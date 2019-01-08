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Sahibini takip eden akıllı bavul | Otonom gidiyor

4 ay
7,5b
2
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kendi kendine hareket eden bavul tasarımlarını daha önce görmüştük, ama bu farklı. Yapay zeka ve makine öğrenmeden istifade eden bavul, sahibinin arkasında değil yanında gidiyor.
Kendi kendine gidebilen teknolojik bavulları daha önce görmüştük ancak bu farklı. Yapay zeka teknolojisi ve bilgisayarlı görme sisteminden istifade eden Forward X firmasının Ovis isimli yeni nesil bavulu, sahibinin peşinde değil, yanında gidiyor ve bir nevi sürücüsüz otomobil gibi çarpışma önleme gibi özelliklerden de istifade ediyor.

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AnadoluEfes 4 ay
Gideceğimiz yere üstüne oturup gitsek ? :D
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WB 4 ay
Her seyi akilli yapacagiz derken boyle sacma urunler de cikmiyor degil
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DH Misafiri 4 ay
GÜZEL
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DH Misafiri 4 ay
MİSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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hopeyoung 4 ay
Yokuş inip çıkabiliyor mu? Ya merdiven?
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caneycaney 4 ay
bu işe yarar.Götürüp getirene kadar canımız çıkıyor.
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