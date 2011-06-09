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Siber tehditlerdeki son gelişmeler ve virüslerle savaşma yolları

7 yıl
44,7b
2
Anti Virus
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kaspersky'nin özel daveti üzerine katıldığımız Kaspersky Internet Security 2012 lansmanında; Kaspersky Teknoloji Bölüm Başkanı Nikolay Grebennikov ile son güvenlik tehditleri ve korunma yolları üzerine konuştuk.
Nikolay, akıllı cep telefonları, PSN benzeri oyun ağları ve Wi-Fi destekli cihazlardaki olası güvenlik açıklarının yaratabileceği zararlar üzerinde önemli açıklamalarda bulundu.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
prement0203 7 yıl
başka bir yere yönlendide ondan problemsiz gibi gözüküyor ama sadece ana sayfası var içeriklerin çoğu düzgün birşekilde çalışmıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tanarri 7 yıl
Rusty

Şu norton kurup ta makinesi çöken veya yavaşlayanları anlamadım bir türlü. 3 ayda bir yeniden sistem kurulumu yapıyorum her seferinde de anakart cd sindeki norton u yüklüyorum. Gayet te güzel çalışıyor.

Sanırım neden 3 ayda bir sistemi yeniden kurdunuzu açıklıyo konuyu

şaka bir yana herkezin kendine göre beğendiği bi vürüs programı var ki bu hep böyle olmuştur birini beğenen öbürü onu beğenmez bu böle tartışılır gider bende bildim bileli avira antivir free versiyon kulanırım daha piyasada nod32 felan filan bile yokken bu program vardı ve hiç birzaman pc kastığını görmedim ve bedava bi programa göre mükemmel koruması var ama avira yı beğenmeyende çoktur
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Rusty 7 yıl
Şu norton kurup ta makinesi çöken veya yavaşlayanları anlamadım bir türlü. 3 ayda bir yeniden sistem kurulumu yapıyorum her seferinde de anakart cd sindeki norton u yüklüyorum. Gayet te güzel çalışıyor.
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Eddie The Head 7 yıl
Reportaj için teşekkürler.
İşime yaradı
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Batuist 7 yıl
2012 sürümüne geçtim performans olarak bir fark hissetmedim.. artı cloud sistemi açarak sürekli internetten veri alışverişi yaptığını bilmek benim hangi programlaırımı açtığımı kullandığımı yüklediğimi kaldırdığım bilgisini vesaire göndermesi daha önemlisi benim internet hattımı meşgul etmesi beni rahatsız eder.. o yüzden kaspersky network hiç açmadım şimdiye kadar ve ihtiyaçda duymuyorum.. zaten yavaş internet birde o yavaşlatcak..
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muaz1 7 yıl
kaspersky asmıs kendini binasında virüs odası var deletede videosu var
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Castiel 7 yıl
anti virüslerde norton u bedava verıyorlar anakart vb alımlarda gel gelelım yıne yuklenmez bı yukledım yenı formatlı bılgısayara çöktü geri
microsoft un kendı antı virusu ıyı gıbı şimdilik
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ffaarruukk 7 yıl
ayyildiz timin forumu patlamadı. olaya açıklık getirdiler. hurriyet.com.tr/...
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Necessa®i 7 yıl
resmen siber savaş.

bu arada '' Siber '' kelimesi Türkçe kökenli mi? Eğer öylese gerçekten çok şekil bir kelime.
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Guest-35D1D8426 7 yıl
teşekkürler .
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alpa07 7 yıl
ayyıldız savaşmaya devam ediyor
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venom88 7 yıl
Kaspersky her zaman en iyi antiler içinde kalan bi yazılım fakat gel gelelim sistemi kasıyor şu sorunu bi aşamadılar :/
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