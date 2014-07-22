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Samsung Gear Fit video inceleme "Hem akıllı saat hem spor bilekliği bir arada"

4 yıl
64,5b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un kavisli ekranı ile dikkat çeken Gear Fit modeli, akıllı sat ve fintes bilekliği özelliklerini bir arada sunuyor. Peki ama Gear Fit ne kadar başarılı ? Cihazın tüm detayları, artıları ve eksileri videomuzda.
 

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aycibin 4 yıl
Whatsapp mesaji aliyorsak kulaklik takarak bildirim sesinden aliyoruz.telefondan da okuyup cevapliyoruz.bildirim icin saate ne gerek var?bir de o fiyata cok daha gelismis aylarca pili giden spor saatleri var.zorlama bir urun olmus.
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ardarda45 4 yıl
Bence akıllılık bu kadar yeter bildirimleri göstersin aramayı göstersin yeter ekstra görüntülemeye konuşmaya bence gerek yok... Ama gps olmaması ve tutarsızlık konusu muamma ve sadece samsung telefonlarda çalıştığından benim alma gibi bir durumum yok uzak dursun touchwiz benden



Bu arada saati gösteren bildirimleri aramaları gösteren müzik sesi ayarlayıp değiştirme imkanı olan bildiğiniz fitness bilekliği varsa bilgi verirseniz sevinirim
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nomox1 4 yıl
İncelemelerinize sanat kattığınız için çok başarılısınız . Teşekkürler Erdi abi çok başarılı bir inceleme olmuş .
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byrsim 4 yıl
nlaşılan o ki son sözü yine Apple söyleyecek. Samsung, akıllı saat işinde de Apple'i takip etse daha hayırlı olacak gibime geliyor.
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elmek6 4 yıl
hanfendinin kolunda Erdi yaziyor sanki ?
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LogiaType 4 yıl
O icinde islemci barindiran zimbirtiyi 7/24 saat bilegime yapistirarak gezdirecek kadar delirmedim... Ustune bir okadar para versinler yinede kullanmam miss gibi klasik saatimle mutluyum :)
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acura07 4 yıl
tasarımı harıc 5 para etmez bır cıhaz olmus..
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musa_unsal2005 4 yıl
Elinize sağlık güzel inceleme olmuş. Cihaz şık ama daha pil anlamında dediğiniz gibi çok yolu var.
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Gece772 4 yıl
çöp ürün
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kamar33 4 yıl
HD ile Full HD arasında niye 6 kat boyut farkı var? Ya 720p çok sıkıştırılarak küçültülmüş yada 1080p hiç sıkıştırılmamış.
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classf2re 4 yıl
Yıllardır bu siteyi takip ediyorum. Önceden kaliteli içerik zengini bir siteydi. Ve her gün mutlaka açıp bakardım ne var ne yok diye. Ama artık o kadar çok kalitesiz, niteliksiz, geç yayınlanan, ilgi çekmeyen içeriklerle doldu ki, artık sadece bazen iki üç günde bazen de haftada bir ana sayfayı açıp geri kapatıyorum. Benim için artık haftada bir takip edilecek bir siteden öteye gitmiyor. Artan rahatsız edici reklamlarda cabası!
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