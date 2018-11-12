Samsung da çentikli telefon hazırlıyor

Tasarım konusunda kendi özgün çizgisini sürdüren sürpriz bir hamle ile akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni nesil çentikli panelleri gösterdi. Samsung'un tanıtımını yerinde izledik, işte detaylar.

Samsung'un Amerika'da gerçekleştirdiği Geliştirici Konferansı'nı yerinde takip eden tek yerli yayın olarak önemli duyurulara tanık olduk. Bunlardan biri de Samsung'un çentikli telefon çalışmalarına ışık tutan Infinity serisi yeni nesil telefon panelleri oldu. Detayları videoda anlattık.