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Samsung da çentikli telefon hazırlıyor

6 ay
11,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarım konusunda kendi özgün çizgisini sürdüren sürpriz bir hamle ile akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni nesil çentikli panelleri gösterdi. Samsung'un tanıtımını yerinde izledik, işte detaylar.
Samsung'un Amerika'da gerçekleştirdiği Geliştirici Konferansı'nı yerinde takip eden tek yerli yayın olarak önemli duyurulara tanık olduk. Bunlardan biri de Samsung'un çentikli telefon çalışmalarına ışık tutan Infinity serisi yeni nesil telefon panelleri oldu. Detayları videoda anlattık. 

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djdon 6 ay
ikisi bir ne zaman gelir?
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leocorte 6 ay
Ekranda yabancı madde var gibi. Bu tasarımlar hiç hoşuma gitmiyor.
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astegon 6 ay
Kim kaldı yapmayan?
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BlueDay_86 6 ay
Hepsi aynı model acaba bunlardan sonra nasıl tasarımlar olur bence eskiye dönüşler başlayacaktır kızaklı modeller vs vs
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Jet lag 6 ay
Her sene telefon almak zorunda mıyız? Çentiği beğenmiyorsak almayız olur biter. Satamazlarsa paşa paşa tasarımı değiştirirler.
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rwo 6 ay
ocağın batsın apple çentik kazığını çaktın millete beş para etmez bir şeyi sahiden bir teknolojiymiş gibi yutturdun millete tüm firmalarda koyun gibi taklit etti yazıklar olsun sizin vizyonunuza teknolojinize.
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LittleMonster 6 ay
Esmerbuyucu adlı isheep'e ekmek çıktı xd
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phoenixae 6 ay
Samsung'un telefonları bende pek merak uyandırmıyor artık. Geriden geliyor sanki.
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veteriner69 6 ay
Kulaklıkla dinliyoırum ses sadece soldan geliyor.
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RichesMen 6 ay
Bence güzel olacak...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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