Sharkoon, dizüstü bilgisayarlar için USB 3.0 genişleme kartı hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sharkoon, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı USB 3.0 genişleme kartını duyurdu. USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar arttırabilen yeni standart için hazırlanan 34mm ExpressCard sayesinde, dizüstü bilgisayarları yeni nesil sürücülerle kullanabilmek mümkün kılınıyor. Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan ve NEC tarafından sağlanan USB 3.0 host kontrolcüsünü esas alan genişleme kartı, xHCI specification 0.95 ve Express Card standard 1.0 standartlarına destek sunuyor.
Sharkoon tarafından satışına başlanan USB 3.0 destekli ExpressCard'ın yurt dışı satış fiyatı 30 Avro olarak açıklandı.
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2.5 Gbit/s veri yolu genişliğine sahip. Yani USB 3.0'ın yarısı
evet pcı express x1 üzerinden bağlandıkları için aynı bant genişliğine sahip oluyolar.
sonuçta usb 2.0 ın 35 mb/s lik sınırından daha hızlı olacaktır.
aslında o da iyimiş.. intelin tek kablo üzerinden 10gbit/sn transfer hızına erişen lightpeak teknolojisi bir çıksa böyle bilmem kaç pinle bile anca 2.5Gbit/sn hıza anca ulaşan cihazlardan kurtulsak.. tek kablo ve 10Gbit/sn çok iyi bir değer.. bunlardan bir kaç tanesini raid mantığı ile kullansan transfer hızında sınır kalmaz.. belkide intel bu yüzden USB3 için fazla acele etmiyor.. hadi hayırlısı..
usb coklayıcı aradım bulamadım okadar usb3.0 kaldı bulması