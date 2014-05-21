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SanDisk 128GB Ultra microSD hafıza kartı video inceleme "Telefonlara kapasite dopingi"

5 yıl
100,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda işlemci ve ekran gibi donanımlar çok hızlı gelişirken, depolama kapasitesi tarafında aynı hızın olmadığını görmekteyiz. Bugün 2000TL'nin üzerinde satılan cihazların pek çoğu 16GB depolama kapasitesi sunarken, kimisinde hafıza kartı dahi kullanılabiliyor. Dünyanın en büyük depolama üreticilerinden SanDisk, microSD hafıza kartları için rekor olan 128GB'lık kapasite ile mobil cihazları adeta taşınabilir diske dönüştürüyor. Yüksek kapasite canavarı olarak nitelendirilen 128GB microSDXC hafıza kartının tüm detayları, performans sonuçları ve kullanım özellikleri videomuzda, iyi seyirler. 

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Aѕℓαη66™ 5 yıl en beğenilen
dünya kadar malın olacana fındık kadar kartın olsun
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kerim336 5 yıl
Erdi abi şu s5 yakışmıyor sana
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burakesan 5 yıl
7:35-7:37
"Yok yok, olmadı bu, öyle demeyecektim, araya başka bir sahne koymadan devam edeyim, konuşmamda ara da vermedim gerçi, en iyisi aynı ses tonuyla devam etmeye çalışayım, kaç saattir uğraşıyoruz, buraya kadarki kısım boşa gitmesin"
Emek için teşekkürler :)
7:35-7:37"Yok yok, olmadı bu, öyle demeyecektim, araya başka bir sahne koymadan devam edeyim, konuşmamda ara da vermedim gerçi, en iyisi aynı ses tonuyla d...
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TEKİN 1881 3 yıl
Micro sd hasarlı lütfen format atın
Hatası alan sinirden duvarı yumruklar.
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cebikiler 4 yıl
sandisk ultra veya sandisk Extreamler arasında fark nedir
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borhanebru6 4 yıl
bir usb bellegin kapasitesi 4.7 gbdir boyutları 8 mg olan kaç mpeg dosyasını bu usb dosyasına kopyalarız
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AUZEF 4 yıl
kardaş bunun 20tl olanndan yokmu
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DH Misafiri 4 yıl
selam şimdiki zamanımızda insanların çoğu sadece hafıza kartının GB tına yani depolama alanına bakıyor oysaki hafıza kartlarının üzerindeki 1 saniyede 10mb,20mb,30mb,40mb,45mb,90mb,95mb,100Mb.gibi nekadar hızlı yazdığını bilmiyorlar.vede özellikle sarı harfler ile yazılmış hafıza kartını tercih edin ve alırken bu yazdıklarıma dikkat edin teşekkürler.128 gb.extreme 90mb./s (yani micro sd kartınıza 1 saniyede 90mb.yükleme yapar.)ve alırken bu yazdıklarıma dikkat edin teşekkürler hafıza kart fiyatı:400TL.
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_RaGoN_ 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
selam şimdiki zamanımızda insanların çoğu sadece hafıza kartının GB tına yani depolama alanına bakıyor oysaki hafıza kartlarının üzerindeki 1 saniyede 10mb,20mb,30mb,40mb,45mb,90mb,95mb,100Mb.gibi nekadar hızlı yazdığını bilmiyorlar.vede özellikle sarı harfler ile yazılmış hafıza kartını tercih edin ve alırken bu yazdıklarıma dikkat edin teşekkürler.128 gb.extreme 90mb./s (yani micro sd kartınıza 1 saniyede 90mb.yükleme yapar.)ve alırken bu yazdıklarıma dikkat edin teşekkürler hafıza kart fiyatı:400TL.

80 Mpbs Sandisk MicroSD 50 TL'ye aldım.
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ReCoMaX 4 yıl
Ohaaaasa
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Bir internet kullanıcısı 4 yıl
Androide 1tb kart taksan ne yazar sd karta bir oyun bile kuramadıktan sonra.
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meego 4 yıl
Extream serisi olsaydı alınırdı. 15mb okuma mı olur, benim 5 yıl önce aldığım Sandisk class6 18.7mb yazıyor. Extreamler 90mb/90mb yazıyor
En az 90mb yazma olmalı ki 4K ve 120fps videoları kayıt ederken kayıp yaşanmasın. Onun haricindekiler cacık...
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lordakrep 5 yıl
çok pahalı ama rakipleride çıkmaya başlayınca mutlaka düşecektir
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L.o.T.u.S 5 yıl
Mükemmel bir kapasite telefonlar için gerçekten.
.Ama ilginç olan şey 6 tane bluray film le hemen dolmuş oluyor.Bu teknolojinin acı yönü
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