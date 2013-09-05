Sony HDR-AS30V Aksiyon Kamerası ön inceleme

Sony'nin yeni nesil aksiyon kamerası HDR-AS30V zengin aksesuar seçenekleri yanı sıra kablosuz bağlantı yetenekleri ile de göz dolduruyor. Bu videomuzda hem aksesuarlara hem de kameranın yeteneklerine göz atıyoruz.

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