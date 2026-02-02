Çinliler dizel tüketimini %50'ye kadar azaltabilen menzil uzatıcı sistem geliştirdi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda tamamen elektrikli araç pazarına yaptığı devasa yatırımlarla gündeme gelen Çin, şimdi de içten yanmalı motor teknolojilerinde taşları yerinden oynatacak bir yeniliğe imza atıyor. Batılı pazarlarda elektrikli araç satışlarının toplam payının %20'lerde kalması üzerine strateji değiştiren Çinli üreticiler, hibrit ve dizel teknolojilerine yönelerek pazar paylarını artırma niyetinde. Son olarak dikkat çekici bir hamle Yuchai'den geldi.

Batı coğrafyasında pek tanınmayan ancak Çin otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Yuchai, Dongfeng ve BAIC gibi büyük Çinli markalara parça tedarik eden şirket olarak biliniyor. Firma aynı zamanda Rolls-Royce'un motor üretimine odaklanan bir bölümüyle de iş birliği içerisinde. Henüz Bosch ölçeğinde olmasa da, küresel ölçekte hızla büyüyen bir tedarikçi olduğunu belirtelim.

Yuchai kısa bir süre önce, ticari araçlar için geliştirdiği yeni EREV (menzil uzatıcı) sistemini tanıttı. Söz konusu teknoloji, dizel motorla birleştirildiğinde yakıt tüketimini %50'ye kadar azaltıyor. Verilen bilgilere göre sistem, litre başına 4.8 kWh gibi yüksek bir verimlilik değerine ulaşmakta. Yani bu özel ünite, tükettiği her 1 litre dizel yakıt karşılığında 4.8 kWh elektrik enerjisi üretebiliyor.

Daha az sarsıntı daha düşük parça sayısı

Yuchai'nin geliştirdiği bu sistemin merkezinde, krank mili ile daha sıkı bir bağlantıya sahip olan özel bir volan yer alıyor. Yani motor + ayrı jeneratör yerine tek birleşik yapı var. Bu yenilikçi tasarımın sunduğu bazı avantajlar söz konusu. Volan kullanımı motorun daha verimli çalışmasını sağlarken, sarsıntıları ve titreşimleri minimuma indiriyor. Hareketli parça sayısının azaltılmasıyla hem sürtünme kaybı düşürülüyor hem de motorun dayanıklılığı (ömrü) artırılıyor. Şirketin bir diğer iddiası da bu motorun kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmemesi.

Sistemin sunduğu 20 beygir ile 600 beygir arasındaki geniş güç aralığı, teknolojinin sadece ticari araçlarda değil, ağır vasıtalardan - tarım makinelerine kadar pek çok alanda kullanılabileceğini gösteriyor. Hatta üretici firma, bu sistemin işletme maliyetlerinin bazı elektrikli araçlardan bile daha düşük olduğunu belirtiyor. Görünen o ki, otomotiv dünyasındaki Çin hakimiyeti sadece bataryalar üzerinden değil, modernize edilmiş geleneksel yakıtlar üzerinden de devam edecek.

