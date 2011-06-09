Siber tehditlerdeki son gelişmeler ve virüslerle savaşma yolları

Genel Yayın Yönetmeni
Kaspersky'nin özel daveti üzerine katıldığımız Kaspersky Internet Security 2012 lansmanında; Kaspersky Teknoloji Bölüm Başkanı Nikolay Grebennikov ile son güvenlik tehditleri ve korunma yolları üzerine konuştuk.
Nikolay, akıllı cep telefonları, PSN benzeri oyun ağları ve Wi-Fi destekli cihazlardaki olası güvenlik açıklarının yaratabileceği zararlar üzerinde önemli açıklamalarda bulundu.
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Sanırım neden 3 ayda bir sistemi yeniden kurdunuzu açıklıyo konuyu
şaka bir yana herkezin kendine göre beğendiği bi vürüs programı var ki bu hep böyle olmuştur birini beğenen öbürü onu beğenmez bu böle tartışılır gider bende bildim bileli avira antivir free versiyon kulanırım daha piyasada nod32 felan filan bile yokken bu program vardı ve hiç birzaman pc kastığını görmedim ve bedava bi programa göre mükemmel koruması var ama avira yı beğenmeyende çoktur
İşime yaradı
microsoft un kendı antı virusu ıyı gıbı şimdilik
bu arada '' Siber '' kelimesi Türkçe kökenli mi? Eğer öylese gerçekten çok şekil bir kelime.