanik anahtarlar kullanır. Bu anahtarlar geleneksel mekanik anahtarlara göre daha hızlı tepki verir. Ayrıca, Razer'ın Chroma RGB aydınlatma sistemi ile ışıkları kontrol edilebilmektedir.

    Klavyenin üst kısmı dayanıklı fırçalanmış alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Razer Synapse yazılımı üzerinden bu tuş atamalarını ve makroları yapabilirsiniz.

    00:00 - Giriş
    00:08 - Tasarım
    01:37 - Tuşlar
    03:00 - Switch
    05:10 - Ek Özellikler
    05:47 - Yazılım
    07:07 - Değerlendirme
    08:06 - Kapanış

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