Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Sharkoon, dizüstü bilgisayarlar için USB 3.0 genişleme kartı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
1
7
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sharkoon, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı USB 3.0 genişleme kartını duyurdu. USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar arttırabilen yeni standart için hazırlanan 34mm ExpressCard sayesinde, dizüstü bilgisayarları yeni nesil sürücülerle kullanabilmek mümkün kılınıyor. Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan ve NEC tarafından sağlanan USB 3.0 host kontrolcüsünü esas alan genişleme kartı, xHCI specification 0.95 ve Express Card standard 1.0 standartlarına destek sunuyor.

Sharkoon tarafından satışına başlanan USB 3.0 destekli ExpressCard'ın yurt dışı satış fiyatı 30 Avro olarak açıklandı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cseyfeli 7 yıl
nerden alcaz bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
@ Batuist
2.5 Gbit/s veri yolu genişliğine sahip. Yani USB 3.0'ın yarısı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trulli 9 yıl
yc#1

@ Batuist

2.5 Gbit/s veri yolu genişliğine sahip. Yani USB 3.0'ın yarısı


evet pcı express x1 üzerinden bağlandıkları için aynı bant genişliğine sahip oluyolar.

sonuçta usb 2.0 ın 35 mb/s lik sınırından daha hızlı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

yc#1

@ Batuist



2.5 Gbit/s veri yolu genişliğine sahip. Yani USB 3.0'ın yarısı

aslında o da iyimiş.. intelin tek kablo üzerinden 10gbit/sn transfer hızına erişen lightpeak teknolojisi bir çıksa böyle bilmem kaç pinle bile anca 2.5Gbit/sn hıza anca ulaşan cihazlardan kurtulsak.. tek kablo ve 10Gbit/sn çok iyi bir değer.. bunlardan bir kaç tanesini raid mantığı ile kullansan transfer hızında sınır kalmaz.. belkide intel bu yüzden USB3 için fazla acele etmiyor.. hadi hayırlısı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 9 yıl
Nedense bu forumda usb3'e kıl olan çok. Çünkü usb3 ile ilgili haber geçtimi önyargılar başlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 9 yıl
expresscard 54
usb coklayıcı aradım bulamadım okadar usb3.0 kaldı bulması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Bu genişleme kartları PCye hangi hızda bağlanıyorki USB3'ün bütün nimetlerinden yararlansın!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl LG E2240S LED Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim