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Sony HDR-AS30V Aksiyon Kamerası ön inceleme

5 yıl
17,6b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni nesil aksiyon kamerası HDR-AS30V zengin aksesuar seçenekleri yanı sıra kablosuz bağlantı yetenekleri ile de göz dolduruyor. Bu videomuzda hem aksesuarlara hem de kameranın yeteneklerine göz atıyoruz.
 

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DH Misafiri 3 yıl
Kullanmadan yorum yapmayın bence sony gopro ya takla attırır gopro nun lensi kim üretiyor araştırın bakalım sony nin görüntü kalitesi gopro nun çok üstünde araştırın ama tutupta hero4 ile sony as20 yi kıyaslamayın gopro nun nun en üst modeli hero4 ise sizde sony en üst modeliyle kıyaslayın sony nin müthiş özelliklerine hasta olucaksınız sadece gps özelliği ve kablosuz görüntü aktarımı ve harici bileklik ekranı yeter dalış olayına gelirsek 60 metrelik housing leri mevcut
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alibaba 5 yıl
Arkadaşlar Continious Recording yapabilir mi bu ya da GoPro. Yani adaptörle besleyeceğiz. Kart dolunca baştaki kaydı silecek. Aynı güvenlik kamera sistemlerinde olduğu gibi.
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carman 5 yıl
fiyatına göre tercih edilebilir ama goproyu tahtından indirmesi çok zor şimdilik
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ygt.e 5 yıl
dalış için çok yetersiz housing 5m diyo, gopro da 60m
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Tivale's 5 yıl
Sony telefonda yapamıyor ama kamerada yapar bence
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saveyourself 5 yıl
Çekilen görüntüyü izleme şansı vermesi gayet güzel olmuş..
Videoyu izledikten sonra bir tane alasım geldi
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bwhiteshark 5 yıl
Erdi yüzünden ameliyat olmuş gibi?
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Thomassee 5 yıl
İnceleme için teşekkürler Mesut bey.

Fiyatları biraz tuzlu maalesef
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zigoro 5 yıl
Donanımhaber'in fuarlarda kullandığı kamera ve mikrofonun marka/modeli nedir acaba?
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In absentia 5 yıl
Gopro 2,7 K-4K video sunabiliyor, daha zengin aksesuarı var. Daha yaygın ve piyasaya epeyce hakim. Sony ise iyi işler çıkarma yolunda. En güzeli ikisinide almak
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DirtyMoneySyndicate 5 yıl
Go pro ya rakip olması için daha 40 fırın ekmek yemesi gereken bir cihaz.
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Aaron Paul 5 yıl
Şu an için, süper bir cihaz... Fakat, alıp denemek lazım. Ve, Fiyat açısın dan biraz tuzlu olacağını tahmin ediyorum... Sony iyidir...
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