SanDisk 128GB Ultra microSD hafıza kartı video inceleme "Telefonlara kapasite dopingi"

Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda işlemci ve ekran gibi donanımlar çok hızlı gelişirken, depolama kapasitesi tarafında aynı hızın olmadığını görmekteyiz. Bugün 2000TL'nin üzerinde satılan cihazların pek çoğu 16GB depolama kapasitesi sunarken, kimisinde hafıza kartı dahi kullanılabiliyor. Dünyanın en büyük depolama üreticilerinden SanDisk, microSD hafıza kartları için rekor olan 128GB'lık kapasite ile mobil cihazları adeta taşınabilir diske dönüştürüyor. Yüksek kapasite canavarı olarak nitelendirilen 128GB microSDXC hafıza kartının tüm detayları, performans sonuçları ve kullanım özellikleri videomuzda, iyi seyirler.

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