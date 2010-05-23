Sharkoon, dizüstü bilgisayarlar için USB 3.0 genişleme kartı hazırladı

Sharkoon, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı USB 3.0 genişleme kartını duyurdu. USB 2.0 ile kıyaslandığında veri transfer hızını 10 kata kadar arttırabilen yeni standart için hazırlanan 34mm ExpressCard sayesinde, dizüstü bilgisayarları yeni nesil sürücülerle kullanabilmek mümkün kılınıyor. Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan ve NEC tarafından sağlanan USB 3.0 host kontrolcüsünü esas alan genişleme kartı, xHCI specification 0.95 ve Express Card standard 1.0 standartlarına destek sunuyor.

Sharkoon tarafından satışına başlanan USB 3.0 destekli ExpressCard'ın yurt dışı satış fiyatı 30 Avro olarak açıklandı.