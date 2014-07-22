Samsung Gear Fit video inceleme "Hem akıllı saat hem spor bilekliği bir arada"

Samsung'un kavisli ekranı ile dikkat çeken Gear Fit modeli, akıllı sat ve fintes bilekliği özelliklerini bir arada sunuyor. Peki ama Gear Fit ne kadar başarılı ? Cihazın tüm detayları, artıları ve eksileri videomuzda.

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